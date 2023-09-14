Міжнародна допомога є головною запорукою беземісійного фінансування бюджету, - глава НБУ Пишний

Завдяки значним обсягам офіційного фінансування міжнародні резерви України утримуються на високому рівні. Водночас, з огляду на значні бюджетні потреби, подальша міжнародна підтримка є критично важливою.

Про це під час брифінгу в Києві сказав голова Національного банку України Андрій Пишний, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Надходження офіційного фінансування дає змогу НБУ не лише компенсувати значний дефіцит валюти на ринку, а й підтримувати міжнародні резерви на високому рівні. За підсумками серпня вони перевищували 40 млрд дол. США", - повідомив Пишний.

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Водночас бюджетні потреби в умовах війни залишаються високими, тому в Нацбанку нагадують про необхідність подальшої підтримки з боку партнерів та чіткого виконання їхніх вимог у межах програми розширеного фінансування, що дозволить утриматися від емісійного фінансування бюджету.

"Власних доходів і внутрішніх залучень не вистачає для покриття бюджетних видатків, отже, міжнародна допомога і надалі буде головною запорукою беземісійного фінансування бюджету. З огляду на це критично важливим є своєчасне та повноцінне виконання умов програми з МВФ", - підкреслив Пишний.