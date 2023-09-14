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Волонтерка Юсупова просить допомогти зібрати гроші на одяг для поранених військових

волонтери

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти зібрати гроші на одяг для поранених захисників і захисниць, а також на спорядження для підрозділу аеророзвідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Юсупової

"Тривають кровопролитні бої. Багато загиблих і дуже багато важкопоранених. Борти з пораненими привозять кожного дня Бійці без рук та ніг, багато з подвійною, з потрійною ампутацією та часто взагалі всі кінцівки ампутовані. Багато бійців обгоріли та з іншими страшними ранами . Це жахлива біль,бессонні ночі та важке відновлення", - пише вона. 

Волонтери просять допомогти з придбанням одягу в лікарні для поранених, бо частіше бійців привозять без нічого і не всім рідні взмозі привезти Потрібні футболки, кофти , штани , тапки, взуття. Поранених дуже багато.

Також допомоги потребує підрозділ аеророзвідки: два дрони Мавік 3, рації Моторолла, зарядні станції та тепловізор.

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"Кожної неділі відправляємо посилки на фронт. Оплатила та відправили прожектори для погранців -76 150т грн, оплатила розвідувальний дрон Сірко -154 т грн( 35 днів на зборку), два приціла - 39 т та 47 т грн, дві зарядні станції -41800 та 22 т грн , 7 т 5 т на запчастини для авто , 11 тис на ремонт автівки та далекомір -41700 грн", - пише Юсупова.

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390 Yusupova Nataliia Avhusta

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку: https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки: 5375 4112 0025 4253

одяг (198) поранення (2794) волонтери (1328) Юсупова Наталія (194)


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Топ коментарі
+16
Это обращение к тем, кто аплодировал резникову в парламенте
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14.09.2023 16:16
+10
відповідь від "тих" буде "мы их туда не посылали" ((
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14.09.2023 16:24
+10
https://www.youtube.com/shorts/j6CCIFsyKig Емоційне звернення військового... те що відбувається з пораненами ЗСУ
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14.09.2023 16:41
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Это обращение к тем, кто аплодировал резникову в парламенте
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14.09.2023 16:16 Відповісти
відповідь від "тих" буде "мы их туда не посылали" ((
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14.09.2023 16:24 Відповісти
Влада затягує з ухваленням давно назрілих рішень у армії. Ціна питання - життя військовослужбовців" Юрій Бутусов

А можна попросити якусь сміливу соціологічну фірму зробити опитування, чи несе верховний головнокомандувач відповідальність за життя та втрати військовослужбовців внаслідок поганої організації та управління
https://www.liga.net/ua/society/opinion/ukraina-nujdaetsya-v-esche-odnom-sotsoprose

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14.09.2023 20:47 Відповісти
+++
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14.09.2023 16:23 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/j6CCIFsyKig Емоційне звернення військового... те що відбувається з пораненами ЗСУ
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14.09.2023 16:41 Відповісти
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14.09.2023 16:44 Відповісти
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14.09.2023 16:50 Відповісти
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14.09.2023 17:04 Відповісти
+++
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14.09.2023 17:50 Відповісти
Мабуть, Стефанчук з братом та ріднею, разом з абрахамією та катлєтаю, корабельними сосками, уже ВЖИЛИ ДІЄВИХ ЗАХОДІВ, щоб допомогти в тилу, сидячи за СПИНАМИ ЗАХИСНИКІВ України!!
Можливо, і єрмак якраз розшукав оті >650 Партій ************* від Західних Партнерів!!??
Армія! Мова! Віра!
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14.09.2023 20:26 Відповісти
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14.09.2023 21:25 Відповісти
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14.09.2023 21:37 Відповісти
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14.09.2023 21:40 Відповісти
Наталья Юсупова - хозяйка агентства недвижимости в Днепре , светская львица. Бывшая жена народного депутата Дмитрия Ветвицкого. ЗАДРАЛА уже своими липовыми ЧП с ЛИПОВЫМИ счетами ДЛЯ ЛОХОВ ( раньше опубликковывола ) Юсупова ты в Мин. Обороны обращалась , как волонтер ??? ( Покажи обращение !! ) ..................Там тебе отказали ??? - ( покажи ОТКАЗ !! ) После твоей липы , Я ТЕБЕ НЕ верю !!!
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14.09.2023 22:11 Відповісти
+++
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14.09.2023 22:27 Відповісти
 
 