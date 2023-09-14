Румунія ще більше обмежила польоти на кордоні з Україною після падінь уламків "Шахедів"
Міністерство національної оборони Румунії в четвер спільно з Міністерством транспорту та інфраструктури оголосило про додаткові обмеження польотів у повітряному просторі, прилеглому до кордону з Україною.
Про це йдеться в заяві румунського оборонного відомства, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Обмеження почали діяти з 13 вересня й стосуються регіону Північна Добруджа між містами Суліна та Галац й охоплюватимуть територію на відстані 20-30 кілометрів від румунсько-українського кордону до висоти 4000 метрів.
У визначеній зоні повітряного простору Румунії заборонені польоти будь-яких пілотованих або безпілотних літальних апаратів, окрім як державних повітряних суден.
Міноборони Румунії нагадало, що обмеження польотів у повітряному просторі, прилеглому до всього кордону з Україною, запровадили ще з травня 2022 року, але тоді вони поширювались на глибину 8 кілометрів і висоту до 1000 метрів.
"В умовах активізації російських атак на українські порти на Дунаї розширення обмежень необхідне для забезпечення більш ефективного моніторингу та контролю за використанням повітряного простору", – додають у відомстві.
Протягом серпня в Румунії тричі виявляли уламки дронів – ймовірно, російських БПЛА, запущених по українських цілях – біля кордону з Україною. У зв'язку з цим румунська влада висловлювала протест Москві й оголосила про додаткові заходи безпеки для жителів довколишніх населених пунктів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
С Ц И К У Н И
наРФия пользуется тем, что нет согласованности между Румынией и Украиной и пользуется этим.
Они запускают шахеды, ракеты вдоль границы, может с заходом на территорию Румынии, а потом оттуда уже идут на цели в Украину.
Кулеба, когда убеждал румын, что их обстреливают, делал медвежью услугу Украине, не подумав видимо головой. Теперь румынам резко понадобится ПВО, а Украина его не получит. Вот чем его речи закончатся.
Что делать? Договориться, что одна сторона пусть сбивает все, что летает в закрытой зоне, даже если объект находится на чужой территории в 5 км от границы, допустим. Тоже самое и с Польшей возможно.