Словаччина висилає з країни співробітника посольства РФ за порушення конвенції про дипвідносини
Словацька Республіка в четвер, 14 вересня 2023 року, вирішила видворити співробітника посольства Російської Федерації в Словацькій Республіці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МЗС Словаччини.
Зазначається, що причина – його діяльність, яка прямо порушувала Віденську конвенцію про дипломатичні відносини. Такі порушення було ретельно задокументовано компетентними органами Словацької Республіки.
У посольстві заявили, що зазначена особа має покинути територію Словацької Республіки протягом 48 годин.
У зв'язку із цим Міністерство закордонних та європейських справ Словацької Республіки викликало посла Російської Федерації в Словаччині та наполегливо закликало його, щоб Представництво Російської Федерації в Словацькій Республіці та його представники здійснювали свою діяльність відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини і утримуватись від подальшої діяльності, що суперечить цій Конвенції, а також іншим положенням міжнародного права та дипломатичних звичаїв.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тільки виганяйте кацапів усіх без винятку - ніхто з них ніколи не дотримувався та не буде дотримуватися Віденську конвенцію!
А якщо ні, то зробіть навколо посольства рфії усе, як ******* кацапи - високий бетонний паркан, вишки з кулеметами, глибокий ров із крокодилами.
Вихід з посольства тільки через крокодилів!
Ему выдали предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну.
Сотрудники миграционной службы Молдовы увезли пропагандиста Денисова в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом. Ему не дали собрать вещи и взять с собой домашних животных.
Денисова обвинили во вмешательстве во внутренние дела страны.
P. S. Единым курсом российского корабля проложим им путь!
Вони живуть в своєму болоті,хвалять його,гудять Европу,але чомусь ********** подорожувати,купувати нерухомість,вчити своїх лічинок в країнах с европейськими цінностями.Але такі привілеї мають не всі рашашвайн,а тільки ізбранныє.
Тому,всю цю босоту кацапську треба повернути в стойло,до баранів.