Наразі в Україну вдалося повернули 386 дітей, депортованих до РФ, - Лубінець

На даний момент в Україну вдалося повернути 386 українських дітей, що були вивезені до РФ.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі сказав уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"386 дітей були повернуті з моменту створення окремого координаційного штабу під керівництвом Андрія Єрмака, який діє і відповідає за повернення українських дітей. Це виключно ті діти, які були депортовані на територію РФ. Окремо ми розпочинаємо накопичення інформації, що невдовзі з'явиться офіційно, це діти, яких ми повертаємо з тимчасово окупованої території. Ми вирішили розділити ці цифри, бо одна справа повернути після депортації, дитину з території РФ, інша справа коли ми повертаємо дітей, які були примусово переміщені в межах тимчасово окупованої території України. Останніх трьох дітей, яких ми повернули, то це відбулося вчора, і я про це офіційно заявив", - сказав омбудсман.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна має підтвердження участі білоруської влади у депортації українських дітей, - Лубінец