Українські медзаклади мають понад 4 тис. генераторів на випадок блекаутів, - МОЗ
Медичні заклади на території України мають для постійної роботи 4095 генераторів.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, передає Цензор.НЕТ.
"Таке обладнання здатне забезпечити безперебійне енергопостачання, аби медзаклади могли функціонувати навіть в умовах відключень електроенергії. У разі надзвичайної ситуації завдяки автономним джерелам живлення у лікарнях безперебійно працюватимуть відділення інтенсивної терапії, операційні та критично важливе обладнання, що дозволить рятувати життя пацієнтів", - йдеться у повідомленні.
МОЗ подякувало партнерам та донорам, які допомогли медзакладам генераторами.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Nika Niko
показати весь коментар14.09.2023 18:25 Відповісти Мені подобається 0
Ivan Kozak
показати весь коментар14.09.2023 18:36 Відповісти Мені подобається 0
Kord D
показати весь коментар14.09.2023 18:43 Відповісти Мені подобається 0
Sleid
показати весь коментар14.09.2023 19:31 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль