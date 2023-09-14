Україна очікує, що завтра Єврокомісія скасує обмеження на імпорт українського зерна, - Кулеба

Україна розраховує, що Єврокомісія завтра, 15 вересня, скасує обмеження щодо імпорту зерна.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пише в соціальній мережі Х (колишній твіттер), повідомляє Цензор.НЕТ.

"Україна розраховує, що Єврокомісія дотримається свого слова і завтра скасує всі обмеження на український сільськогосподарський експорт", - написав глава МЗС.

Він зазначив, що будь-яка форма продовження обмежень є неприпустимою, оскільки це підірве принципи Єдиного ринку, Угоду про асоціацію та довіру до зобов'язань ЄС.

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Нагадаємо, раніше Польща продовжила заборону на імпорт української сільгосппродукції після 15 вересня.

В той самий час Національні збори Болгарії у четвер ухвалили рішення про підтримку скасування заборони на імпорт української агропродукції після 15 вересня.

Зазначимо, що у травні Європейський Союз дозволив Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині заборонити внутрішній продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику, дозволивши при цьому транзит таких вантажів для експорту в інші країни. Термін дії цієї заборони закінчується 15 вересня. Якщо заборону не продвожать, скоріше за все кожна з цих країн введе окреме ембарго на агропродукцію. Про такий намір вже заявила Угорщина.

Пізніше комісар ЄС із питань сільського господарства Януш Войцеховський підтримав продовження тимчасової заборони на імпорт українського зерна до Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини до кінця 2023 року і запропонував надати субсидії для українських експортерів зерна.