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Новини
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Словаччина висилає з країни співробітника посольства РФ за порушення конвенції про дипвідносини

словаччина

Словацька Республіка в четвер, 14 вересня 2023 року, вирішила видворити співробітника посольства Російської Федерації в Словацькій Республіці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МЗС Словаччини.

Зазначається, що причина – його діяльність, яка прямо порушувала Віденську конвенцію про дипломатичні відносини. Такі порушення було ретельно задокументовано компетентними органами Словацької Республіки.

У посольстві заявили, що зазначена особа має покинути територію Словацької Республіки протягом 48 годин.

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У зв'язку із цим Міністерство закордонних та європейських справ Словацької Республіки викликало посла Російської Федерації в Словаччині та наполегливо закликало його, щоб Представництво Російської Федерації в Словацькій Республіці та його представники здійснювали свою діяльність відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини  і утримуватись від подальшої діяльності, що суперечить цій Конвенції, а також іншим положенням міжнародного права та дипломатичних звичаїв.

Автор: 

вислання (97) посольство (942) Словаччина (1096)


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Респект брати-Словаки!
Тільки виганяйте кацапів усіх без винятку - ніхто з них ніколи не дотримувався та не буде дотримуватися Віденську конвенцію!
А якщо ні, то зробіть навколо посольства рфії усе, як ******* кацапи - високий бетонний паркан, вишки з кулеметами, глибокий ров із крокодилами.
Вихід з посольства тільки через крокодилів!
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14.09.2023 18:32 Відповісти
Руководителя Sputnik и пророссийского пропагандиста Виталия Денисова депортируют из Молдовы

Ему выдали предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну.

Сотрудники миграционной службы Молдовы увезли пропагандиста Денисова в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом. Ему не дали собрать вещи и взять с собой домашних животных.

Денисова обвинили во вмешательстве во внутренние дела страны.

P. S. Единым курсом российского корабля проложим им путь!
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14.09.2023 18:45 Відповісти
Молдові Подяка!
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14.09.2023 18:53 Відповісти
Всі співробітники рашапосольства - шпигуни.
Вони живуть в своєму болоті,хвалять його,гудять Европу,але чомусь ********** подорожувати,купувати нерухомість,вчити своїх лічинок в країнах с европейськими цінностями.Але такі привілеї мають не всі рашашвайн,а тільки ізбранныє.
Тому,всю цю босоту кацапську треба повернути в стойло,до баранів.
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14.09.2023 19:09 Відповісти
От якби ще словаки вислали на масковію свого фіца і його посіпак - було б взагалі фантастично
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14.09.2023 20:57 Відповісти
 
 