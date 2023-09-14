Українські медзаклади мають понад 4 тис. генераторів на випадок блекаутів, - МОЗ

Медичні заклади на території України мають для постійної роботи 4095 генераторів.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, передає Цензор.НЕТ.

"Таке обладнання здатне забезпечити безперебійне енергопостачання, аби медзаклади могли функціонувати навіть в умовах відключень електроенергії. У разі надзвичайної ситуації завдяки автономним джерелам живлення у лікарнях безперебійно працюватимуть відділення інтенсивної терапії, операційні та критично важливе обладнання, що дозволить рятувати життя пацієнтів", - йдеться у повідомленні.

МОЗ подякувало партнерам та донорам, які допомогли медзакладам генераторами.

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