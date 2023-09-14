ЄС про зняття санкцій з чотирьох росіян: Більше не відповідають критеріям для застосування санкцій

Речник ЄС Пітер Стано пояснив виключення з санкційного списку кількох громадян РФ, щодо яких раніше були запроваджені обмежувальні заходи за причетність до агресії РФ проти України, відсутністю правових причин для їх подальшого перебування у переліку.

Про це він заявив на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я не буду вдаватися у деталі щодо кожного індивідуального випадку, тому що рішення щодо санкцій завжди приймаються у багатьох країнах-членах та за процедурою, яка є конфіденційною. Від початку війни ми включили в санкційний перелік понад 1800 осіб і установ, за результатами перегляду із цього списку на сьогодні вилучені десять із них. Причини дуже різні - починаючи від смерті особи або правових причин, коли ці особи довели Раді ЄС і країнам-членам, що вони більше не відповідають критеріям для застосування санкцій", - сказав Стано.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз зняв санкції з російських бізнесменів Березкіна, Шульгіна, Ахмедова, а також полковника Шуваєва, якого ліквідували в Україні

Він нагадав, що ЄС застосував 11 пакетів санкцій у зв’язку із російською агресією проти України, які завжди містять перелік осіб і установ, що визначаються на основі певних критеріїв. Кожен санкційний пакет регулярно переглядається.

У цьому разі країни-члени під час перегляду дійшли висновку, що немає правових причин для того, щоб ці особи перебували далі у санкційному переліку, заявив речник ЄС.

Як повідомлялося, 13 вересня Рада ЄС оголосила про рішення продовжити ще на 6 місяців, до 15 березня 2024 року, дію санкцій проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Водночас Рада ЄС вирішила не поновлювати обмежувальні заходи проти чотирьох осіб.

Імена росіян було розкрито 14 вересня. Так, санкції зняли з: