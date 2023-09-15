Проєкт Путіна щодо створення газового хабу в Туреччині опинився на межі провалу, - Reuters
За даними Reuters, проєкт президента РФ Володимира Путіна щодо створення "газового хабу" у Туреччині опинився на межі провалу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Хоча з моменту, коли Путін оголосив про ідею хабу минув вже майже рік, російсько-турецькі переговори буксують і супроводжуються розбіжностями, повідомляє Reuters з посиланням на два джерела, знайомі з ситуацією.
За словами одного з них, предметом суперечок стали управлінські питання. "Вони борються за те, хто повинен керувати хабом", - пояснило джерело агентства.
Інший співрозмовник Reuters, близький до "Газпрому", підтвердив "проблему": сторони не можуть домовитися про управління проєктом.
Росія намагається укласти угоду з Туреччиною про створення центру торгівлі природним газом, оскільки Кремль шукає альтернативні маршрути експорту палива.
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"Какая разница какая нация?! Мьі за объединение всех наций, но под русским правлением... и говорить на русском, но какая разница на каком говорить! "
До чого тут "бабка"?
Уся східна, центральна і половина Західної Європи на 70- 90 відсотків залежала ві радянського газу, ще із початку 80- років минулого сторіччя.
Тебе тоді ведмедчук ще й не зачав навіть .
Які саме товари із США і як саме "залежали" від цін на газ із СРСР?
Експорт СПГ з США збільшив виробництво СПГ, а Європа і Великобританія продовжували збільшувати імпорт СПГ, щоб компенсувати скорочення трубопровідного імпорту з Росії і поповнити запаси для зберігання. Потужності Європи та Великобританії з регазифікації продовжували розширюватися у 2023 році, оскільки нові термінали були введені в експлуатацію у Фінляндії, Німеччині, Італії та Іспанії, що дозволило цим країнам імпортувати більше СПГ.
Стихи и проза, лед и пламень.
Не столь различны меж собой.
Сперва взаимной разнотой
Они друг другу были скучны,
Потом понравились,
Потом Съезжались каждый день верхом
И вскоре стали неразлучны.."
Пушкин АС
Моря, пустыни , звезды -
Все меж собов раавня... (Арап нервно курит в сторонке)...