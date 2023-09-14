Заява про визволення Андріївки на Бахмутському напрямку є передчасною. Наразі тривають важкі бої, - 3-тя окрема штурмова бригада (оновлено)

Заява про визволення Андріївки є передчасною. Наразі тривають серйозні і важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки.

Про це йдеться у повідомленні 3-ї окремої штурмової бригади, передає Цензор.НЕТ.

"Офіційно! Заява про взяття Андріївки є хибною та передчасною. Наразі тривають серйозні і важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки. Подібні заяви є шкідливими, несуть загрозу для життя особового складу та шкодять виконанню бойових завдань", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про визволення Андріївки.

Після повідомлення 3-ї окремої штурмової бригади Маляр відредагувала своє повідомлення.

"Андріївка ‼️ ситуація дуже складна і мінлива тримаємо кулаки за наших", - йдеться у оновленій заяві Маляр.