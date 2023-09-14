Пентагон підтвердив початок мовної підготовки українських пілотів для F-16 у вересні
Українські пілоти та технічний персонал, які навчатимуться керуванню літаків F-16, вже в вересні розпочнуть мовну підготовку.
Це підтвердила в четвер під час брифінгу в Пентагоні заступниця речника американського відомства Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми очікуємо, що мовна підготовка розпочнеться пізніше цього місяця", - зауважила представниця Міноборони США.
Вона зазначила, що поки не може анонсувати конкретної дати, коли почнуться ці навчання.
Як повідомлялося, наприкінці серпня речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що США почнуть навчання українських пілотів і технічних фахівців на літаках F-16 у жовтні на авіабазі Морріс Нацгвардії США в штаті Аризона. Перед цим українські військові мають пройти підготовку з англійської мови на авіабазі Лекленд в штаті Техас.
Будь ласка, зачекайте...
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PS:це мій камінець у міністерство освіти нехай реформують середню освіту, що б вона давала навички а не для "галочки".
ПС. Тут була стаття про те, що на Полтавщині збираються ввести в школах вивчення польської. Цікаво, дійсно ввели чи ні? Це черговий приклад повного дебілізму чиновників. Але народ? Як він все це терпить?
Наші заробітчани і в Британію їдуть.
Тут, можливо, треба уточнити термін "заробітчани". Коли заробітчанин працює на будівництві або заробітчанка працює на прибиранні, можливо знання англійської мови не має значення взагалі.
Але, якщо, людина працює у офісі компанії, які мають іноземне представництво, будь-то Словаччина, Болгарія чи Чехія - то розмовляти і писати ел пошту до своїх колег по євро цеху вони будуть виключно на англ мові.... А в офісі, якщо він не в Англії, будуть розмовляти на мові країни, де проживають.
Так як дуже багато компаній має іноземне представництво, навіть тільки по ЄС, то мова ділового спілкування одна.....
Ви що лінгвістів готуюете?!
що не можно взяти одного перекладача на групу пілотів 10-12 ? Зробити декілька груп
перекласти сотню команд управління літаком з англійської на українську?
це робота на 20-30 днів.
пілоти будуть управляти літаками на « українсько- англійською базі».
Та пілоти будуть готови для практичних задач по пілотуванні F-16.
Повторюю- опанувати основні команди це не рівень лінгвіста- перекладача.
Персонал по технічному обслуговуванню літаків буду теж український. Проблем переводу не буду- поспілкуються українською.
Керування з землі оперативне самим (через вешу) якщо таке буде (?) теж буде проводитеся українським командувачем.
Так Шо, москаль, засунь свої цитати Бланка-Леніна, что уборщица или кухарка может управлять государством, глибоко в одне місце.
украінськи пілоти е не останніми у Европі, та вони ще себе покажуть в небі України, чі можлива параші теж.
Слава ЗСУ!
Щоб не було "ескалації" - англійську будемо викладати
А ще рік тому, були вкиди - що виділено 100млн на навчання
Якось дивно, Європа передає тяжку техніку, вже навіть літаки обіцяють,
а США до сих пір 31 танк передать не в змозі