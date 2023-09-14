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Новини
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Обмеження права на навчання російською мовою у Латвії не є дискримінацією, - рішення Європейського суду з прав людини

єспл

Європейський суд з прав людини не бачить у рішенні Латвії збільшити частку навчання у школах державною мовою дискримінації російськомовної меншини.

Про це йдеться у рішенні суду у справі "Валіулліна та інші проти Латвії", оприлюдненому 14 вересня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Справа стосується змін до латвійського законодавства від 2018 року, згідно з якими зросла частка предметів, які мають викладатися у державних школах латиською мовою, а використання російської мови як мови навчання внаслідок цього скоротилося.

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Позов проти Латвії подали батьки дітей, які відносять себе до російськомовної меншини, посилаючись на ст. 2 Протоколу 1 Європейської конвенції з прав людини (право на освіту), окремо та у поєднанні зі ст. 14 ЄКПЛ (захист від дискримінації).

ЄСПЛ дійшов висновку, що дані законодавчі зміни не є порушенням Конвенції.

Зокрема, судді зауважили, що закріплене ст. 2 Протоколу 1 право на освіту не має на увазі право на освіту конкретною мовою, а гарантує право на освіту однією з офіційних мов даної держави. Оскільки латиська мова у Латвії є єдиною державною мовою, заявники не могли скаржитися за даним пунктом щодо скорочення частки навчання російською мовою. Окрім того, заявники не надали конкретних аргументів про те, чому ці зміни мали би негативні наслідки для їхньої можливості отримувати освіту. Відтак позов у цій частині визнали неприйнятним.

Також Суд дійшов висновку, що учні з російськомовних та латиських родин у школах після реформи, метою якої було подолання мовної сегрегації в системі освіти як спадку радянської доби, опинилися у відносно рівних умовах.

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У резюме рішення зазначають, що Латвія, відновлюючи використання латиської мови як мови освіти та поступово впроваджуючи освітню реформу, не перетнула межі, оскільки зберегла можливість для російськомовних учнів навчатися рідною мовою та зберігати свою культуру та ідентичність.

"Держава запровадила освітню систему, що функціонує офіційною мовою держави, також забезпечуючи використання мов меншин у різних пропорціях, залежно від школи й класу, де навчається учень. Уряд надав об’єктивні та розумні обґрунтування необхідності збільшити використання латиської мови як мови освіти в освітній системі. У підсумку, оспорювана різниця у ставленні відповідала законним цілям, була пропорційною і не становила собою дискримінації за мовною ознакою", – йдеться у резюме.

Зазначимо, рішення ЄСПЛ є прецедентними для усіх країн-учасниць Ради Європи.

Автор: 

Латвія (1343) російська мова (304) Європейський суд з пр... (452)


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Топ коментарі
+26
Угорщина з її дибільними позовами до України - НАПРЯГЛАСЯ?
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14.09.2023 17:26
+15
Супер. Так і має бути!
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14.09.2023 17:30
+15
В державних закладах освіти (від дитячих садків до університетів) викладання повинно проводитись тільки державною мовою (окрім вивчення іноземної мови). Все, КРАПКА!
В приватних - хоч марсіанською.
На території України виключення може бути зроблене для мови киримли на території Криму (оскільки цей народ не має своєї країни). Решта - в приватні навчальні заклади або за руськім ваєнним карабльом.
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14.09.2023 17:44
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Угорщина з її дибільними позовами до України - НАПРЯГЛАСЯ?
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14.09.2023 17:26 Відповісти
мадьярам зараз мабуть не до цього - у них інфляція вища ніж у воюючої України
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14.09.2023 18:00 Відповісти
Причому винна у цьому Україна (ну, вони так заявляють)
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14.09.2023 18:23 Відповісти
Дешёвая кацапская нефть не в то горло попала?)
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14.09.2023 18:25 Відповісти
Теперь спокойно нах их посылать можно по ссылкой на это решение суда
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14.09.2023 18:24 Відповісти
Супер. Так і має бути!
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14.09.2023 17:30 Відповісти
Глибокий Респект Європрейському суду з прав людини!
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14.09.2023 17:33 Відповісти
Браво!
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14.09.2023 17:33 Відповісти
Зате в нас ''їзіко'' мовним ''раздольє''.
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14.09.2023 17:37 Відповісти
І давно вже пора цих матюків, розбавлених перекрученими іншомовними словами, позбавити статусу мови.
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14.09.2023 17:41 Відповісти
Какойразніцям треба повчитися
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14.09.2023 17:43 Відповісти
В державних закладах освіти (від дитячих садків до університетів) викладання повинно проводитись тільки державною мовою (окрім вивчення іноземної мови). Все, КРАПКА!
В приватних - хоч марсіанською.
На території України виключення може бути зроблене для мови киримли на території Криму (оскільки цей народ не має своєї країни). Решта - в приватні навчальні заклади або за руськім ваєнним карабльом.
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14.09.2023 17:44 Відповісти
Не згоден Проную у приватних закладах "узьку" в обовязковому наказовому порядку замінити на англійську, німецьку, французьку, а хто ще виявить бажання - на латвійську чи литовську
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14.09.2023 17:50 Відповісти
Та ні... Доведеться лишити те "масковскає нарєчіє" хоч десь - полонених допитувать, документи перекладати на людську...

А для випускників таких шкіл при бажанні вступити на державну службу обов'язковий екзамен з української мови, історії та знання Конституції України.
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14.09.2023 18:19 Відповісти
Кацапські полонені чудово розуміють українську Сам здивувався, коли перевіряв
У таборі для полонених наші хлопці із цими "асвабадітєлями" спецом спілкуються українською. І нічого - скарг немає (майже )
А з кацапськими документами розберемося - проблем не буде
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14.09.2023 18:24 Відповісти
Якщо в приватних дозволити, то там буде рускомірний гадючник.
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14.09.2023 17:58 Відповісти
Приватні=платні! Навряд чи у нас настільки багато ідейних, які готові платити за навчання кацапською...
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14.09.2023 18:03 Відповісти
Для теракту посеред міста достатньо одного ідейного.
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14.09.2023 18:04 Відповісти
Він і так буде, той гадючник: кухонний, дворовий чи ще якийсь "рюмочний"... І цього не позбутися: он в США живуть поколіннями і продовжують "васхвалять" свою вигрібну яму та ненавидіти "Запад", але здалеку і повертатись в рідні мухосранськи не бажають. Те саме з втікачами від "чмобілізації". Аналогічно буде і у нас з тими гнидами, що вже є.
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14.09.2023 18:24 Відповісти
..мокша вооше тупые,они даже свое татаро монгольское,мокшанское наречие не могут выучить
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14.09.2023 18:00 Відповісти
Уся державна документація Московії до половини 16-го століття велась монгольською мовою. А точніше, староуйгурською.
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14.09.2023 18:06 Відповісти
Не має бути в Україні російськомовних учнів у державних школах. Можливо, у приватних спеціалізованих - не загальноосвітніх, гуртках тощо. У всіх владних інституціях - тільки державна на всій території.
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14.09.2023 18:14 Відповісти
Для чого тобі в гуртках? В яких гуртках?
В гуртках "Юный диверсант"? Чи "Бей хахлов"?
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14.09.2023 19:06 Відповісти
"Фашизм на росії у 20-х роках ХХІ ст."
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14.09.2023 20:02 Відповісти
А сколько в россии школ на татарском, башкирском, украинском, армянском языке? Почему они там не протестуют? То есть, пошли на..уй!
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14.09.2023 18:22 Відповісти
Обмеження прав свинособак не є обмеженням прав людини.
Логічно.
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14.09.2023 18:34 Відповісти
хай би хтось подав позов проти параши,
там дискримінацій повно
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14.09.2023 18:37 Відповісти
Валіуліна і К піздуйте в свої ***** ...
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14.09.2023 18:43 Відповісти
може й мадяри закриють свої хлебальники???
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14.09.2023 19:04 Відповісти
 
 