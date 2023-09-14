УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11514 відвідувачів онлайн
Новини
676 5

Польща планує добудувати електронний бар’єр на кордоні з РФ наприкінці вересня - на початку жовтня

кордон,польща

Польща планує завершити будівництво електронного бар’єра на польсько-російському кордоні орієнтовано "на межі вересня та жовтня".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський.

"На межі вересня і жовтня, тобто дуже скоро, ми здаватимемо в експлуатацію, завершимо електронний бар'єр на кордоні з Росією навколо всього Кенігсберзького округу", - заявив Камінський.

Міністр зауважив, що це означатиме запровадження "повного моніторингу на всьому кордоні з Росією".

Зокрема, Камінський додав, що наразі заплановано охорону річок, які перетинають східний кордон Польщі. Цього тижня штаб Прикордонної служби оголосить тендер на встановлення електронної огорожі на річці Буг.

Як зазначається, Польща розпочала будівництво ще у квітні. Система складатиметься з більше ніж 3 тисяч камер й 200 кілометрів кабелів виявлення, що були встановлені приблизно на 199 км від Центру спостереження в штаб-квартирі Вармінсько-Мазурського прикордонного відділення в Кентшині.

Також читайте: Польща готується до запуску електронного бар’єра на кордоні з Росією

Автор: 

кордон (4750) Польща (8479) росія (64926)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Можна одразу до високовольтної лінії напруги приєднати.
показати весь коментар
14.09.2023 16:40 Відповісти
е - нє, тарапіцса, нєстоіт, слушый....
показати весь коментар
14.09.2023 16:41 Відповісти
Дя дя ,и ров с алигаторами не забюдте
показати весь коментар
14.09.2023 17:32 Відповісти
Мінімум - 380 в, щоб від кацапів лише валєнкі залишались.
показати весь коментар
14.09.2023 17:48 Відповісти
По всьому Бугу чи тільки з Білорусією.
показати весь коментар
14.09.2023 20:34 Відповісти
 
 