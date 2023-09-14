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Новини
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Румунія ще більше обмежила польоти на кордоні з Україною після падінь уламків "Шахедів"

румунія

Міністерство національної оборони Румунії в четвер спільно з Міністерством транспорту та інфраструктури оголосило про додаткові обмеження польотів у повітряному просторі, прилеглому до кордону з Україною.

Про це йдеться в заяві румунського оборонного відомства, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Обмеження почали діяти з 13 вересня й стосуються регіону Північна Добруджа між містами Суліна та Галац й охоплюватимуть територію на відстані 20-30 кілометрів від румунсько-українського кордону до висоти 4000 метрів.

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У визначеній зоні повітряного простору Румунії заборонені польоти будь-яких пілотованих або безпілотних літальних апаратів, окрім як державних повітряних суден.

Міноборони Румунії нагадало, що обмеження польотів у повітряному просторі, прилеглому до всього кордону з Україною, запровадили ще з травня 2022 року, але тоді вони поширювались на глибину 8 кілометрів і висоту до 1000 метрів.

"В умовах активізації російських атак на українські порти на Дунаї розширення обмежень необхідне для забезпечення більш ефективного моніторингу та контролю за використанням повітряного простору", – додають у відомстві.

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Протягом серпня в Румунії тричі виявляли уламки дронів – ймовірно, російських БПЛА, запущених по українських цілях – біля кордону з Україною. У зв'язку з цим румунська влада висловлювала протест Москві й оголосила про додаткові заходи безпеки для жителів довколишніх населених пунктів.

Автор: 

Румунія (1156) дрони (4624)


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Вважаю вже на цю хєрню не потрібно звертати увагу...навіть якшо в Пентагон влетить ракета--НАТО скаже це уламки з космосу нас не стосуються.
С Ц И К У Н И
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14.09.2023 21:26 Відповісти
Наступник крок - виселення, демілітаризація та денацифікація Румунії, бо це - ісконно рускіє зємлі і такої держави як Румунія ніколи не було та її придумав лєнін. Не розумію що сталося із НАТО!😡
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14.09.2023 21:51 Відповісти
Ситуация на самом деле сложнее, чем кажется, на первый взгляд.
наРФия пользуется тем, что нет согласованности между Румынией и Украиной и пользуется этим.
Они запускают шахеды, ракеты вдоль границы, может с заходом на территорию Румынии, а потом оттуда уже идут на цели в Украину.
Кулеба, когда убеждал румын, что их обстреливают, делал медвежью услугу Украине, не подумав видимо головой. Теперь румынам резко понадобится ПВО, а Украина его не получит. Вот чем его речи закончатся.
Что делать? Договориться, что одна сторона пусть сбивает все, что летает в закрытой зоне, даже если объект находится на чужой территории в 5 км от границы, допустим. Тоже самое и с Польшей возможно.
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14.09.2023 22:18 Відповісти
Країна НАТО себе обмежує, а кацапам-агресорам можна все. Позорисько.
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15.09.2023 00:17 Відповісти
Капець які рішучі....
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15.09.2023 08:00 Відповісти
 
 