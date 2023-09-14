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Румунія має намір збільшити транзит українського зерна до 4 млн тонн протягом жовтня, - прем’єр Чолаку

зерно,господарство,сільське,зернові,агропродукція

Румунія розвиває порти на Дунаї та в Констанці, щоб допомогти Україні експортувати зерно. Мета: збільшити транзит українського зерна до 4 млн тонн протягом жовтня.

Про це заявив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Standard.

"Ми повинні допомогти Україні експортувати зерно. Протягом найближчого місяця ми постараємося збільшити обсяг перевезень через Румунію з двох до чотирьох мільйонів тонн. Тому Румунія вклала великі кошти в порти на Дунаї та в Констанці", - заявив він.

Чолаку також прокоментував атаки безпілотників РФ на порти в Дунаї.

"Атаки російських безпілотників на порти поблизу Румунії - явна ознака того, що Росія не хоче, щоб Румунія продовжувала ці інвестиції. Ми впровадимо систему попередження про безпілотники в прикордонних районах, щоб румунське населення було поінформоване набагато швидше і краще. НАТО також бере в цьому участь", - додав він.

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Як повідомлялося, 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки "шахедами" на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.

Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент. Проте 6 вересня міністр оборони Румунії підтвердив, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника, і передали їх на експертизу.

13 вересня у Румунії знову виявили уламки безпілотника після російської атаки на південь України.

зерно (3114) Румунія (1156) допомога і підтримка (1156)


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Дякуемо , браттям по трипільськой ері
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14.09.2023 19:52 Відповісти
Румуни - брати.
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14.09.2023 21:24 Відповісти
Патєрь нєт:

Великий десантний корабель "Мінськ" https://sprotyv.info/news/vijskovi-oczinili-poshkodzhennya-rosijskih-korabliv-pislya-udaru-zsu-po-sevastopolyu/ із складу чорноморського флоту російської федерації отримав значні пошкодження внаслідок ураження українськими ракетами та фактично не підлягає ремонту.

Про це можна судити із відео з сухого доку, яке опублікував у своєму https://t.me/andriyshTime/ Telegram-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
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14.09.2023 20:26 Відповісти
 
 