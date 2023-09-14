Вже другого з початку повномасштабної війни командира 247 полку ВДВ окупантів ліквідовано в Україні, - росЗМІ
В Україні ліквідовано командира російського 247 полку ВДВ Василя Попова. Це вже другий командир цього підрозділу, якого Сили оборони знищили за період з 24.02.2023.
Про це пише опозиційне російське видання Медіазона, повідомляє Цензор.НЕТ.
Спочатку про ліквідацію Попова повідомив російський військовий пропагандист Єгор Гузенко, автор телеграм-каналу "Тринадцятий". Пізніше вірші пам’яті Попова були опубліковані у групі "С любых высот, в любое пекло! Гвардия 11 одшбр" у російській соцмережі "ВКонтакте".
"Медіазона" проаналізувала витоки з російських баз даних. Видання з’ясувало, що Василю Попову було 38 років. Командиром 247 полку його призначили нещодавно. Ще в серпні підрозділом керував Петро Попов, якого усунули з посади після публічного скандалу через високі бойові втрати підрозділу.
Це вже другий командир підроздилу, ліквідований під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Перший, гвардії полковник Костянтин Зізєвський, був ліквідований 26 лютого 2022 року.
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Горіть у пеклі падли кацапські "елітні"!
(срюзьке скрепная мудрость орды)
прізвище цього узкого утирка - пОпов , кликуха "попер"... була )))