Посланець Ватикану Дзуппі і спецпредставник Китаю Лі Хуей зустрілись у Пекіні: поговорили про війну РФ проти України
Кардинал Ватикану Маттео Дзуппі, визначений Папою Римським Франциском як посланець із питань "миру в Україні", під час візиту до Пекіна в четвер провів переговори зі спеціальним представником Китаю у справах Євразії Лі Хуеєм.
У Ватикані повідомили, що зустріч Маттео Дзуппі з Лі Хуеєм відбулась у "відкритій і сердечній атмосфері", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Вони обговорили "війну в Україні та її важливі наслідки, наголошуючи на необхідності об'єднати зусилля для заохочення діалогу й пошуку шляхів, які ведуть до миру".
У заяві Святого Престолу додається, що представники Ватикану й Китаю також обговорили проблему безпеки продовольства "з надією, що незабаром можна буде гарантувати експорт зерна, особливо в країни, що зазнають найбільшого ризику".
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"війну в Україні та її важливі наслідки, наголошуючи на необхідності об'єднати зусилля для заохочення діалогу й пошуку шляхів, які ведуть до миру".Джерело:
Пионера хунвейбина
Смотрит Зина на портрет
..... висит - вейбина нет.
Триденний 10-й Національний конгрес католицизму в Китаї завершився в Ухані, столиці провінції Хебей в центральному Китаї, 20 серпня. Національна конференція проводиться кожні п'ять років, і вищі посадові особи Комуністичної партії також були присутні на зборах і виголосили промови, повідомляє ucanews.com.
BY https://www.catholicregister.org/home/international/itemlist/user/2402-catholicnewsservice CATHOLIC NEWS SERVICE
August 23, 2022
Немає жодної згадки про Ватикан чи Папу Римського, який теоретично мав би призначати єпископів відповідно до угоди між Ватиканом і Китаєм 2018 року, поновленої у 2020 році.