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Новини Війна
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На Херсонщині проводитимуть обов’язкову евакуацію родин з дітьми з низки населених пунктів

діти,евакуація

Рада оборони Херсонщини ухвалила рішення щодо обов’язкової евакуації родин з дітьми з обстрілюваних населених пунктів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"На Раді оборони Херсонщини ухвалили рішення щодо обов'язкової  евакуації родин з дітьми з населених пунктів, які постійно обстрілює ворог", - ідеться в повідомленні.

Також Прокудін повідомив, що змінюється тривалість комендантської години. Тепер її період – з 20:00 до 6:00.

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"Працюємо над унеможливленням енергетичного колапсу в регіоні, а також готуємося до надзвичайних ситуацій на обʼєктах критичної інфраструктури під час проходження осінньо-зимового періоду. Інші рішення стосуються оборони області", - додав очільник ОВА.

Також читайте: 11 дітей з окупованої Херсонщини повернули на підконтрольну територію України

Автор: 

діти (5044) евакуація (2304) Херсонська область (5704)


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Ну треба,то треба!
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14.09.2023 22:19 Відповісти
Мене вже переселили і що?
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15.09.2023 14:14 Відповісти
Резкие парни, быстрые. Не прошло и года с деоккупации правобережья и вот они раздуплились, что детей нужно эвакуировать.
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14.09.2023 22:43 Відповісти
Після того, як вчора хлопчик загинув, а його братик в важкому стані.
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14.09.2023 22:54 Відповісти
 
 