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Новини
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Проєкт Путіна щодо створення газового хабу в Туреччині опинився на межі провалу, - Reuters

ердоган,путін

За даними Reuters, проєкт президента РФ Володимира Путіна щодо створення "газового хабу" у Туреччині опинився на межі провалу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Хоча з моменту, коли Путін оголосив про ідею хабу минув вже майже рік, російсько-турецькі переговори буксують і супроводжуються розбіжностями, повідомляє Reuters з посиланням на два джерела, знайомі з ситуацією.

За словами одного з них, предметом суперечок стали управлінські питання. "Вони борються за те, хто повинен керувати хабом", - пояснило джерело агентства.

Інший співрозмовник Reuters, близький до "Газпрому", підтвердив "проблему": сторони не можуть домовитися про управління проєктом.

Також читайте: Ціни на російський газ для Китаю виявилися вдвічі нижчими, ніж для ЄС, – Reuters

Росія намагається укласти угоду з Туреччиною про створення центру торгівлі природним газом, оскільки Кремль шукає альтернативні маршрути експорту палива.

Автор: 

газ (10422) росія (65073) Туреччина (3499)


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Топ коментарі
+10
кацапи як завжди...

"Какая разница какая нация?! Мьі за объединение всех наций, но под русским правлением... и говорить на русском, но какая разница на каком говорить! "
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15.09.2023 01:03
+6
тобто кацапи хочуть керувати в туреччині, але ж там вже є керівник
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15.09.2023 00:51
+6
Ху@ло хотів Ердогана на газову голку підсадити,думав це як КГБшну консерву,німецьку бабку Анжелку розвести,а Ердоган викачає з бункерної криси бабло і кине,як опущену,в пітерскій підворотні,лошару).
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15.09.2023 01:00
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тобто кацапи хочуть керувати в туреччині, але ж там вже є керівник
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15.09.2023 00:51 Відповісти
кацапи як завжди...

"Какая разница какая нация?! Мьі за объединение всех наций, но под русским правлением... и говорить на русском, но какая разница на каком говорить! "
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15.09.2023 01:03 Відповісти
Ху@ло хотів Ердогана на газову голку підсадити,думав це як КГБшну консерву,німецьку бабку Анжелку розвести,а Ердоган викачає з бункерної криси бабло і кине,як опущену,в пітерскій підворотні,лошару).
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15.09.2023 01:00 Відповісти
Шо ти несеш, троль ?
До чого тут "бабка"?
Уся східна, центральна і половина Західної Європи на 70- 90 відсотків залежала ві радянського газу, ще із початку 80- років минулого сторіччя.
Тебе тоді ведмедчук ще й не зачав навіть .
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15.09.2023 01:59 Відповісти
ДЫк, об этом товарищ и говорит... Чи вам невдомек, что СССР. а затем и нарабсея Создали нефтепровод "дружба", с газовыми пранцямы, для лохов. Но оказались сами лохами.
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15.09.2023 05:45 Відповісти
ЗЫ... По задумке кацапов, поставка симбирских углеводородов в Европу, была рычагом постоянных склок между Зап. Европой и США. Когда нужно было кацапам поссорить Европу из США , кремлядь отпускала Европе свои углеводороды дешевле мировых цен. Тогда амертовары на еврорынке не были конкурентоспособны. Когда же наоборот, кремляди нужно было подружиться со Штатами, то начинали для Европы завышать цены на свое углеводородное сырье . Тогда Штатовский товар полонил еврорынки.
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15.09.2023 06:09 Відповісти
Вас, тролів тепер " боевими парами" випускають ?
Які саме товари із США і як саме "залежали" від цін на газ із СРСР?
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15.09.2023 12:08 Відповісти
Сплошная похабщина ...
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15.09.2023 01:02 Відповісти
Да и не говорите... Развоображались кацапы по самое ненемогу.
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15.09.2023 05:47 Відповісти
А пердоган все одно хоче смоктати у х%йла за "зернову угоду", за "памідори", за "русотуріста"- навіть прилюдно на "жє-20".
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15.09.2023 01:09 Відповісти
Сполучені Штати експортували більше зрідженого природного газу (СПГ), ніж будь-яка інша країна в першій половині 2023 року (1H23), згідно з даними CEDIGAZ. Експорт СПГ з США в середньому становив 11,6 мільярда кубічних футів на день (Bcf/d) за цей період, що на 4% (0,5 Bcf/d) більше, ніж у 1H22, згідно з даними звітів Міністерства енергетики США про СПГ. Австралія експортувала другий за величиною обсяг СПГ у світі в 1H23, в середньому 10,6 Bcf/d, за нею слідує Катар з 10,4 Bcf/d.

Експорт СПГ з США збільшив виробництво СПГ, а Європа і Великобританія продовжували збільшувати імпорт СПГ, щоб компенсувати скорочення трубопровідного імпорту з Росії і поповнити запаси для зберігання. Потужності Європи та Великобританії з регазифікації продовжували розширюватися у 2023 році, оскільки нові термінали були введені в експлуатацію у Фінляндії, Німеччині, Італії та Іспанії, що дозволило цим країнам імпортувати більше СПГ.
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15.09.2023 01:24 Відповісти
Підозри небезпідставні. Взявши кермо, х...... згодом буде диктувати ціни на газ, вимагати політичних рішень а потім, коли відмовлять, може підірвати трубу. Приклад німців наяву. Але в Туреччині у Х... є одна заноза Наббуко. В Німеччині він зупиняв будівництво газогону в Польщу, а тут вже давно в строю. Кацапи затягнуть справу у патову ситуацію. гучно стукнуть дверима і рознесуть на болотах - то ердоган у всьому винуватий.
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15.09.2023 05:37 Відповісти
ДЫк вам же выше говорили, шо главная задача задавить козлорылых - это заставить поверить залить кацапбабло по полной, а затем отказаться от проекта ("сев поток" , "Сила Сибири" + Индия делает расчеты в торговле с козломордией своими рупиями, которые не покидают Индию и т.д.).
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15.09.2023 06:00 Відповісти
Тем туркам такие хабы, как "олвэйс" в критические дни(подлежат частой смене). Ведь Турция ускоренными темпами разрабатывает добычу газа, обнаруженного в своем черноморскм шельфе (+ азербайджанский газ). Скоро Турция , на манер Набукко , станет большущим ближневосточным хабом на всем Ближнем Востоке .
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15.09.2023 05:55 Відповісти
"Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень.
Не столь различны меж собой.
Сперва взаимной разнотой
Они друг другу были скучны,
Потом понравились,
Потом Съезжались каждый день верхом
И вскоре стали неразлучны.."

Пушкин АС
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15.09.2023 06:59 Відповісти
Все люди - братья, все бабы - сестры...
Моря, пустыни , звезды -
Все меж собов раавня... (Арап нервно курит в сторонке)...
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15.09.2023 07:05 Відповісти
Найбільша кількість порушень санкцій проти кацапії здійснюються турцією. Вони допомагають кацапам будувати ракети якії нас обстрілюють, завдяки тому що експортують мікрочіпи та іншу електротехніку.
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15.09.2023 08:25 Відповісти
Турки все хотят на шару а ***** заканчиваются бабосы. Вот и вся проблема.
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15.09.2023 10:22 Відповісти
Пыня, что с хабалом?!
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15.09.2023 12:29 Відповісти
 
 