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Новини Війна
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Заява про визволення Андріївки на Бахмутському напрямку є передчасною. Наразі тривають важкі бої, - 3-тя окрема штурмова бригада (оновлено)

війна,зсу

Заява про визволення Андріївки є передчасною. Наразі тривають серйозні і важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки.

Про це йдеться у повідомленні 3-ї окремої штурмової бригади, передає Цензор.НЕТ.

"Офіційно! Заява про взяття Андріївки є хибною та передчасною. Наразі тривають серйозні і важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки. Подібні заяви є шкідливими, несуть загрозу для життя особового складу та шкодять виконанню бойових завдань", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, мають частковий успіх під Кліщіївкою, Андріївкою та Курдюмівкою, - Генштаб

Заява про визволення Андріївки на Бахмутському напрямку є передчасною. Наразі тривають важкі бої, - 3-тя окрема штурмова бригада 01

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про визволення Андріївки.

Заява про визволення Андріївки на Бахмутському напрямку є передчасною. Наразі тривають важкі бої, - 3-тя окрема штурмова бригада 02

Після повідомлення 3-ї окремої штурмової бригади Маляр відредагувала своє повідомлення.

"Андріївка ‼️ ситуація дуже складна і мінлива тримаємо кулаки за наших", - йдеться у оновленій заяві Маляр.

Заява про визволення Андріївки на Бахмутському напрямку є передчасною. Наразі тривають важкі бої, - 3-тя окрема штурмова бригада 03

Заява про визволення Андріївки на Бахмутському напрямку є передчасною. Наразі тривають важкі бої, - 3-тя окрема штурмова бригада 04

Автор: 

Бахмут (1559) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+35
город рузькой воинской славы Артьомовск скоро фсьо !

Слава місту-герою Бахмуту !
Слава ЗСУ!
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14.09.2023 16:08
+20
Я думаю вашіх пацанов там тисяч 12 вже лягло. А ще додай ранєє палєглих вагнєровцев, то взагалі під 50 000 вашіх кацапскіх парнєй там палєгло. Пшениця буде родити дуже добре.
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14.09.2023 16:20
+20
Але міністерство оборони, яке постійно кричить голосом Маляр, щоб ніхто не повідомляв про звільнення населених пунктів, само вилізло поперед Генштабу.
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14.09.2023 17:02
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за чтовчера и говорилось)как это малярша эту инфу еще до октября скрывать не стала?)
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14.09.2023 16:01 Відповісти
Великі онолітеги.
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14.09.2023 16:59 Відповісти
ппц онолітєгі
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14.09.2023 17:00 Відповісти
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14.09.2023 17:57 Відповісти
робота в них така
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14.09.2023 16:59 Відповісти
"опять зрадойобам все не так". А тебе все так? А ты знаешь, "не тварь", что бойцов кидают в мясные атаки, не подавив минометы и артиллерию кацапов? И это не догадки, не из ролика в ютубе, это информация от человека, непосредственно участвовавшего в таких атаках. Или нужно грудью встать в защиту пидоров, укравших деньги у армии? Вы, мрази, привели к власти тупое и наглое ворье, ненавидящее Украину, и еще и отстаиваете их. Вас бы, во главе с главным уклонистом, туда, где кацапье перепахивает снарядами и минами землю так, что окопы глубиной два метра становятся по колено. Вот тогда рассказали бы, кому так, а кому нет. А то гибнут лучшие, а мразь во власти только морды отъедает.
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14.09.2023 20:21 Відповісти
"наши мальчики" там по всім полям лежать вже як добрива, не хвилюйся
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14.09.2023 16:11 Відповісти
Які агресивні кацапки пішли...
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14.09.2023 20:01 Відповісти
Я думаю вашіх пацанов там тисяч 12 вже лягло. А ще додай ранєє палєглих вагнєровцев, то взагалі під 50 000 вашіх кацапскіх парнєй там палєгло. Пшениця буде родити дуже добре.
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14.09.2023 16:20 Відповісти
Методичку заклинило ? А дениска федякин - второй номер , на подтанцовке ? Вы теперь парами работаете ?
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14.09.2023 17:25 Відповісти
Навіщо ти ховаєшся за жіночим ніком?🤣
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14.09.2023 16:24 Відповісти
Ваших дофуя
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14.09.2023 16:30 Відповісти
імєнно вашіх много,Сирский вашіх на дух нє переносіт) Всєх па пакєтам і на родную гавань отправляєт каждий дєнь вагонамі
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14.09.2023 17:11 Відповісти
Про Маляр і бригаду фейк.
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14.09.2023 18:31 Відповісти
Вот да, отступили бы сразу в Карпаты, так и вообще никто б не погиб
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14.09.2023 17:18 Відповісти
город рузькой воинской славы Артьомовск скоро фсьо !

Слава місту-герою Бахмуту !
Слава ЗСУ!
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14.09.2023 16:08 Відповісти
Слава ЗСУ!Україна понад усе
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14.09.2023 16:42 Відповісти
Так що гана пізредчасно визволила, цікаво де? У кончі чі пущі?
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14.09.2023 17:01 Відповісти
Затнув би хто малярші писок ****.
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14.09.2023 17:01 Відповісти
Схоже, Маляр хворіла педикульозом. Лише такі люди можуть проявляти такий поспіх. Але що добре при ловлі бліх, то точно шкодить у серйозн х справах, пов'язаних з ризиком для життя.
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14.09.2023 17:29 Відповісти
Але міністерство оборони, яке постійно кричить голосом Маляр, щоб ніхто не повідомляв про звільнення населених пунктів, само вилізло поперед Генштабу.
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14.09.2023 17:02 Відповісти
заткніть пізді писка!
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14.09.2023 17:03 Відповісти
Зараз набагато.актуальніще, чи погонить Путін на війну ще 0,5 млн чмобіків, і скільки погонить? Щойгу на запитання про перемогу розводить руками, а от Гундяєв закликає воювати до перемоги. Від рішення, яке буде прийнято у найближчі дні багато чого залежить.
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14.09.2023 17:06 Відповісти
Щойгу виявився не такою падлюкою, як Герінг. У Щпеєра в спогадах є цікавий епізод, як Гітлер приймав рішення стосовно виводу німецьких військ з оточення під Сталінградом. Як це все схоже!
Якщо цих 500 тис чмобіків не буде, то тоді можна радіти, а якщо будуть, то тоді радість дуже передчасна.
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14.09.2023 17:23 Відповісти
Маляр ПНХ
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14.09.2023 17:10 Відповісти
Маляр ПНХ
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14.09.2023 17:12 Відповісти
Шо, не вдалося попіаритись, курва цинічна?
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14.09.2023 17:13 Відповісти
Після такої заяви Захисників України Маляр або сама має подати у відставку , або її мають звільнити!
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14.09.2023 17:13 Відповісти
З якого дива?
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14.09.2023 17:18 Відповісти
З того дива,що міністр змінився. Чи вона будь кому ********?
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14.09.2023 17:31 Відповісти
Владислав Ковалюк не з "дива" а з того що її заява шкодить справі , про що й сказали Захисники України. Сумно що Ви не розумієте таких речей.
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14.09.2023 20:50 Відповісти
Це зеленориле шобло само не йде
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14.09.2023 17:40 Відповісти
Чого це, мородер яйцево- курточний пішов же.
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14.09.2023 20:51 Відповісти
Коли вже цей гнилий брехливий рот закриють Тварина --вона не розуміє,що її постійна брехня ДУЖЕ шкодить ЗСУ.
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14.09.2023 17:20 Відповісти
Зате допомагає у піарі себе, як незамінної ротової порожнини.
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14.09.2023 17:31 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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14.09.2023 17:28 Відповісти
Зашийте тій малярші рота врешті решт.
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14.09.2023 17:29 Відповісти
Та досить уже. Населений пункт ще учора був звільнений, іде зачистка. Так ще важко, але колір не окупації.
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14.09.2023 17:37 Відповісти
а хто уповноважив цю алкоголічку лізти з заявами поперед Генштабу?
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14.09.2023 23:32 Відповісти
просто бухнула зайвого і на балачки потягнуло...
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14.09.2023 18:06 Відповісти
Можете це доказами підтвердження дати? Інакше ви не краща неї.
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14.09.2023 18:16 Відповісти
Що бухнула чи що звільнили? докази, що бухає, у неї на обличчі, а доказів щодо звільнення не маю.
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14.09.2023 18:53 Відповісти
вона сильно п'є, це вже не секрет давно.
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14.09.2023 23:27 Відповісти
Вам що до цього? Вам не наливає,бо коменти як від заздрощів, ревнощів,але не по темі. Тема визволення Андріївки, а не облік Маляр. До речі, населений пункт визволений
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15.09.2023 08:40 Відповісти
Я взагалі не вживаю спиртного, не рвіть так свою дупу за зелену п'яничку)
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15.09.2023 14:49 Відповісти
...і населений пункт визволений не завдяки цій алкоголічці, яка завжди пише "ми просунулись, ми відбили, ми взяли", сидячи з пляшкою в кабінеті і жир,уючи на вкрадені в армії гроші, а кров'ю і потом тих людей, яких вона системно обкрадає.
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15.09.2023 14:54 Відповісти
Ви по темі чи таки по особистостям? Тоді ви пропита кацапка, яка тут для пропаганди і агітації. Геть. Ти до визволення України не маєш відношення.
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15.09.2023 15:18 Відповісти
Якраз я і маю, тому маю право це писати... на відміну вас, диванних зебздюків.
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15.09.2023 15:22 Відповісти
Дайте хтось дзвінкого ляпаса цій ********* Маляр. Так дайте, щоб аж щока до зубів прилипла
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14.09.2023 18:15 Відповісти
Кто такая эта Маляр? о_О Какого ***** она коментирует военные успехи?
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14.09.2023 18:16 Відповісти
Військові незадоволені тим, що ця малярша вічно поперед батька в пекло спішить, от якби там була і все бачила, то мабуть язика б прикусила, а то вже вона визволила.
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14.09.2023 18:23 Відповісти
Немає цієї інформації на сторінці бригади, а є що це фейк про не визволення пункту. Ця бригада не має відношення до нього. Бахмут, останній пост про танки і ніяк про Маляр. Думаю,що Цензор узяв інформацію з ДEEP ,а не з анонсів бригади.
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14.09.2023 18:27 Відповісти
Скільки раз писав і повторюся, що маляр відноситься до Міністерства Оборони, яке має забезпечувати армію продуктами, одежею і озброєнням, а повідомляти про успіхи на фронті має Генштаб. Чи на "зелених" це не розповсюджується, воювати мають всі, крім них, а повідомдяти про щось хороше, тільки вони?
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14.09.2023 18:35 Відповісти
Невже і нарешті до цієї брехухи якісь міри застосують. Бо за лайки бабці 5 років вліпили, а ето другоє?
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14.09.2023 18:58 Відповісти
ЗЕбіли такі ЗЕбіли......
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14.09.2023 19:37 Відповісти
Наврочила язиката Малярша... Зберігай, курво, режим тиші!
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14.09.2023 20:33 Відповісти
Опять маляр краски нанюхалась!
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14.09.2023 21:30 Відповісти
Почему Маляр не комментирует поставки продовольствия, аптечек, те игнорирует свои прямые обязанности?
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14.09.2023 22:10 Відповісти
Вона постійно бреше, що все є
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14.09.2023 23:29 Відповісти
https://t.me/ab3army 3-тя окрема штурмова бригада

⚡️Офіційно: Третя Окрема Штурмова Бригада звільнила н.п. Андріївку. 72 омсбр рф - розбита вщент!

В результаті блискавичної операції російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений. За дві доби https://t.me/+cWWdmTRjmykyZDNi Третя окрема штурмова бригада ліквідувала:
- начальника бригадної розвідки ворога;
- трьох комбатів ;
- та майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами і значною кількістю техніки.

Станом на зараз бої тривають, наші підрозділи продовжують закріплюватись на нових позиціях. Відтак про конкретні цифри 200х, 300х противника та інші найцікавіші деталі операції - згодом.

Підкреслюємо, підрозділи 72-ї омсбр рф неодноразово https://t.me/ab3army/2932 діставали вагомих втрат та поразок від зіткнень з Третьою штурмовою раніше. Тепер, після відновлення та перегрупування, ворог зазнав тотального провалу.

Взяття та утримання населеного пункту Андріївка - наш шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута, і ключ до успіху всього подальшого наступу.

За результати цих боїв ми платимо високу ціну. І за кров кожного нашого бійця буде відплачено тільки кров'ю.
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15.09.2023 10:21 Відповісти
 
 