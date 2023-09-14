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Антикорупційний суд залишив Насірова під вартою, однак зменшив заставу до 130 млн грн

насіров

Судді ВАКС частково задовольнили клопотання прокурора про продовження терміну тримання під вартою ексголови ДФС Романа Насірова, якого звинувачують у отриманні хабаря в 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям Олега Бахматюка.

Про це повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК), передає Цензор.НЕТ.

Судді продовжили тримання Насірова під вартою до 12 листопада, але замість встановлених раніше 261 млн грн застави тепер він має внести 130 млн грн, зазначили в ЦПК.

При цьому, у разі внесення застави, Насіров буде зобов'язаний прибувати за викликом до суду, не відлучатися за межі Києва без дозволу суду, утриматись від спілкування зі свідками, здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Антикорупційний суд продовжив Насірову тримання під вартою на 2 місяці

"Сам Насіров стверджував, що ані він, ані його родичі не мають можливості внести заставу, оскільки розмір застави у 261 грн. млн не відповідає його майновому стану. Максимальна сума яку він може внести, становить 10 млн грн.

Крім цього він, нібито, має проблеми із здоровʼям, а в СІЗО йому не можуть забезпечити належну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, співробітники НАБУ та САП 17 жовтня 2022 року повідомили Насірову та його колишньому раднику про підозру в одержанні $5,5 млн та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу Олега Бахматюка. На момент злочину ця сума становила еквівалент 722 млн грн.

За версією слідства, за ці кошти Насіров допоміг компаніям Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ. В той час як інші компанії, маючи аналогічні підстави для відшкодування, не отримували його тривалий час.

Тоді ж Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для Насірова у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 523 млн грн.

У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував Бахматюка у цій справі, він наразі переховується у Австрії.

Автор: 

арешт (2520) Насіров Роман (976) Антикорупційний суд ВАКС (1939)


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Топ коментарі
+9
це що голландський аукціон?? вкрав 722 лімони, заставу хоче копійчану...
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14.09.2023 20:32
+6
Між іншим, було б непогано поцікавитись відповідним органам аргументацією, якою керувались судді при зменшенні розміру застави підозрюваному, якій знаходиться в бігах!

Хоча проблема в тому, що ці "Відповідні органи" і самі ще ті хабарникі!
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14.09.2023 20:34
+3
Шухєр, клітчатий повернувся.
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14.09.2023 20:27
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Шухєр, клітчатий повернувся.
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14.09.2023 20:27 Відповісти
можу позичити блазню нурофен, наприклад чи клізму....
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14.09.2023 20:30 Відповісти
це що голландський аукціон?? вкрав 722 лімони, заставу хоче копійчану...
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14.09.2023 20:32 Відповісти
Між іншим, було б непогано поцікавитись відповідним органам аргументацією, якою керувались судді при зменшенні розміру застави підозрюваному, якій знаходиться в бігах!

Хоча проблема в тому, що ці "Відповідні органи" і самі ще ті хабарникі!
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14.09.2023 20:34 Відповісти
віддає по чуть-чуть...
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14.09.2023 20:36 Відповісти
Мабуть, дали грошей куму😛🤑, щоб не відпускали на волю та відкосити від військомату!!
Мабуть, Зеля порадив, як ухилянт рецидивіст з досвідом!!
Співпадіння…
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14.09.2023 20:37 Відповісти
Суд в Австралії тривав 30 років. Суд за якийсь річковий канал
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14.09.2023 20:39 Відповісти
Не впізнаю його без одіялка, ну от опще! Зовсім інше лице!
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14.09.2023 20:44 Відповісти
Хороший был фискальщик при попередниках, честный. Как и сами попередники.
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14.09.2023 20:46 Відповісти
При попередниках його посадили в СІЗО, а при твоїх кумах його й досі не судять, бо чекають на лапу. Є ще питання?
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14.09.2023 20:54 Відповісти
Конечно посадили, делиться не хотел. При попередниках как было, чтобы хорошо жить, нужно хорошо делиться.
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14.09.2023 21:18 Відповісти
Бачу в тебе матеріали всі мєнтовські під рукою, ти так орієнтуєшся в "дєлах" - знаєшся шо, куда і по чом. Мабуть працюєш десь там, близенько.
Хоча, судячи з усього - ти просто провокатор. І доволі примітивний.
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14.09.2023 21:26 Відповісти
131млн на ковдру?
Чи на ковдру + медичну масовку, яка надасть результати, як у 2019-му одному стадіонщику про наркотики?
Ну і останнє питання: через скільки тижнів його вже не буде в Україні і його оголосять в розшук?
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14.09.2023 20:50 Відповісти
Потім будуть 65 млн, згодом 32,5 млн і т.д. Пізніше ми будемо йому винні. Наше правосуддя найгуманніше у світі... стосовно державних злодіїв
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14.09.2023 21:07 Відповісти
скільки можуть ще ті суди тривати? вже давно має бути вирок з конфіскацією на користь ЗСУ. Позвикали по десять років суди проводити, а потім все тихо звести нанівець, то не вистачає доказів, то провокація, то немає умислу. Вже задовбали ті шоу 'по боротьбі з корупціонерами', треба реальний результат у вигляді суттєвого поповнення державного бюджету
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14.09.2023 21:13 Відповісти
Звісно що нанівець, он вже й заставу зменшили і на волю відпускають
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14.09.2023 21:52 Відповісти
прямь голодранец
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14.09.2023 21:20 Відповісти
скажите ему или в окопы под бахмут или всю сумму залога и увидите результат- бабло сразу найдется
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14.09.2023 21:21 Відповісти
Бахматюка арештували заочно ще в березні, пройшло півроку, чому так довго правоохоронні органи топчуться на одному місці? тягнуть з тими олігархами, зараз нема часу на 'залицяння' з ворюгами і хапугами, конфісковані гроші і майно мають іти в державу на зброю для захисників, кращі українці гинуть кожного дня заради наших дітей, щоб у них було майбутнє. Забрати все майно Бахматюка, що є в Україні, розпродати на користь ЗСУ, а голодранця Австрія виплюне сама. Та ж сама історія вже роками триває з Фірташем, те путінське кубло в Австрії треба вже давно послати нах..
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14.09.2023 23:11 Відповісти
 
 