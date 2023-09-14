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Україна очікує, що завтра Єврокомісія скасує обмеження на імпорт українського зерна, - Кулеба

кулеба

Україна розраховує, що Єврокомісія завтра, 15 вересня, скасує обмеження щодо імпорту зерна.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пише в соціальній мережі Х (колишній твіттер), повідомляє Цензор.НЕТ.

"Україна розраховує, що Єврокомісія дотримається свого слова і завтра скасує всі обмеження на український сільськогосподарський експорт", - написав глава МЗС.

Він зазначив, що будь-яка форма продовження обмежень є неприпустимою, оскільки це підірве принципи Єдиного ринку, Угоду про асоціацію та довіру до зобов'язань ЄС.

Також читайте: ЄС не має підстав для продовження заборони на імпорт української агропродукції, - МЗС

Нагадаємо, раніше Польща продовжила заборону на імпорт української сільгосппродукції після 15 вересня.

В той самий час Національні збори Болгарії у четвер ухвалили рішення про підтримку скасування заборони на імпорт української агропродукції після 15 вересня.

Зазначимо, що у травні Європейський Союз дозволив Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині заборонити внутрішній продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику, дозволивши при цьому транзит таких вантажів для експорту в інші країни. Термін дії цієї заборони закінчується 15 вересня. Якщо заборону не продвожать, скоріше за все кожна з цих країн введе окреме ембарго на агропродукцію. Про такий намір вже заявила Угорщина.

Пізніше комісар ЄС із питань сільського господарства Януш Войцеховський підтримав продовження тимчасової заборони на імпорт українського зерна до Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини до кінця 2023 року і запропонував надати субсидії для українських експортерів зерна.

Автор: 

Єврокомісія (2142) зерно (3114) Кулеба Дмитро (3604)


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Чукча в чуме ждёт рассвета... а рассвет наступит летом.
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14.09.2023 18:57 Відповісти
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14.09.2023 19:17 Відповісти
Ви їм краще порекомендуйте землю продавати по 10 000 га в одні руки і бажано іноземцям.
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14.09.2023 19:17 Відповісти
У польської провладної політ еліти вже затріщали дупи в очікуванні вердикту з Брюсселю- через місяць вибори, а польському бидлоелохторату не кинули кістку популізму у вигляді покарання українців із забороною с/г продукції.
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14.09.2023 19:20 Відповісти
навіщо Євроці це? виж, клептоман и та схематозники... завалите своїм контробасом ринок і що робити фермерам Польщі, Нчімеччини, Угорщини? зливати врожай по вашім цінам в мінус?
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14.09.2023 19:21 Відповісти
зеКулеба йди на-передову,разом з поліціянтами та прокурорами і суддів загребіть на лінію, яких вже можуть замінити умовно придатні до військової служби.-"хуже небудет".
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14.09.2023 19:26 Відповісти
ого уже зняв військову форму та кеди на босу ногу - щось буде !!!
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14.09.2023 19:33 Відповісти
У Польщі вже заявили, що незалежно від рішення Єврокомісії імпорт зерна до Польщі залишиться заблокованим.
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14.09.2023 20:51 Відповісти
 
 