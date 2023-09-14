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Новини Війна
11 027 25

Вже другого з початку повномасштабної війни командира 247 полку ВДВ окупантів ліквідовано в Україні, - росЗМІ

попов,василь

В Україні ліквідовано командира російського 247 полку ВДВ Василя Попова. Це вже другий командир цього підрозділу, якого Сили оборони знищили за період з 24.02.2023.

Про це пише опозиційне російське видання Медіазона, повідомляє Цензор.НЕТ.

Спочатку про ліквідацію Попова повідомив російський військовий пропагандист Єгор Гузенко, автор телеграм-каналу "Тринадцятий". Пізніше вірші пам’яті Попова були опубліковані у групі "С любых высот, в любое пекло! Гвардия 11 одшбр" у російській соцмережі "ВКонтакте".

"Медіазона" проаналізувала витоки з російських баз даних. Видання з’ясувало, що Василю Попову було 38 років. Командиром 247 полку його призначили нещодавно. Ще в серпні підрозділом керував Петро Попов, якого усунули з посади після публічного скандалу через високі бойові втрати підрозділу.

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Це вже другий командир підроздилу, ліквідований під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Перший, гвардії полковник Костянтин Зізєвський, був ліквідований 26 лютого 2022 року.

Автор: 

армія рф (17207) ліквідація (3859)


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Топ коментарі
+15
Там не только командир, там уже весь личный состав второй или третий.
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14.09.2023 17:36
+15
Бойова робота ЗСУ "приземлила" увесь елітний десант рашистської рфії - вдв та морський
Горіть у пеклі падли кацапські "елітні"!
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14.09.2023 17:39
+13
А кто же теперь у них будет на "День дЮсантуры" кирпичи с бутылками о башку бить и в фонтаны срать?
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14.09.2023 17:43
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14.09.2023 17:34 Відповісти
Мор елітних кацапських свиней в Україні триває...
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14.09.2023 17:35 Відповісти
Там не только командир, там уже весь личный состав второй или третий.
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14.09.2023 17:36 Відповісти
Та ні. Не менше, ніж четвертий, а то й пятий
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14.09.2023 17:40 Відповісти
Бойова робота ЗСУ "приземлила" увесь елітний десант рашистської рфії - вдв та морський
Горіть у пеклі падли кацапські "елітні"!
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14.09.2023 17:39 Відповісти
А кто же теперь у них будет на "День дЮсантуры" кирпичи с бутылками о башку бить и в фонтаны срать?
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14.09.2023 17:43 Відповісти
@уйло та алєневод особисто
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14.09.2023 17:46 Відповісти
Бог любит ТРОИЦУ.
(срюзьке скрепная мудрость орды)
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14.09.2023 17:42 Відповісти
Не Василя, а васілія.
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14.09.2023 17:47 Відповісти
Петра попова усунули від командування за великі втрати підрозділу. Призначили брата - Василя попова, що зажмурився сам) молодці попови, так тримати!
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14.09.2023 17:53 Відповісти
Щоб командувати 247 полком ВДВ засрашки треба бути поповим судячи з усього. Тільки від кулі це погоняло не захищає)
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14.09.2023 17:53 Відповісти
роСОСИйская *********, значить її громадяни звуться - роСОСИйские *********, ну а
прізвище цього узкого утирка - пОпов , кликуха "попер"... була )))
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14.09.2023 18:00 Відповісти
звідки попов з'явився, там і зник. номен ест омен )))
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14.09.2023 18:01 Відповісти
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14.09.2023 18:05 Відповісти
почерк дыркина)
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14.09.2023 18:12 Відповісти
Нема в рашці ніяких опозиційних видань ...
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14.09.2023 18:15 Відповісти
Полк проклятий. Нашими відьмами. Хто з'явиться там, одразу зілля відьом працювати починає.
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14.09.2023 18:19 Відповісти
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14.09.2023 18:27 Відповісти
То тільки початок, росія уся проклята, дія прокляття поступова і невблаганна. Кров невинно вбитих волає, відомщена буде.
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14.09.2023 19:14 Відповісти
247 полк вдв ето самьй побитий пидроздил во всей вийсковий историю в свит. Как можно ето називаться елит? Елит ето 79 бр. ПДВ Украини наприклад.
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14.09.2023 18:24 Відповісти
Слава ДШВ ЗСУ!
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14.09.2023 18:34 Відповісти
живуча гідра... ти їй голову відсікаєш, виростає нова... і скільки так буде разів?
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14.09.2023 19:03 Відповісти
А під@rusи ще скиглять, що ротації немає. Втретє за півтора року вільна елітна вакансія. Це вже "тєкучка кадрів"
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14.09.2023 19:10 Відповісти
Железобетон и стекловата дохлому витязю.
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14.09.2023 20:29 Відповісти
 
 