Пентагон підтвердив початок мовної підготовки українських пілотів для F-16 у вересні

Українські пілоти та технічний персонал, які навчатимуться керуванню літаків F-16, вже в вересні розпочнуть мовну підготовку.

Це підтвердила в четвер під час брифінгу в Пентагоні заступниця речника американського відомства Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми очікуємо, що мовна підготовка розпочнеться пізніше цього місяця", - зауважила представниця Міноборони США.

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Вона зазначила, що поки не може анонсувати конкретної дати, коли почнуться ці навчання.

Як повідомлялося, наприкінці серпня речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що США почнуть навчання українських пілотів і технічних фахівців на літаках F-16 у жовтні на авіабазі Морріс Нацгвардії США в штаті Аризона. Перед цим українські військові мають пройти підготовку з англійської мови на авіабазі Лекленд в штаті Техас.