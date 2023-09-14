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Військові РФ атакували цивільних поблизу Миколаївки на Херсонщині, поранено двох чоловіків

херсонщина

Росіяни атакували цивільних у полі поблизу Миколаївки Херсонської області, двоє чоловіків зазнали поранень.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Російська армія атакувала цивільних, які перебували в полі поблизу Миколаївки. Поранень зазнали двоє чоловіків, 37 та 42 років. Їх шпиталізували до лікарні, де медики надають постраждалим медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

обстріл (28228) Херсонська область (5704)


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