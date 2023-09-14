На Херсонщині проводитимуть обов’язкову евакуацію родин з дітьми з низки населених пунктів
Рада оборони Херсонщини ухвалила рішення щодо обов’язкової евакуації родин з дітьми з обстрілюваних населених пунктів
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"На Раді оборони Херсонщини ухвалили рішення щодо обов'язкової евакуації родин з дітьми з населених пунктів, які постійно обстрілює ворог", - ідеться в повідомленні.
Також Прокудін повідомив, що змінюється тривалість комендантської години. Тепер її період – з 20:00 до 6:00.
"Працюємо над унеможливленням енергетичного колапсу в регіоні, а також готуємося до надзвичайних ситуацій на обʼєктах критичної інфраструктури під час проходження осінньо-зимового періоду. Інші рішення стосуються оборони області", - додав очільник ОВА.
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