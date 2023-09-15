Надання КНДР боєприпасів Росії призведе до продовження війни проти України, - Пентагон
Надання Північною Кореєю боєприпасів Росії продовжить війну РФ проти України та перетворить КНДР на співучасника вбивства українських громадян.
Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, повідомяє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Так, надання будь-якого типу боєприпасів (Росії – ред.) призведе до подальшого продовження війни", - наголосила представниця оборонного відомства США.
Сінгх підкреслила, що Путін і РФ залишаються в ізоляції на тлі продовження російської війни в України. Тож, зауважила вона, "Росія зараз перебуває у досить відчайдушному становищі та шукає підтримки з боку Північної Кореї".
За її словами, США досі не бачили, щоби Москва й Пхеньян оголосили б про офіційну угоду після зустрічі лідерів. "Однак це те, за чим ми, безумовно, стежимо і чого очікуємо", - зауважила Сінгх.
Представник Пентагону додала, що таким чином будь-яка країна, яка підтримує війну Росії в Україні, "безпосередньо бере участь у вбивстві невинних українських цивільних, офіційних осіб і тих, хто перебуває на полі бою".
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Логіка Кремля очевидна, пише Guardian - у Північної Кореї є **********, необхідні Росії для продовження війни в Україні, і КНДР може відігравати важливу роль у коаліції країн, які все ще бажають мати справу з Росією.
"Я сумніваюся, що Північна Корея сама по собі зможе це зробити - ми говоримо про мільйони снарядів, - але разом з імпортом з Ірану Москва спробує зібрати все, що зможе, одночасно нарощуючи виробництво вдома", - цитує видання.
Генштаб підтвердив звільнення Андріївки.
В ході штурмових дій ЗСУ оволоділи Андріївкою Донецької області. Про це Генеральний штаб Збройних Сил України https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0RNWTWgBZpbthtoXNCm2b6GjgJ8nSoghXcZU8zbB9xGMxt3Vgui4VmvHAnaqkV6kTl повідомив на своїй сторінці у Facebook. Тут також інформують про частковий успіх Сил оброни в районі Кліщіївки. Водночас на цьому ж бахмутському напрямку росіяни не полишають спроб прорвати оборону Збройних Сил України в районі Богданівки.
что вы сделали чтоб это предотвратить?
https://zn.ua/ukr/war/vona-potribna-shche-na-vchora-amerikanski-henerali-zaklikali-respublikantsiv-skhvaliti-zbilshennja-dopomohi-ukrajini.html
Яунде - столиця Камеруну
2 *5=10
Шарм ель Шейх - курорт Єгипту
Красень я? Звертайтеся !
чому не виступає проти надання зброї??
це ж ескалація війни та інша фігня
Із 1200 до цілі долетіло 400, з них розірвалося - 80.
Кацапські арт.розрахунки мають напрягтися.
Можна подумати, що ОПа найвеличніВшивого зацікавлена в продовженні війни в Україні.