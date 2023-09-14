Уражено два російські патрульні кораблі типу "Василь Биков", - СтратКом ЗСУ

Сили оборони України завдали удару по двох патрульних кораблях проєкту 22160 типу "Василь Биков" Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"14.09.2023 вранці Сили оборони завдали удару по двох патрульних кораблях проєкту 22160 типу "Василь Биков" окупаційного флоту РФ у південно-західній частині Чорного моря. Є певні пошкодження", - йдеться у повідомленні.

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