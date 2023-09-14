Волонтерка Юсупова просить допомогти зібрати гроші на одяг для поранених військових
Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти зібрати гроші на одяг для поранених захисників і захисниць, а також на спорядження для підрозділу аеророзвідки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Юсупової.
"Тривають кровопролитні бої. Багато загиблих і дуже багато важкопоранених. Борти з пораненими привозять кожного дня Бійці без рук та ніг, багато з подвійною, з потрійною ампутацією та часто взагалі всі кінцівки ампутовані. Багато бійців обгоріли та з іншими страшними ранами . Це жахлива біль,бессонні ночі та важке відновлення", - пише вона.
Волонтери просять допомогти з придбанням одягу в лікарні для поранених, бо частіше бійців привозять без нічого і не всім рідні взмозі привезти Потрібні футболки, кофти , штани , тапки, взуття. Поранених дуже багато.
Також допомоги потребує підрозділ аеророзвідки: два дрони Мавік 3, рації Моторолла, зарядні станції та тепловізор.
"Кожної неділі відправляємо посилки на фронт. Оплатила та відправили прожектори для погранців -76 150т грн, оплатила розвідувальний дрон Сірко -154 т грн( 35 днів на зборку), два приціла - 39 т та 47 т грн, дві зарядні станції -41800 та 22 т грн , 7 т 5 т на запчастини для авто , 11 тис на ремонт автівки та далекомір -41700 грн", - пише Юсупова.
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390 Yusupova Nataliia Avhusta
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Посилання на Банку: https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки: 5375 4112 0025 4253
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А можна попросити якусь сміливу соціологічну фірму зробити опитування, чи несе верховний головнокомандувач відповідальність за життя та втрати військовослужбовців внаслідок поганої організації та управління
https://www.liga.net/ua/society/opinion/ukraina-nujdaetsya-v-esche-odnom-sotsoprose
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Можливо, і єрмак якраз розшукав оті >650 Партій ************* від Західних Партнерів!!??
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