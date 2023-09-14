Росіяни обстріляли Дім молитви у Красногорівці на Донеччині - одна жінка госпіталізована

О 15:30 російські військові обстріляли Дім молитви однієї з місцевих церков у Красногорівці Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне з посиланням на речницю Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

Зазначається, що 14 вересня о 15:30 російська армія обстріляла молитовний дім однієї з місцевих церков у Красногорівці Донецької області. Через обстріл зайнялась пожежа. Зруйнований другий та третій поверхи будівлі. Одну жінку доправили до лікарні.

"49-річну жінку, яка на момент обстрілу перебувала у приміщенні, у шоковому стані доставили до лікарні", - уточнила Мєдвєдєва.

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За словами Анастасії Мєдвєдєвої, російські військові обстріляли Красногорівку, ймовірно, з артилерії. Наразі огляд місця події триває.

Речниця розповіла, що прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України, а саме порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, 12 вересня у Красногорівці загинуло двоє людей, троє дістали поранення.