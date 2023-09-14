Протягом 14 вересня росіяни 26 разів обстріляли Сумщину, зафіксовано 151 вибух, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 151 вибух. Обстрілів зазнали Великописарівська, Хотінська, Білопільська, Середино-Будська, Краснопільська, Новослобідська, Миропільська, Есманська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному телеграмі Сумської ОВА.

У повідомленні зазначається: "Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухи).

- Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (6 вибухів)

- Білопільська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади. Також зафіксовано обстріли з АГС (9 вибухів) та артилерії (15 вибухів).

- Середино-Будська громада: були артилерійський (5 вибухів) та мінометний (3 вибухи) обстріли.

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- Краснопільська громада: здійснено мінометні обстріли (48 вибухів), влучання дроном типу FPV (4 вибухи), обстріли з РСЗВ (12 вибухів) та артилерії (3 вибухи). Крім того, з БпЛА типу скинуто ВОГ, внаслідок пошкоджено нежитлову будівлю.

- Новослобідська громада: був обстріл з РСЗВ (11 вибухів).

- Миропільська громада: з БпЛА скинуто ВОГ – 1 шт.

- Есманська громада: ворог бив з мінометів (15 вибухів).