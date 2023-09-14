Євросоюз готовий вжити заходів проти КНДР за військову допомогу Росії, - речник ЄС Стано

В ЄС заявили, що готові вжити заходів проти КНДР, якщо та надаватиме Росії підтримку у її війні проти України.

Про це заявив речник ЄС Пітер Стано у Брюсселі на брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми рішуче засуджуємо не лише російську агресію проти України, а й тих, хто підтримують Росію у її діях. Ми закликаємо Північну Корею припинити надання будь-якої підтримки – політичної або будь-якої іншої - для неоімперіалістичної війни Росії проти України.Звичайно, ми засуджуємо найрішучішим чином не лише агресію РФ проти України, а також будь-кого, хто підтримує Росію в цій війні. Будь-які подібні дії зустрічатимуть належну відповідь, як це було з Іраном у звязку із його підтримкою злочинної російської агресії проти України. Тому ми готові слідкувати за ситуацією та реагувати в разі потреби", - сказав Стано, нагадавши про застосування санкцій проти Тегерана.

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Він додав, що у ЄС продовжують спостерігати за ситуацією та "готові вживати заходів, якщо вони будуть необхідні".

Коментуючи нещодавню зустрічі президента РФ з північнокорейським лідером, речник ЄС зауважив, що було цікаво спостерігати за зустріччю цих двох лідерів, які фактично руйнують власні країни: один виснажує свою державу, другий посилає громадян на безглузду смерть під час військової агресії проти України.

"Зустріч цих осіб свідчить, що Росія поглиблює зв’язки з такими режимами, як північнокорейський, що є одним з найбільш ізольованих у світі й на який накладена ціла серія міжнародних санкцій і санкцій ООН. Це лише підкреслює ізоляцію Росії та її відчай. І це також засвідчує ефективність наших санкцій і політичних заходів проти Росії з метою забезпечити її міжнародну ізоляцію", - заявив Стано.