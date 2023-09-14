Росіяни за допомоги фіктивних фірм крадуть гроші на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Більшість фірм, які отримують підряди на проведення робіт і поставки товарів на окуповані території, існують лише на папері й належать родичам чиновників з тих регіонів, які мають шефство над населеними пунктами ТОТ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Часто товари (будівельні матеріали) виробляють на захоплених підприємствах ТОТ, але по документах вони нібито вироблені у рф. У вартість товарів закладають транспортування, більше зарплату й інше", - йдеться у повідомленні.

В Центрі нацспротиву зауважили, що через масовість таких випадків на окуповані території прибули слідчі з РФ.

На думку фахівців Центру, це "свідчить про боротьбу над управлінням фінансовими потоками у кремлі".

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