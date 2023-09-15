Надання КНДР боєприпасів Росії призведе до продовження війни проти України, - Пентагон

Надання Північною Кореєю боєприпасів Росії продовжить війну РФ проти України та перетворить КНДР на співучасника вбивства українських громадян.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, повідомяє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, надання будь-якого типу боєприпасів (Росії – ред.) призведе до подальшого продовження війни", - наголосила представниця оборонного відомства США.

Сінгх підкреслила, що Путін і РФ залишаються в ізоляції на тлі продовження російської війни в України. Тож, зауважила вона, "Росія зараз перебуває у досить відчайдушному становищі та шукає підтримки з боку Північної Кореї".

За її словами, США досі не бачили, щоби Москва й Пхеньян оголосили б про офіційну угоду після зустрічі лідерів. "Однак це те, за чим ми, безумовно, стежимо і чого очікуємо", - зауважила Сінгх.

Представник Пентагону додала, що таким чином будь-яка країна, яка підтримує війну Росії в Україні, "безпосередньо бере участь у вбивстві невинних українських цивільних, офіційних осіб і тих, хто перебуває на полі бою".

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