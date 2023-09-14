Трьох учасниць "Міс Україна 2023" зняли з конкурсу через зв’язки з РФ

Організатори конкурсу "Міс Україна 2023" виключили трьох учасниць після оприлюднення "неетичних фактів стосовно них".

Про це оргкомітет повідомив на сторінці конкурсу в інстаграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"За результатами досліджень, проведених спеціальною етичною групою, повідомляємо, що зазначені неетичні факти щодо учасниць конкурсу, на жаль, підтвердились. Тому комітет вимушений виключи трьох учасниць зі складу конкурсу", - йдеться у повідомленні.

В оргкомітеті подякували громадськості за небайдужість до конкурсу і складу учасниць.

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Раніше комік Андрій Лузан заявив, що деякі кандидатки не живуть в Україні, ведуть соцмережі російською мовою, мають зв'язки з Росією й не висловлювалися ніяк щодо російського вторгнення в Україну. Він звинуватив у зв’язках з Росією Ксенію Мегеру та Ірину Піляєву. А про Катерину Чувашову заявив, що її батька СБУ затримала як агента ФСБ.

Імена учасниць, яких виключили з конкурсу, не називають. При цьому зі сторінки "Міс Україна" не видалили дописи про Мегеру та Піляєу. А от допису про Чувашову там вже немає.

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Крім того, деякі учасниці самі відмовилися від конкурсу, зазначивши, що не хочуть мати "нічого спільного з людьми, які хоч якось пов'язані з Росією". Таке рішення ухвалили Вікторія Макарова та Поліна Сурай.