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Новини Бюджет-2023
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Міжнародна допомога є головною запорукою беземісійного фінансування бюджету, - глава НБУ Пишний

доллар,долар

Завдяки значним обсягам офіційного фінансування міжнародні резерви України утримуються на високому рівні. Водночас, з огляду на значні бюджетні потреби, подальша міжнародна підтримка є критично важливою.

Про це під час брифінгу в Києві сказав голова Національного банку України Андрій Пишний, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Надходження офіційного фінансування дає змогу НБУ не лише компенсувати значний дефіцит валюти на ринку, а й підтримувати міжнародні резерви на високому рівні. За підсумками серпня вони перевищували 40 млрд дол. США", - повідомив Пишний.

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Водночас бюджетні потреби в умовах війни залишаються високими, тому в Нацбанку нагадують про необхідність подальшої підтримки з боку партнерів та чіткого виконання їхніх вимог у межах програми розширеного фінансування, що дозволить утриматися від емісійного фінансування бюджету.

"Власних доходів і внутрішніх залучень не вистачає для покриття бюджетних видатків, отже, міжнародна допомога і надалі буде головною запорукою беземісійного фінансування бюджету. З огляду на це критично важливим є своєчасне та повноцінне виконання умов програми з МВФ", - підкреслив Пишний.

Автор: 

держбюджет (2388) Пишний Андрій (149)


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Топ коментарі
+6
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14.09.2023 16:27
+4
Володимир Зеленський заспокоїв західні ЗМІ: не хвилюйтесь ми крадемо тільки гроші недоумків,що обрали нас керувати собою під час війни. Гроші західних партнерів ми не чіпаємо,бо ще хочемо пожити з сім'ями на дорогих віллах на берегах теплих морів ЄС.

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14.09.2023 16:38
+3
Караул, Порошенко підкинув бубаське Гетьманцева і Тищенко

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14.09.2023 16:28
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14.09.2023 16:27 Відповісти
И именно поэтому вы ее так разворовываете, что приходится присылать контролеров и надсмоторщиков? Ну-ну ...
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14.09.2023 16:28 Відповісти
Як можна, підозрювати в чомусь найчесніших Андрєйбарісичя і ***************?

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14.09.2023 16:29 Відповісти
"США відправляє в Україну групу спеціалістів з міністерства оборони та міністерства фінансів для повного всеосяжного оперативного моніторингу використання фінансової і технічної допомоги яку надано Україні. Група має плани постійного базування на території посольства США де йому підготовлено відповідні умови. "

https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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14.09.2023 16:44 Відповісти
Караул, Порошенко підкинув бубаське Гетьманцева і Тищенко

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14.09.2023 16:28 Відповісти
А 300 млрд у борг збираєтесь взяти "просто так, що би було"?!
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14.09.2023 16:29 Відповісти
Помогают финансово это добре. Фактов воровства денег не выявлено. Так что все нормально, нет повода для зрады.
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14.09.2023 16:32 Відповісти
Володимир Зеленський заспокоїв західні ЗМІ: не хвилюйтесь ми крадемо тільки гроші недоумків,що обрали нас керувати собою під час війни. Гроші західних партнерів ми не чіпаємо,бо ще хочемо пожити з сім'ями на дорогих віллах на берегах теплих морів ЄС.

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14.09.2023 16:38 Відповісти
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14.09.2023 16:37 Відповісти
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14.09.2023 17:08 Відповісти
 
 