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Пентагон підтвердив початок мовної підготовки українських пілотів для F-16 у вересні

винищувач

Українські пілоти та технічний персонал, які навчатимуться керуванню літаків F-16, вже в вересні розпочнуть мовну підготовку.

Це підтвердила в четвер під час брифінгу в Пентагоні заступниця речника американського відомства Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми очікуємо, що мовна підготовка розпочнеться пізніше цього місяця", - зауважила представниця Міноборони США.

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Вона зазначила, що поки не може анонсувати конкретної дати, коли почнуться ці навчання.

Як повідомлялося, наприкінці серпня речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що США почнуть навчання українських пілотів і технічних фахівців на літаках F-16 у жовтні на авіабазі Морріс Нацгвардії США в штаті Аризона. Перед цим українські військові мають пройти підготовку з англійської мови на авіабазі Лекленд в штаті Техас.

Автор: 

навчання (574) F16 F-16 (668) пілот (81)


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Топ коментарі
+10
Вчать мову.А володіли б англійською ще зі школи то наскільки все швидше було б..
PS:це мій камінець у міністерство освіти нехай реформують середню освіту, що б вона давала навички а не для "галочки".
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14.09.2023 23:58
+9
Это кстати тоже уровень управления зеленых. Учить пилотов английскому - надо было разрешения ждать? Оплаты какой то? Сами не могли учить еще пол года назад? Пару десятков учителей просто чтобы на будущее - это что, как то дорого или что? Итого кричали вот какие плохие союзники - а как дело пошло - так оказалось что пилоты даже английский не учили. Привет Резникову.
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14.09.2023 23:59
+7
Яка мовна підготовка?!

Ви що лінгвістів готуюете?!

що не можно взяти одного перекладача на групу пілотів 10-12 ? Зробити декілька груп

перекласти сотню команд управління літаком з англійської на українську?

це робота на 20-30 днів.
пілоти будуть управляти літаками на « українсько- англійською базі».

Та пілоти будуть готови для практичних задач по пілотуванні F-16.
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15.09.2023 00:00
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Вчать мову.А володіли б англійською ще зі школи то наскільки все швидше було б..
PS:це мій камінець у міністерство освіти нехай реформують середню освіту, що б вона давала навички а не для "галочки".
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14.09.2023 23:58 Відповісти
Ти в якій країні живеш? Бо в Україні в школі англійську мову ВЧАТЬ. Але якщо ти баран і сам вчитись категорично не бажаєш, то тебе не зможе навчити ніякий професор.
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15.09.2023 08:03 Відповісти
Я думаю, він мав на увазі якість тієї мови... я теж вчив, у 80-хх, якщо б не ходив до репетитора, то.....
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15.09.2023 09:15 Відповісти
Якість засвоєння будь-якого предмета на 90 % залежить від бажання самого учня. І зрозуміло, що звичайна школа може дати може дати з усіх предметів лише початкові базові знання. Хочеш мати з якогось предмету поглиблені? Будь ласка, для цього є відповідні школи. Є різні курси. Але вводити по всій країні для всіх учнів поглиблене вивчення якогось предмету, яке знадобиться в майбутньому 1 - 2 або, навіть, менше відсоткам населення - це абсурд і маразм.
ПС. Тут була стаття про те, що на Полтавщині збираються ввести в школах вивчення польської. Цікаво, дійсно ввели чи ні? Це черговий приклад повного дебілізму чиновників. Але народ? Як він все це терпить?
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15.09.2023 09:54 Відповісти
Про польську згоден, але на англ розмовляє пів світу, і якщо хочеш працювати за кордоном, то в 90% треба вчити поглибленно... Виключення може бути Німеччина і Франція...
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15.09.2023 14:00 Відповісти
В яких країнах Європи розмовляють на англійській?
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15.09.2023 18:18 Відповісти
Перепрошую, Ви вже давно в Британії?
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15.09.2023 18:24 Відповісти
Ніколи не був. Але знов повторюю питання: в яких країнах, звісно, крім Британії, розмовляють англійською? Як знання англійської допоможе вам, скажімо, в Чехії, Словаччині, чи Болгарії? Та і в інших країнах, куди, зазвичай, їдуть наші заробітчани?
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15.09.2023 18:42 Відповісти
А, тоді, соррі, думав, що Ви в Британії, у вас просто vpn. Звісно, це і було моє запитання, щоб зрозуміти, як спілкуватися.
Наші заробітчани і в Британію їдуть.
Тут, можливо, треба уточнити термін "заробітчани". Коли заробітчанин працює на будівництві або заробітчанка працює на прибиранні, можливо знання англійської мови не має значення взагалі.
Але, якщо, людина працює у офісі компанії, які мають іноземне представництво, будь-то Словаччина, Болгарія чи Чехія - то розмовляти і писати ел пошту до своїх колег по євро цеху вони будуть виключно на англ мові.... А в офісі, якщо він не в Англії, будуть розмовляти на мові країни, де проживають.
Так як дуже багато компаній має іноземне представництво, навіть тільки по ЄС, то мова ділового спілкування одна.....
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15.09.2023 19:00 Відповісти
В офісах компаній, які мають іноземне представництво, працюють, в кращому випадку, 0.001 % українських заробітчан. Отже, можна зробити висновок: поглиблене знання англійської мови в реальному житті в майбутньому знадобиться хіба що 1 - 2 % українців. Не думаю, що заради них потрібно ще ускладнювати і так складну шкільну програму для всіх школярів.
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15.09.2023 19:11 Відповісти
Ландан из зе кэпитал оф греат британ
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15.09.2023 18:15 Відповісти
А цей все дрочить на англійську, а на незручні питання тупо морозиться.
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15.09.2023 08:47 Відповісти
Это кстати тоже уровень управления зеленых. Учить пилотов английскому - надо было разрешения ждать? Оплаты какой то? Сами не могли учить еще пол года назад? Пару десятков учителей просто чтобы на будущее - это что, как то дорого или что? Итого кричали вот какие плохие союзники - а как дело пошло - так оказалось что пилоты даже английский не учили. Привет Резникову.
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14.09.2023 23:59 Відповісти
Це питання потрібно вирішувати глобально на рівні школи з залученням носіїв мови інвестиції держави у це має колосальний ефект.Якщо діяти точково це не спрацює.
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15.09.2023 00:03 Відповісти
У вас машина времени есть? Иначе то что вы предлагаете - это какой то дикий инфантилизм. Конечно надо, но мы говорим про сейчас и про пилотов, которые уже есть или которые хотя бы уже закончили летную академию. каким образом на уровне школы это поможет? Или вы вообще за все хорошее и против всего плохого? Но тогда это не про пилотов. А вот подумать пол года назад, что летчиков надо бы английскому учить, что даже в самом плохом случае если самолетов не будет - ну будут летчики английский знать - это нет, тут видать нельзя было минуту урока по 17 гривен продавать, вот министерство обороны и не занималось.
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15.09.2023 00:07 Відповісти
Зараз звичайно це латання дірок та прогалин нашої системи.Але все одно це питання стане,повірте але чим раніше уряд займеться тим швидше буде мультиплікаторний ефект в багатьох сферах.
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15.09.2023 00:21 Відповісти
Питання, що і як вони там вчили в тій академії. Пілот апріорі повинен знати англійську, бо англійська - це мова спілкування в авіації. Якщо вчили і знають, то локшина від Байдена. Якщо вчили і не знають, то питання до цієї академії.
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15.09.2023 02:06 Відповісти
Я вам скажу что общий английский и английский для пилотов может очень сильно отличаться, т.к. у последнего будет много специфических терминов,понятий и идиом.
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15.09.2023 18:16 Відповісти
Мабуть вчили, але іншу іноземну мову. Німецьку, французьку.
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15.09.2023 09:44 Відповісти
Яка мовна підготовка?!

Ви що лінгвістів готуюете?!

що не можно взяти одного перекладача на групу пілотів 10-12 ? Зробити декілька груп

перекласти сотню команд управління літаком з англійської на українську?

це робота на 20-30 днів.
пілоти будуть управляти літаками на « українсько- англійською базі».

Та пілоти будуть готови для практичних задач по пілотуванні F-16.
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15.09.2023 00:00 Відповісти
То что вы пишете - это уровень уборщинцы или таксиста, которые говорят как правильно управлять государством. нет, нельзя - пилот и персонал должнен базово владеть английским. В кабину тоже переводчика посадить?
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15.09.2023 00:09 Відповісти
То що я кажу, це моя точка зору з США. Яка мае власний англомовний досвід. Та мае розуміння як працюють Літакові школи у цій країні.

Повторюю- опанувати основні команди це не рівень лінгвіста- перекладача.

Персонал по технічному обслуговуванню літаків буду теж український. Проблем переводу не буду- поспілкуються українською.

Керування з землі оперативне самим (через вешу) якщо таке буде (?) теж буде проводитеся українським командувачем.

Так Шо, москаль, засунь свої цитати Бланка-Леніна, что уборщица или кухарка может управлять государством, глибоко в одне місце.

украінськи пілоти е не останніми у Европі, та вони ще себе покажуть в небі України, чі можлива параші теж.

Слава ЗСУ!
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15.09.2023 07:41 Відповісти
Там не тільки треба знати просто англійську, та ще й специфічні технічні терміни та скорочення.Не забувайте ще що у нас як і в багатьох країнах метрична система вимірювання а у США -імперська ,прилади будуть показувати витрати пального не у літрах а в галонах ,температуру не у градусах а по фаренгейту ,швидкість у милях на годину,а зброя на борту не у кілограмах а у фунтах ітд.........
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15.09.2023 00:15 Відповісти
англійська там ні до чого - тільки терміни і скорочення - а це набагато простіше чим англійська
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15.09.2023 00:24 Відповісти
Англо-американська технічна мова (абревіатури, скорочення, сленг) військових пілотів та техніків. Особливо в частині навчання бойовому застосуванню, де йдеться про зброю, тактику, тощо.
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15.09.2023 09:54 Відповісти
У технічного персоналу F-16 мовні складнощі мабуть на порядок більші, ніж в пілотів.
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15.09.2023 10:05 Відповісти
То ти, мусолячи в кожному своєму опусі тему шкільної підготовки, пропонуєш всій країні вивчати на уроках англійської мови саме специфічні технічні терміни? Які в подальшому житті ************, хіба що, 0.0000000001 % населення? Більшої маячні не міг придумати?
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15.09.2023 08:09 Відповісти
могли б залучити російськомовних інструкторів
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15.09.2023 00:26 Відповісти
так з москви нехай пришлють десяток)
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15.09.2023 00:38 Відповісти
в кацапії тямлять на ф16 ?
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15.09.2023 00:39 Відповісти
А чо не камбоджийською? Хохлам же якарізниця.
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15.09.2023 08:51 Відповісти
Тягнуть резину як тільки можна.
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15.09.2023 06:03 Відповісти
Потужно

Щоб не було "ескалації" - англійську будемо викладати
А ще рік тому, були вкиди - що виділено 100млн на навчання

Якось дивно, Європа передає тяжку техніку, вже навіть літаки обіцяють,
а США до сих пір 31 танк передать не в змозі
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15.09.2023 11:43 Відповісти
 
 