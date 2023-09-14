Словаччина висилає з країни співробітника посольства РФ за порушення конвенції про дипвідносини

Словацька Республіка в четвер, 14 вересня 2023 року, вирішила видворити співробітника посольства Російської Федерації в Словацькій Республіці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МЗС Словаччини.

Зазначається, що причина – його діяльність, яка прямо порушувала Віденську конвенцію про дипломатичні відносини. Такі порушення було ретельно задокументовано компетентними органами Словацької Республіки.

У посольстві заявили, що зазначена особа має покинути територію Словацької Республіки протягом 48 годин.

Читайте: У Словаччині відкрилась виставка про російські воєнні злочини, - PinchukArtCentre

У зв'язку із цим Міністерство закордонних та європейських справ Словацької Республіки викликало посла Російської Федерації в Словаччині та наполегливо закликало його, щоб Представництво Російської Федерації в Словацькій Республіці та його представники здійснювали свою діяльність відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини і утримуватись від подальшої діяльності, що суперечить цій Конвенції, а також іншим положенням міжнародного права та дипломатичних звичаїв.