Нова спецпредставниця США Пріцкер: "Тепер, щоб Україна отримувала кошти, США висуватимуть умови щодо реформ"

Повноваження спецпредставниці США з економічної відбудови України Пенні Пріцкер полягають у роботі з органами влади України, США і партнерів, а також із приватним сектором.

Про це розповіла Пріцкер в інтерв’ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

Спецпредставниця розповіла, що до її завдань входить робота з урядом України, з урядом США та послом Бріджит Брінкс, а також іншими союзниками у питаннях, пов’язаних з економічним відновленням України.

Складовою її завдань буде також робота з приватним сектором. Крім того, Пріцкер буде входити до міжвідомчої донорської координаційної платформи і там співпрацюватиме з урядами інших країн-союзниць, Єврокомісією та міжнародними фінансовими установами, приватним сектором.

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"Буде окремий фокус на реформах, що стосуються прозорості та підзвітності відбудови – це зміни регуляторного середовища, правоохоронних органів, судової системи, у сфері боротьби з корупцією, управління держпідприємствами тощо.

Я прагну переконати компанії в різних секторах економіки – в енергетиці, транспорті, логістиці, сільському господарстві, виробництві критично важливих матеріалів та ІТ-технологіях – інвестувати в Україну. Треба, щоби бізнес зрозумів, що зараз є можливості для інвестицій в Україну.

І, звичайно, це вимагає спілкування як з Конгресом, де я комунікуватиму успіхи України зараз та після війни, так і з діаспорою в США щодо можливостей, які існують в Україні", - деталізувала Пріцкер.

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Відповідаючи на питання про умови для американського фінансування, Пріцкер заявила: "По-перше, це будуть умови, які гарантуватимуть, що ви будете належним чином розпоряджатися грошима. А по-друге, йдеться про втілення реформ, необхідних для того, щоб Україна стала членом ЄС та західного торговельного блоку, чого Україна сама прагне".

"США зосереджені на задоволенні потреб України зараз, а також на довгостроковому відновленні та безпеці України. Говорячи США, я маю на увазі не лише адміністрацію: те саме лунає від членів Конгресу з обох флангів. Є двопартійна підтримка довгострокової допомоги Україні. Однак для того, щоби отримувати кошти від Сполучених Штатів, тепер будуть певні умови. Це не повинно дивувати нікого в Україні. Причина – те, що наш уряд хоче бачити, як Україна досягає прогресу в різних сферах. Ми хочемо бачити середовище, сприятливе для приватних інвестицій", - додала вона.