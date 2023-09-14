Заява про визволення Андріївки на Бахмутському напрямку є передчасною. Наразі тривають важкі бої, - 3-тя окрема штурмова бригада (оновлено)
Заява про визволення Андріївки є передчасною. Наразі тривають серйозні і важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки.
Про це йдеться у повідомленні 3-ї окремої штурмової бригади, передає Цензор.НЕТ.
"Офіційно! Заява про взяття Андріївки є хибною та передчасною. Наразі тривають серйозні і важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки. Подібні заяви є шкідливими, несуть загрозу для життя особового складу та шкодять виконанню бойових завдань", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про визволення Андріївки.
Після повідомлення 3-ї окремої штурмової бригади Маляр відредагувала своє повідомлення.
"Андріївка ‼️ ситуація дуже складна і мінлива тримаємо кулаки за наших", - йдеться у оновленій заяві Маляр.
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Слава місту-герою Бахмуту !
Слава ЗСУ!
Якщо цих 500 тис чмобіків не буде, то тоді можна радіти, а якщо будуть, то тоді радість дуже передчасна.
⚡️Офіційно: Третя Окрема Штурмова Бригада звільнила н.п. Андріївку. 72 омсбр рф - розбита вщент!
В результаті блискавичної операції російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений. За дві доби https://t.me/+cWWdmTRjmykyZDNi Третя окрема штурмова бригада ліквідувала:
- начальника бригадної розвідки ворога;
- трьох комбатів ;
- та майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами і значною кількістю техніки.
Станом на зараз бої тривають, наші підрозділи продовжують закріплюватись на нових позиціях. Відтак про конкретні цифри 200х, 300х противника та інші найцікавіші деталі операції - згодом.
Підкреслюємо, підрозділи 72-ї омсбр рф неодноразово https://t.me/ab3army/2932 діставали вагомих втрат та поразок від зіткнень з Третьою штурмовою раніше. Тепер, після відновлення та перегрупування, ворог зазнав тотального провалу.
Взяття та утримання населеного пункту Андріївка - наш шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута, і ключ до успіху всього подальшого наступу.
За результати цих боїв ми платимо високу ціну. І за кров кожного нашого бійця буде відплачено тільки кров'ю.