ЄС не має підстав для продовження заборони на імпорт української агропродукції, - МЗС

Україна розраховує, що Єврокомісія не продовжить заборону на імпорт українського зерна, термін дії якої спливає 15 вересня. Для заборони немає підстав.

Про це йдеться у заяві на сайті Міністерства закордонних справ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Для усунення раніше заявлених застережень зі сторони деяких європейських країн Україна та Єврокомісія провели системну роботу в межах Спільної координаційної платформи. Зокрема, сторони досягли домовленостей про збільшення потужностей Дунайського коридору, перенесення санітарного та фітосанітарного контролю з кордону до країн призначення української продукції, моніторинг врожаю, обсягів зберігання зернових та торговельних потоків на кордоні. У контексті вироблення довгострокових рішень сторони також визначили кроки задля розбудови нових зерносховищ на території ЄС, сформували альтернативні транспортні коридори до Балтійського, Адріатичного та Егейського морів, розпочали роботу з метою запровадження спільного митного контролю між Україною та державами-членами ЄС", - йдеться в заяві.

Зазначається також, що всесторонній аналіз даних та процесів засвідчив, що експорт українських зерових не є причиною дестабілізації внутрішнього ринку ЄС. За час дії заборони Єврокомісії та тривалої відсутності української аграрної продукції проблеми фермерів Словаччини, Польщі, Румунії та Угорщини не були врегульовані на рівні їхніх урядів. Це вказує на наявність зовсім інших чинників ринкового тиску, зокрема глобального коригування цін.

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Україна вітає рішення Болгарії відновити імпорт українських зернових та закликає решту сусідів наслідувати її приклад.

У МЗС наголосили, що конкурентом України на світових ринках зерна є Російська Федерація, щодо якої не застосовуються жодні обмеження зернового експорту в ЄС. Штучно стримуючи експорт української продукції, РФ отримує додаткові умови для міжнародної експансії та ресурси для продовження війни проти України.

"Переконані, що будь-яке рішення, загальноєвропейське або національне, яке і надалі обмежуватиме українських аграрний експорт буде не лише безпідставним та протиправним, але і шкодитиме спільним економічним інтересам України, держав-членів ЄС, Європейського Союзу загалом, а також матиме дестабілізуючий характер на світовий ринок продовольства", - резюмували у МЗС.

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Нагадаємо, сьогодні Польща продовжила заборону на імпорт української сільгосппродукції після 15 вересня.

В той самий час Національні збори Болгарії у четвер ухвалили рішення про підтримку скасування заборони на імпорт української агропродукції після 15 вересня.

Зазначимо, що у травні Європейський Союз дозволив Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині заборонити внутрішній продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику, дозволивши при цьому транзит таких вантажів для експорту в інші країни. Термін дії цієї заборони закінчується 15 вересня. Якщо заборону не продвожать, скоріше за все кожна з цих країн введе окреме ембарго на агропродукцію. Про такий намір вже заявила Угорщина.

Пізніше комісар ЄС із питань сільського господарства Януш Войцеховський підтримав продовження тимчасової заборони на імпорт українського зерна до Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини до кінця 2023 року і запропонував надати субсидії для українських експортерів зерна.