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Наразі в Україну вдалося повернули 386 дітей, депортованих до РФ, - Лубінець

лубінець

На даний момент в Україну вдалося повернути 386 українських дітей, що були вивезені до РФ.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі сказав уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"386 дітей були повернуті з моменту створення окремого координаційного штабу під керівництвом Андрія Єрмака, який діє і відповідає за повернення українських дітей. Це виключно ті діти, які були депортовані на територію РФ. Окремо ми розпочинаємо накопичення інформації, що невдовзі з'явиться офіційно, це діти, яких ми повертаємо з тимчасово окупованої території. Ми вирішили розділити ці цифри, бо одна справа повернути після депортації, дитину з території РФ, інша справа коли ми повертаємо дітей, які були примусово переміщені в межах тимчасово окупованої території України. Останніх трьох дітей, яких ми повернули, то це відбулося вчора, і я про це офіційно заявив", - сказав омбудсман.

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Автор: 

діти (5044) Лубінець Дмитро (585)


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А скільки дітей "під керівництвом Андрія Єрмака" (Джерело: ) було депортовано московитами з України через "ненагнітання паніки", "підготовку до травневих шашликів", "велике крадівництво", зупинку ракетних програм, розформування війчькових частин, "проста пєрєстать стрєлять", розмінування територій та акваторій і "шатли" для "там же наши люди", відведення війська на непідготовлені території, заборону аеророзвідки, невиконання жодного держ оборон замовлення і т.д., і т.п....
Я вже не кажу про вбитих та закатованих...
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14.09.2023 19:29 Відповісти
 
 