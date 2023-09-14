Трьох учасниць "Міс Україна 2023" зняли з конкурсу через зв’язки з РФ
Організатори конкурсу "Міс Україна 2023" виключили трьох учасниць після оприлюднення "неетичних фактів стосовно них".
Про це оргкомітет повідомив на сторінці конкурсу в інстаграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"За результатами досліджень, проведених спеціальною етичною групою, повідомляємо, що зазначені неетичні факти щодо учасниць конкурсу, на жаль, підтвердились. Тому комітет вимушений виключи трьох учасниць зі складу конкурсу", - йдеться у повідомленні.
В оргкомітеті подякували громадськості за небайдужість до конкурсу і складу учасниць.
Раніше комік Андрій Лузан заявив, що деякі кандидатки не живуть в Україні, ведуть соцмережі російською мовою, мають зв'язки з Росією й не висловлювалися ніяк щодо російського вторгнення в Україну. Він звинуватив у зв’язках з Росією Ксенію Мегеру та Ірину Піляєву. А про Катерину Чувашову заявив, що її батька СБУ затримала як агента ФСБ.
Імена учасниць, яких виключили з конкурсу, не називають. При цьому зі сторінки "Міс Україна" не видалили дописи про Мегеру та Піляєу. А от допису про Чувашову там вже немає.
Крім того, деякі учасниці самі відмовилися від конкурсу, зазначивши, що не хочуть мати "нічого спільного з людьми, які хоч якось пов'язані з Росією". Таке рішення ухвалили Вікторія Макарова та Поліна Сурай.
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Не знаю ступінь зовнішньої краси цих дівчат, але для мене вони вже перемогли в цьому конкурсі.
Я на вулиці дівчат нерідко зустрічаю вродливіших, ніж ті фіналістки (особливо на расєє, остання "міска" - то просто ппц).
Цей курячий анус візьмуть тільки з доплатою.
Аналогічно тягли у переможиці конкурсу-відбору на Євробачення таку собі Марув, прорашистську хв@йду.
Хоча знайти компромат на них це справа кількох хвилин з допомогою гугла.
Відреагували, коли вже пішов розголос в суспільстві.
"В оргкомітеті подякували громадськості за небайдужість до конкурсу і складу учасниць."
Джерело:
Подібні заходи треба скасовувати на період воєнного стану!
То футбол, то якісь змагання, добре, то хоча б спорт! А тут якесь жалюгідне видовище, в якому з першого дня відома переможниця, вона така гарна, що аж гаманець от-от репне в її папіка.
"Вчєра я тацевала
С аднім нахалом
В аддєльнам кабінєтє
Пат адєялам...
Тарам-пам-пам
Тарам-пам-пам"
скільки можна, це волохате м'ясо впарювати власникам феррарі мерседесам та повіям для кадировців?
Може сілікон га мозжечок давить?
ВИСНОВОК - такий конкурс хремль хоче викоростувати як пиар, що в Україні війни нема, що росіянки і українки дружать( сценарій папи римского 😀)
І ЩО ГОЛОВНЕ- хремль і світовий комитет конкурсу хочуть прибрати питання війни з конкурсу . Так було і на Оскарі , так було і в Індії на G20 . Світове зло вже обьедналось .
НЕЛЬЗЯ не враховувати, що хремль добре платить топ менеджерам подібних шоу
важаю що Україна ,як держава , мае заборонити використання імені Україна у сумнівних междусобойчиках