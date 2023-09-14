Антикорупційний суд залишив Насірова під вартою, однак зменшив заставу до 130 млн грн

Судді ВАКС частково задовольнили клопотання прокурора про продовження терміну тримання під вартою ексголови ДФС Романа Насірова, якого звинувачують у отриманні хабаря в 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям Олега Бахматюка.

Про це повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК), передає Цензор.НЕТ.

Судді продовжили тримання Насірова під вартою до 12 листопада, але замість встановлених раніше 261 млн грн застави тепер він має внести 130 млн грн, зазначили в ЦПК.

При цьому, у разі внесення застави, Насіров буде зобов'язаний прибувати за викликом до суду, не відлучатися за межі Києва без дозволу суду, утриматись від спілкування зі свідками, здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.

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"Сам Насіров стверджував, що ані він, ані його родичі не мають можливості внести заставу, оскільки розмір застави у 261 грн. млн не відповідає його майновому стану. Максимальна сума яку він може внести, становить 10 млн грн.

Крім цього він, нібито, має проблеми із здоровʼям, а в СІЗО йому не можуть забезпечити належну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, співробітники НАБУ та САП 17 жовтня 2022 року повідомили Насірову та його колишньому раднику про підозру в одержанні $5,5 млн та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу Олега Бахматюка. На момент злочину ця сума становила еквівалент 722 млн грн.

За версією слідства, за ці кошти Насіров допоміг компаніям Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ. В той час як інші компанії, маючи аналогічні підстави для відшкодування, не отримували його тривалий час.

Тоді ж Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для Насірова у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 523 млн грн.

У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував Бахматюка у цій справі, він наразі переховується у Австрії.