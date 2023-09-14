Уражено два російські патрульні кораблі типу "Василь Биков", - СтратКом ЗСУ
Сили оборони України завдали удару по двох патрульних кораблях проєкту 22160 типу "Василь Биков" Чорноморського флоту РФ.
Про це повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"14.09.2023 вранці Сили оборони завдали удару по двох патрульних кораблях проєкту 22160 типу "Василь Биков" окупаційного флоту РФ у південно-західній частині Чорного моря. Є певні пошкодження", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+63 Виктор Попов #548771
показати весь коментар14.09.2023 19:47
+45 Valdis Klēvers #545346
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+44 Maxim Ak-Murza #550960
показати весь коментар14.09.2023 19:59
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Щоб зкріпно було.
А може й на грубий колюкатий кактус - хтозна.
Тепер гребіть у сухий док на ремонт,де наші бійці ці корита затопить.
Як сказав один відомий боєць ЗСУ: "Кацапський підводний човен у степах України загинув у нерівному повітряному бою!" (С)
только какцапия - не впервые проиграла войну
Це точно свято якесь
Без флагмана це лише флотілія!
(До речі - коли слово "тиждень" відмінюється, то буква "Д" там лишня Пишуть "тижня", "тижні", "тижневий")
https://twitter.com/i/status/1702363472997028315
Зовсім інша справа, коли корабель в ремонті, і практично вся команда знаходиться на березі - у цьому випадку корабль вважається у цілком безпечній ситуації, і йому нічого не загрожує, отже боротьба за живучість корабля просто не потрібна, тож боротись просто нікому. Відтак, якщо раптом сталась якась, наприклад, пожежа, то тушити її будуть пожежникі з сусідньої частини!..
...якщо встигнуть, звісно!
кацапи мабуть би вже не шантажували зерновим коридором, бо не було би чим
Що си на світі білому діє! Від чудасій голова аж лисіє...
Протягом двох (!!!) діб відразу стільки лаптєплавів абрєлі атріцательную плавучєсть та ще й цілий підводний лаптєчовен атріцатєльно атрємантіравалса.
Одне з двох: або закони природи почали якось інакше працювати, або ж відносно кацапів почала діятись якась метафізика (ну, наприклад, лихі парфуми високо оцінили цих істот і просто з пекла почали масово відловлювати їх просто в нашому світі, зокрема на морі).
- смачного!
другий- "база" відпочинку "Геленжик".
Чёрное и Азовское моря должны быть демилитаризованы. только патрульные катера.