Посланець Ватикану Дзуппі і спецпредставник Китаю Лі Хуей зустрілись у Пекіні: поговорили про війну РФ проти України

Кардинал Ватикану Маттео Дзуппі, визначений Папою Римським Франциском як посланець із питань "миру в Україні", під час візиту до Пекіна в четвер провів переговори зі спеціальним представником Китаю у справах Євразії Лі Хуеєм.

У Ватикані повідомили, що зустріч Маттео Дзуппі з Лі Хуеєм відбулась у "відкритій і сердечній атмосфері", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Вони обговорили "війну в Україні та її важливі наслідки, наголошуючи на необхідності об'єднати зусилля для заохочення діалогу й пошуку шляхів, які ведуть до миру".

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У заяві Святого Престолу додається, що представники Ватикану й Китаю також обговорили проблему безпеки продовольства "з надією, що незабаром можна буде гарантувати експорт зерна, особливо в країни, що зазнають найбільшого ризику".