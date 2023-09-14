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Українські медзаклади мають понад 4 тис. генераторів на випадок блекаутів, - МОЗ

генератор

Медичні заклади на території України мають для постійної роботи 4095 генераторів.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, передає Цензор.НЕТ.

"Таке обладнання здатне забезпечити безперебійне енергопостачання, аби медзаклади могли функціонувати навіть в умовах відключень електроенергії. У разі надзвичайної ситуації завдяки автономним джерелам живлення у лікарнях безперебійно працюватимуть відділення інтенсивної терапії, операційні та критично важливе обладнання, що дозволить рятувати життя пацієнтів", - йдеться у повідомленні.

МОЗ подякувало партнерам та донорам, які допомогли медзакладам генераторами.

Читайте: Мобільного оператора lifecell можуть оштрафувати за неготовність до блекауту

Автор: 

МОЗ (5390) генератор (198) блекаут (79)


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Не думаю что будут какие-то сильные блекауты, разве что локальные. В прошлом году главная проблема была это Киев. Так как в этом год Киев защищен и если его не вынесут, то не придется тянуть энергию со всей системы.
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14.09.2023 18:25 Відповісти
Что за слово блекаут и кто его придумал
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14.09.2023 18:36 Відповісти
Шапіто... А коли жарений півень клюне, то виявиться, що десь щось прогавили і дуже сильно...
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14.09.2023 18:43 Відповісти
А ще навішають кондиціонери в усіх палатах та ординаторських до Нового року, згідно наказу міністра МОЗ. А в кого, цікаво, куплять 100-200 тис. кондєрів ?
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14.09.2023 19:31 Відповісти
 
 