Україна має підтвердження участі білоруської влади у депортації українських дітей, - Лубінец

Україна має підтвердження того, що білоруська влада з початку повномасштабного вторгнення бере участь у депортації українських дітей.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Я буду робити все, щоб кожен, хто приймав участь в незаконній депортації українських дітей, поніс законне покарання. В квітні поточного року я публічно заявив, мені здається, що я тоді став першим представником України, хто публічно заявив, що в нас є інформація щодо особистої участі так званого, не визнаного президента Лукашенка в процесі депортації українських дітей. Це відбувалося з моменту окупації Київської області, це відбувається і прямо зараз. Практично кожного тижня ми отримуємо все нові і нові підтвердження того, що влада Білорусі приймає в цьому процесі участь. Безумовно, ми хочемо, щоб і їхні дії були проаналізовані і засуджені", - наголосив він.

Він також зазначив, що "напевно перший сильний юридичний крок, який зробив Міжнародний кримінальний суд (МКС), це - видача двох ордерів на арешт. Я можу публічно сказати, що саме цей крок допомагає нам повертати українських дітей".

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