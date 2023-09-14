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Євросоюз готовий вжити заходів проти КНДР за військову допомогу Росії, - речник ЄС Стано

стано,пітер

В ЄС заявили, що готові вжити заходів проти КНДР, якщо та надаватиме Росії підтримку у її війні проти України.

Про це заявив речник ЄС Пітер Стано у Брюсселі на брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми рішуче засуджуємо не лише російську агресію проти України, а й тих, хто підтримують Росію у її діях. Ми закликаємо Північну Корею припинити надання будь-якої підтримки – політичної або будь-якої іншої - для неоімперіалістичної війни Росії проти України.Звичайно, ми засуджуємо найрішучішим чином не лише агресію РФ проти України, а також будь-кого, хто підтримує Росію в цій війні. Будь-які подібні дії зустрічатимуть належну відповідь, як це було з Іраном у звязку із його підтримкою злочинної російської агресії проти України. Тому ми готові слідкувати за ситуацією та реагувати в разі потреби", - сказав Стано, нагадавши про застосування санкцій проти Тегерана.

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Він додав, що у ЄС продовжують спостерігати за ситуацією та "готові вживати заходів, якщо вони будуть необхідні".

Коментуючи нещодавню зустрічі президента РФ з північнокорейським лідером, речник ЄС зауважив, що було цікаво спостерігати за зустріччю цих двох лідерів, які фактично руйнують власні країни: один виснажує свою державу, другий посилає громадян на безглузду смерть під час військової агресії проти України.

"Зустріч цих осіб свідчить, що Росія поглиблює зв’язки з такими режимами, як північнокорейський, що є одним з найбільш ізольованих у світі й на який накладена ціла серія міжнародних санкцій і санкцій ООН. Це лише підкреслює ізоляцію Росії та її відчай. І це також засвідчує ефективність наших санкцій і політичних заходів проти Росії з метою забезпечити її міжнародну ізоляцію", - заявив Стано.

Автор: 

КНДР (1210) Євросоюз (13315)


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Топ коментарі
+4
Вам що повилазило?

Вже всі трублять що є докази надання зброї росії, а ви ніяк голову з жопи витягнути не можете!
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14.09.2023 17:05
+4
Зброю нам краще дайте у потрібних кількостях! І нафту кацапську у індусів припиніть купувати. А санкції проти ВЖЕ підсанкційної країни це просто смішно...
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14.09.2023 17:08
+3
Этот ублюдок чин ы, плевать хотел на не сбыточные угрозы санкций с ЕС, пример санкции против России, что то дали ,нет, одна болтовня.
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14.09.2023 17:10
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Вам що повилазило?

Вже всі трублять що є докази надання зброї росії, а ви ніяк голову з жопи витягнути не можете!
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14.09.2023 17:05 Відповісти
як от так думаю... карма...вона така штука...непередбачувана...ситу Европу ще такий шляк трафить,що аж скуліти будуть за Україною...
з чого виходжу--з фізики..енергія просто так не зчезає а на щось обовязково перетворюється.
там де стається пусто-то обовязково повинно,чимось заповннитись.. то я так фільозовствую
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14.09.2023 17:15 Відповісти
Зброю нам краще дайте у потрібних кількостях! І нафту кацапську у індусів припиніть купувати. А санкції проти ВЖЕ підсанкційної країни це просто смішно...
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14.09.2023 17:08 Відповісти
Этот ублюдок чин ы, плевать хотел на не сбыточные угрозы санкций с ЕС, пример санкции против России, что то дали ,нет, одна болтовня.
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14.09.2023 17:10 Відповісти
З вже класичного мульта. : - "ШО, АПЯТЬ"?!
Дотягнуть сцикуни безхребетні у політиці таки до 3ї світової.....*******!!!
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14.09.2023 17:11 Відповісти
готові вчергове пернути в калюжу?
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14.09.2023 17:14 Відповісти
Я висловлюю-озабочєнность.Стано....крапка
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14.09.2023 17:20 Відповісти
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14.09.2023 17:24 Відповісти
Вжити заходів? Це треба було зробити ще вчора або й раніше.
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14.09.2023 17:32 Відповісти
Позиция ЕС вроде понятна, они готовы. А США?
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14.09.2023 17:57 Відповісти
Переведіть цю корею на сіно. Тоді і ***** буде рятівником.
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14.09.2023 18:21 Відповісти
 
 