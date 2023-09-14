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Новини Санкції проти Росії
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ЄС про зняття санкцій з чотирьох росіян: Більше не відповідають критеріям для застосування санкцій

єс

Речник ЄС Пітер Стано пояснив виключення з санкційного списку кількох громадян РФ, щодо яких раніше були запроваджені обмежувальні заходи за причетність до агресії РФ проти України, відсутністю правових причин для їх подальшого перебування у переліку.

Про це він заявив на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я не буду вдаватися у деталі щодо кожного індивідуального випадку, тому що рішення щодо санкцій завжди приймаються у багатьох країнах-членах та за процедурою, яка є конфіденційною. Від початку війни ми включили в санкційний перелік понад 1800 осіб і установ, за результатами перегляду із цього списку на сьогодні вилучені десять із них. Причини дуже різні - починаючи від смерті особи або правових причин, коли ці особи довели Раді ЄС і країнам-членам, що вони більше не відповідають критеріям для застосування санкцій", - сказав Стано.

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Він нагадав, що ЄС застосував 11 пакетів санкцій у зв’язку із російською агресією проти України, які завжди містять перелік осіб і установ, що визначаються на основі певних критеріїв. Кожен санкційний пакет регулярно переглядається.

У цьому разі країни-члени під час перегляду дійшли висновку, що немає правових причин для того, щоб ці особи перебували далі у санкційному переліку, заявив речник ЄС.

Як повідомлялося, 13 вересня Рада ЄС оголосила про рішення продовжити ще на 6 місяців, до 15 березня 2024 року, дію санкцій проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Водночас Рада ЄС вирішила не поновлювати обмежувальні заходи проти чотирьох осіб.

Імена росіян було розкрито 14 вересня. Так, санкції зняли з:

  • власника медіахолдингу "РБК" Григорія Берьозкіна;
  • ексакціонера "Нортгазу" Фархада Ахмедова;
  • ексгендиректора Ozon Олександра Шульгіна;
  • російського полковника Георгія Шуваєва (він був убитий в Україні у 2022 році).

Автор: 

санкції (11768) Євросоюз (13315)


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Топ коментарі
+6
жирно забашлили, що одразу перестали відповідати критеріям. Єврокоти теж ******* баблоси і маєтки
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14.09.2023 18:03
+2
відкашляли ?
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14.09.2023 17:56
+2
померли чи що ?
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14.09.2023 18:00
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відкашляли ?
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14.09.2023 17:56 Відповісти
а что, ермак и там уже решает?
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14.09.2023 22:58 Відповісти
померли чи що ?
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14.09.2023 18:00 Відповісти
У цьому разі країни-члени під час перегляду дійшли висновку, що немає правових причин для того, щоб ці особи перебували далі у санкційному переліку, заявив речник ЄС. Джерело:

Ну что ж, так тому и быть. А мы что хотели, то и получили.
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14.09.2023 18:02 Відповісти
жирно забашлили, що одразу перестали відповідати критеріям. Єврокоти теж ******* баблоси і маєтки
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14.09.2023 18:03 Відповісти
ну ось і став абрахамія ще багатшим. а з арахамовичем не так крупно підфартило. ну й то хоч шерсті з того клочок ))
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14.09.2023 18:08 Відповісти
Scheisse...
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14.09.2023 18:08 Відповісти
Гроші не пахнуть, а Європа до нас дружня бо має свої погляди та вигоди, але якщо П(из).оляк продовжить нести ахінею (я про те що він ляпнув про китайців) ми підемо туди де Володька має жити.
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14.09.2023 18:25 Відповісти
Вводили санкции по списку из журнала. Первый эмоциональный порыв улегся и они задумались - а что там с законами. Против Озон нет санкций, тогда у нас не должно быть претензий к гендиректору. Но судя по их словам дело было именно в должности. Бедняги уже совсем запутались.
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14.09.2023 20:19 Відповісти
Речник ЄС Пітер Стано пояснив виключення з санкційного списку кількох громадян РФ, щодо яких раніше були запроваджені обмежувальні заходи за причетність до агресії РФ проти України, відсутністю правових причин для їх подальшого перебування у переліку. Європейський 3,14 стабол Пітер Стано не пояснив ,європейська лицемірна морда, а як же без правових причин спонсорів куйла, війни в Україні і причетних до агресії РФ проти України включили у санкційний список і ввели запроваджувальні заходи???європейські шлюхи кремлівського сутинера ,куйла.
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14.09.2023 20:21 Відповісти
 
 