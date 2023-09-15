Проєкт Путіна щодо створення газового хабу в Туреччині опинився на межі провалу, - Reuters

За даними Reuters, проєкт президента РФ Володимира Путіна щодо створення "газового хабу" у Туреччині опинився на межі провалу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Хоча з моменту, коли Путін оголосив про ідею хабу минув вже майже рік, російсько-турецькі переговори буксують і супроводжуються розбіжностями, повідомляє Reuters з посиланням на два джерела, знайомі з ситуацією.

За словами одного з них, предметом суперечок стали управлінські питання. "Вони борються за те, хто повинен керувати хабом", - пояснило джерело агентства.

Інший співрозмовник Reuters, близький до "Газпрому", підтвердив "проблему": сторони не можуть домовитися про управління проєктом.

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Росія намагається укласти угоду з Туреччиною про створення центру торгівлі природним газом, оскільки Кремль шукає альтернативні маршрути експорту палива.