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Новини Допомога Україні
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Нова спецпредставниця США Пріцкер: "Тепер, щоб Україна отримувала кошти, США висуватимуть умови щодо реформ"

пенні,пріцкер

Повноваження спецпредставниці США з економічної відбудови України Пенні Пріцкер полягають у роботі з органами влади України, США і партнерів, а також із приватним сектором.

Про це розповіла Пріцкер в інтерв’ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

Спецпредставниця розповіла, що до її завдань входить робота з урядом України, з урядом США та послом Бріджит Брінкс, а також іншими союзниками у питаннях, пов’язаних з економічним відновленням України.

Складовою її завдань буде також робота з приватним сектором. Крім того, Пріцкер буде входити до міжвідомчої донорської координаційної платформи і там співпрацюватиме з урядами інших країн-союзниць, Єврокомісією та міжнародними фінансовими установами, приватним сектором.

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"Буде окремий фокус на реформах, що стосуються прозорості та підзвітності відбудови – це зміни регуляторного середовища, правоохоронних органів, судової системи, у сфері боротьби з корупцією, управління держпідприємствами тощо.

Я прагну переконати компанії в різних секторах економіки – в енергетиці, транспорті, логістиці, сільському господарстві, виробництві критично важливих матеріалів та ІТ-технологіях – інвестувати в Україну. Треба, щоби бізнес зрозумів, що зараз є можливості для інвестицій в Україну.

І, звичайно, це вимагає спілкування як з Конгресом, де я комунікуватиму успіхи України зараз та після війни, так і з діаспорою в США щодо можливостей, які існують в Україні", - деталізувала Пріцкер.

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Відповідаючи на питання про умови для американського фінансування, Пріцкер заявила: "По-перше, це будуть умови, які гарантуватимуть, що ви будете належним чином розпоряджатися грошима. А по-друге, йдеться про втілення реформ, необхідних для того, щоб Україна стала членом ЄС та західного торговельного блоку, чого Україна сама прагне".

"США зосереджені на задоволенні потреб України зараз, а також на довгостроковому відновленні та безпеці України. Говорячи США, я маю на увазі не лише адміністрацію: те саме лунає від членів Конгресу з обох флангів. Є двопартійна підтримка довгострокової допомоги Україні. Однак для того, щоби отримувати кошти від Сполучених Штатів, тепер будуть певні умови. Це не повинно дивувати нікого в Україні. Причина – те, що наш уряд хоче бачити, як Україна досягає прогресу в різних сферах. Ми хочемо бачити середовище, сприятливе для приватних інвестицій", - додала вона.

Автор: 

фінансування (3092) реформи (3206) Пріцкер Пенні (43)


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Топ коментарі
+64
Пані має рацію !
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14.09.2023 19:49
+57
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14.09.2023 19:53
+54
Зробиш уроки - пограєш на компьютері
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14.09.2023 19:49
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Це виходить як в анекдоті буде:
-Папа тобі знизили зарплатню(США зменшили фінансову допомогу) і ти будеш меньше пити(красти у народну)?
- Ні синку ти будеш меньше їсти( будуть маленькі зарплатні у військових......).
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14.09.2023 21:39 Відповісти
магічний пєндель від Байдена
на новому рівні.
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14.09.2023 22:19 Відповісти
Зеленский дохозяйновался...

Так опозорить Украину.
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14.09.2023 22:28 Відповісти
Нарешті, США взялися ґрунтовно за зелених пройдисвітів. Там зрозуміли, що запропановані ділками з Банкової, з метою залучення західного капіталу, так звані інвестиційні няні та відповідальні по регіонах з контролю за інвестиціями, є що інше, як бажання не упустити перетікання частини величезних грошових потоків повз свої кишені, шляхом залучення до підрядів тільки своїх людей. Так що зелені в жалобі від такого призначення.
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14.09.2023 22:30 Відповісти
зеленський,шмигаль гетманцев, татаров, ермак: "А мы ГДЕ будем харчеваться??!!?" (с)
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14.09.2023 22:36 Відповісти
****** передавати військову допомогу безпосередньо військовим, а не уряду.
Під наглядом інспекторів.
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14.09.2023 22:38 Відповісти
з військовою допомогою (матеріально-технічною) все ок.
тут питання стоїть про фінансування нашого бюджету, який розкрадається і реформи не проводяться.
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15.09.2023 00:12 Відповісти
Уявляю Зеленського який після того як це почув почав гуглити що означає слово РЕФОРМИ. Обрали ж на голову таке дурне!
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14.09.2023 23:19 Відповісти
"Теперь, чтобы Украина получала средства, США будут выдвигать условия реформ" - а что, правильно на самом деле.
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14.09.2023 23:41 Відповісти
правільно то правільно, але ми стаємо із своєю корупцією для США другим Афганістаном.

а що це таке ви ще пам'ятаєте по аеропорту Кабула...
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15.09.2023 00:17 Відповісти
взагалі це ГАНЬБА !

замість того щоб мати нормальні партнерські відносини з США, ЗЄля і ОПа зробили із себе шкідливих котів, яких треба кожен раз тикати у їх власні какашки

жу-лі-ки!
отож, ду-май-те!
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15.09.2023 00:10 Відповісти
ЗЄля, а де твоє "Ідіть в сраку" ?
а шо таке? чого потух? що, грошей не дадуть?
так отож !

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15.09.2023 00:25 Відповісти
Хто платить гроші, той і замовляє музику!
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15.09.2023 03:33 Відповісти
Предки Пенні Пріцкер походять і з українського села https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96_%D0%9F%D1%80%D1%96%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8 Великі Пріцьки, в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Обухівському районі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96_%D0%9F%D1%80%D1%96%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Київської області https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96_%D0%9F%D1%80%D1%96%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8 .
Відслідковуватиме корупцію та антисемітизм.
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15.09.2023 03:53 Відповісти
Все це добре,але є одне але у нашому випадку треба свобода слова,вільний доступ до інформації а головне бажання зміюватись самому.Бо інакше це буде біг по кругу.На ютубі є ряд відео пре те як як це відбувалось у польші,чехіі,деякіх країнах південної америці,що відбувалось у нас за період незалежності і чим це закінчувалось коли до влади приходили ліві популісти чи радикальні націоналісти.Відео випускає "останнії капітиліст".
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15.09.2023 06:31 Відповісти
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