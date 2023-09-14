Пентагон анонсував візит Остіна до Німеччини для проведення "Рамштайну-15"
Міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі у понеділок вирушать до Німеччини, щоб очолити засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це офіційно повідомила в четвер під час пресбрифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.
"Це буде 15-те засідання після того, як міністр Остін сформував міжнародну групу. Міністр і голова (Міллі – ред.) приєднаються до міністрів оборони та високопоставлених військових представників з майже 50 країн", - зауважила представниця оборонного відомства США.
Нагадаємо, наступне засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" заплановане на 19 вересня.
Очікується, що в Німеччині міністр оборони України Рустем Умєров проведе першу особисту зустріч після призначення на посаду з главою Пентагону Ллойдом Остіним.
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Милли и Шольц это тормоза.
Борзометр зашкалив, тому треба збити температуру у китайській макітрі.
І Китай може «потеряти» ринок США. Цього він боїться ду-же-еее.
Бо це е «економічна база кітайського економічного чуда»