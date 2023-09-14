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Пентагон анонсував візит Остіна до Німеччини для проведення "Рамштайну-15"

остін,ллойд

Міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі у понеділок вирушать до Німеччини, щоб очолити засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це офіційно повідомила в четвер під час пресбрифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

"Це буде 15-те засідання після того, як міністр Остін сформував міжнародну групу. Міністр і голова (Міллі – ред.) приєднаються до міністрів оборони та високопоставлених військових представників з майже 50 країн", - зауважила представниця оборонного відомства США.

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Нагадаємо, наступне засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" заплановане на 19 вересня.

Очікується, що в Німеччині міністр оборони України Рустем Умєров проведе першу особисту зустріч після призначення на посаду з главою Пентагону Ллойдом Остіним.

Автор: 

Пентагон (1415) Остін Ллойд (521)


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пекельний троляка
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14.09.2023 23:22 Відповісти
Остин это сила!

Милли и Шольц это тормоза.
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14.09.2023 23:22 Відповісти
витягнувши кімченина з нори ***** роздратував американців.Думаю щось серйозне мають передати ЗСУ, тримаємо кулаки.
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14.09.2023 23:26 Відповісти
Китай вступив у гру, передаючи бронетехніку через Казахстан і Пн Корею.
Борзометр зашкалив, тому треба збити температуру у китайській макітрі.
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14.09.2023 23:39 Відповісти
Якщо Кітай передасть бронітехнику, то США будуть « дуже засмучені»…

І Китай може «потеряти» ринок США. Цього він боїться ду-же-еее.

Бо це е «економічна база кітайського економічного чуда»
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15.09.2023 00:29 Відповісти
 
 