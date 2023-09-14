Румунія має намір збільшити транзит українського зерна до 4 млн тонн протягом жовтня, - прем’єр Чолаку
Румунія розвиває порти на Дунаї та в Констанці, щоб допомогти Україні експортувати зерно. Мета: збільшити транзит українського зерна до 4 млн тонн протягом жовтня.
Про це заявив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Standard.
"Ми повинні допомогти Україні експортувати зерно. Протягом найближчого місяця ми постараємося збільшити обсяг перевезень через Румунію з двох до чотирьох мільйонів тонн. Тому Румунія вклала великі кошти в порти на Дунаї та в Констанці", - заявив він.
Чолаку також прокоментував атаки безпілотників РФ на порти в Дунаї.
"Атаки російських безпілотників на порти поблизу Румунії - явна ознака того, що Росія не хоче, щоб Румунія продовжувала ці інвестиції. Ми впровадимо систему попередження про безпілотники в прикордонних районах, щоб румунське населення було поінформоване набагато швидше і краще. НАТО також бере в цьому участь", - додав він.
Як повідомлялося, 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки "шахедами" на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.
Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент. Проте 6 вересня міністр оборони Румунії підтвердив, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника, і передали їх на експертизу.
13 вересня у Румунії знову виявили уламки безпілотника після російської атаки на південь України.
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