УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11022 відвідувача онлайн
Новини Війна
5 928 31

Надання КНДР боєприпасів Росії призведе до продовження війни проти України, - Пентагон

чен,путін,кім,ин

Надання Північною Кореєю боєприпасів Росії продовжить війну РФ проти України та перетворить КНДР на співучасника вбивства українських громадян.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, повідомяє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, надання будь-якого типу боєприпасів (Росії – ред.) призведе до подальшого продовження війни", - наголосила представниця оборонного відомства США.

Сінгх підкреслила, що Путін і РФ залишаються в ізоляції на тлі продовження російської війни в України. Тож, зауважила вона, "Росія зараз перебуває у досить відчайдушному становищі та шукає підтримки з боку Північної Кореї".

За її словами, США досі не бачили, щоби Москва й Пхеньян оголосили б про офіційну угоду після зустрічі лідерів. "Однак це те, за чим ми, безумовно, стежимо і чого очікуємо", - зауважила Сінгх.

Представник Пентагону додала, що таким чином будь-яка країна, яка підтримує війну Росії в Україні, "безпосередньо бере участь у вбивстві невинних українських цивільних, офіційних осіб і тих, хто перебуває на полі бою".

Також читайте: Південна Корея має докази, що КНДР постачає Росії зброю для війни проти України

Автор: 

боєприпаси (2262) КНДР (1210) Пентагон (1415)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+19
Пуйло сам обламал план западу с перемирием....наконецто до американцев и ЕС доходит что только полный разгром раиси на поле боя сможет закончить эту войну а значит давайте Атакамсы и Самолёты побыстрее и мы прекратим эту бесконечную агонию Рашки!
показати весь коментар
15.09.2023 01:46
+17
капитан очевидность.....
что вы сделали чтоб это предотвратить?
показати весь коментар
15.09.2023 01:54
+13
****...коли ти вже здохнеш ***** бункерне...Відчепись вже від України...
показати весь коментар
15.09.2023 01:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Bидання Guardian зазначило, що Путін через війну в Україні опинився в міжнародній ізоляції та в ситуації, коли йому "нема чого втрачати", і тому пішов на зближення з іншою країною-ізгоєм - Північною Кореєю.
Логіка Кремля очевидна, пише Guardian - у Північної Кореї є **********, необхідні Росії для продовження війни в Україні, і КНДР може відігравати важливу роль у коаліції країн, які все ще бажають мати справу з Росією.
"Я сумніваюся, що Північна Корея сама по собі зможе це зробити - ми говоримо про мільйони снарядів, - але разом з імпортом з Ірану Москва спробує зібрати все, що зможе, одночасно нарощуючи виробництво вдома", - цитує видання.
показати весь коментар
15.09.2023 01:21 Відповісти
****...коли ти вже здохнеш ***** бункерне...Відчепись вже від України...
показати весь коментар
15.09.2023 01:27 Відповісти
ДТ 15 вересня, 2023, 07:47

Генштаб підтвердив звільнення Андріївки.

В ході штурмових дій ЗСУ оволоділи Андріївкою Донецької області. Про це Генеральний штаб Збройних Сил України https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0RNWTWgBZpbthtoXNCm2b6GjgJ8nSoghXcZU8zbB9xGMxt3Vgui4VmvHAnaqkV6kTl повідомив на своїй сторінці у Facebook. Тут також інформують про частковий успіх Сил оброни в районі Кліщіївки. Водночас на цьому ж бахмутському напрямку росіяни не полишають спроб прорвати оборону Збройних Сил України в районі Богданівки.
показати весь коментар
15.09.2023 08:09 Відповісти
Пуйло сам обламал план западу с перемирием....наконецто до американцев и ЕС доходит что только полный разгром раиси на поле боя сможет закончить эту войну а значит давайте Атакамсы и Самолёты побыстрее и мы прекратим эту бесконечную агонию Рашки!
показати весь коментар
15.09.2023 01:46 Відповісти
Разом із пуйлом доведеться знищувати режими Ірану та Північної Кореї. США та Ізраїль за це відповідальні.
показати весь коментар
15.09.2023 04:49 Відповісти
капитан очевидность.....
что вы сделали чтоб это предотвратить?
показати весь коментар
15.09.2023 01:54 Відповісти
Глибоко стурбувались
показати весь коментар
15.09.2023 07:23 Відповісти
«ВОНА ПОТРІБНА ЩЕ НА ВЧОРА»: АМЕРИКАНСЬКІ ГЕНЕРАЛИ ЗАКЛИКАЛИ РЕСПУБЛІКАНЦІВ СХВАЛИТИ ЗБІЛЬШЕННЯ ДОПОМОГИ

https://zn.ua/ukr/war/vona-potribna-shche-na-vchora-amerikanski-henerali-zaklikali-respublikantsiv-skhvaliti-zbilshennja-dopomohi-ukrajini.html
показати весь коментар
15.09.2023 02:33 Відповісти
А я ще від себе добавлю:
Яунде - столиця Камеруну
2 *5=10
Шарм ель Шейх - курорт Єгипту

Красень я? Звертайтеся !
показати весь коментар
15.09.2023 02:52 Відповісти
Як завжди, хороших новин немає. Якщо захід не допоможе, то отримає світ де трійка кривавих дегенератів зможе нападати на будь яку країну і нічого їм за це не буде.
показати весь коментар
15.09.2023 05:01 Відповісти
А нам нельзя по территории россии стрелять.
показати весь коментар
15.09.2023 05:54 Відповісти
А що пентагон зробив,щоб цьому перешкодити?
показати весь коментар
15.09.2023 06:42 Відповісти
Купляє нафту на паРаші
показати весь коментар
15.09.2023 07:45 Відповісти
А, я ще знаю, що Дніпро впадає в Чорне Море....)
показати весь коментар
15.09.2023 07:09 Відповісти
Було б дивно шоб було інакше
показати весь коментар
15.09.2023 07:21 Відповісти
КНДР без Китаю нічого не вирішує. Це всі розуміють але вважають за краще цього не показувати. Світ лицемірний.
показати весь коментар
15.09.2023 07:27 Відповісти
де орбан!
чому не виступає проти надання зброї??
це ж ескалація війни та інша фігня
показати весь коментар
15.09.2023 07:34 Відповісти
Зате вчасні поставки далекобійних ракет і авіації країнами НАТО могли б завершити цю війну набагато швидше.
показати весь коментар
15.09.2023 07:43 Відповісти
Для чого,у них військові заводи почали працювати,замовлень на сотні мільярдів,а ви про завершення, тільки почалося все.
показати весь коментар
15.09.2023 07:47 Відповісти
Днями Є.Дикий розповідав, що десь у 2020 північні корейці провели стрільби своїми новими реактивними снарядами по незаселеному острову (приблизно - аналог нашої "вільхи").
Із 1200 до цілі долетіло 400, з них розірвалося - 80.
Кацапські арт.розрахунки мають напрягтися.
показати весь коментар
15.09.2023 08:23 Відповісти
не надання американцями зброї і заборона стріляти по кацапії призведе до затягування війни і збільшення жертв серед українців .
показати весь коментар
15.09.2023 08:37 Відповісти
Україні хтось забороняв чи забороняє виробляти свою зрборю, з західними комплектуючими і обстрілювати мордор?
показати весь коментар
15.09.2023 09:12 Відповісти
саме так .до травня 2022 року Україні ніхто не продавав зброю і комплектуючи до неї . питання чому Порошенко за 5 років не закупив західну зброю , а отримав 30 Джавелінів які не можно було вивозити на фронт ? я ще раз повторю ,що війна в Україні це результат нікчемної політики США з 2008 року .
показати весь коментар
15.09.2023 09:31 Відповісти
А, дійсно, в усьому винен Порошенко.
показати весь коментар
15.09.2023 09:50 Відповісти
ви уважно читаєте ?
показати весь коментар
15.09.2023 09:57 Відповісти
я ще раз повторю ,що війна в Україні це результат нікчемної асвальтово- зрадницької політики "зе поцріота" ,котрому США задовго до початку війни рекомендували копати траншеї
показати весь коментар
15.09.2023 11:23 Відповісти
темний , я тебе трохи просвітлю . війна в Україні почалась в лютому 2014 року з окупації Криму на яку адміністрація США рекомендувала не пручатись . а кацапи почали вести себе агресивно після саміту НАТО 2008 коли за наполяганням ***** Україну і Грузію не взяли в НАТО . в той час Вовка-піскограй стрибав по сцені і в політику не збирався . а траншеї в 2021 році дійсно треба було копати і мінувати кордон .
показати весь коментар
15.09.2023 11:41 Відповісти
"світлий" маєш таку високомірну думку про самого себе ,називаючи когось темним маю і для твого "темного світла" інше світло,котре висвітлить твою темноту.Якщо міряти нинішнє вчорашнім, котре вже ніяким чином не допоможе Україні і її народу,що США не взяли Україну у 2008 році (але ж могли і у Вільнюсі взяти ???) тоді був ще кращий варіант від того,котрий ти наводиш ,як якесь світло.???ПІДПИСУВАТИ БУДАПЕШТСЬКИЙ ПАПІР, КОТРИЙ НАВІТЬ, ДО ЗАДНИЦІ ПОГАНИЙ ,НЕ ТЕ, ЩО ДЛЯ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ ,ПОТРІБНО БУЛО ЛИШЕ ПІСЛЯ ТОГО,ЯК УКРАЇНА БУЛА БИ ПРИЙНЯТА В ЧЛЕНИ НАТО."
показати весь коментар
15.09.2023 14:59 Відповісти
в Вільнюсі брати в НАТО було тупу , це те саме що купувати палаючий будинок . а ось про будапештський папір повністю згоден , тільки комуняки які його підписували скоріше б вдавились ніж ступили в НАТО . підтвердженням помилки саміту 2008 є напад на Грузію . якщо США та ЄС зараз не зроблять все щоб розбити агресора наступні країни Балтії . і поки американці будуть висловлювати занепокоєність Китай нападе на Тайвань .
показати весь коментар
15.09.2023 16:20 Відповісти
Гениально Шерлок, до каг вы догадались???
показати весь коментар
15.09.2023 08:59 Відповісти
З урахуванням того, що кндр на повідку у Китаю, дуже провокативно виглядає вис.р міши подляка, у бік КНР.
Можна подумати, що ОПа найвеличніВшивого зацікавлена в продовженні війни в Україні.
показати весь коментар
15.09.2023 09:08 Відповісти
 
 