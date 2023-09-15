Суд у Фінляндії залишив під вартою російського неонациста Петровського, який воював проти України на Донбасі

Суд у Фінляндії, розглянувши 14 вересня справу російського неонациста Яна Петровського, якого в Україні звинувачують у скоєнні терористичних злочинів, вирішив залишити його під вартою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, обвинувачений вимагав звільнити його, проте суддя ухвалив продовжити тримання росіянина у в'язниці міста Вантаа. Водночас результати повторного розгляду справи було вирішено засекретити.

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Нагадуємо, поліція Фінляндії наприкінці липня затримала Петровського, якого підозрюють у скоєнні терористичних злочинів у Луганській і Донецькій областях у 2014-2015 роках. Петровський є одним із лідерів неонацистської групи "Русич". Він перебуває під санкціями ЄС та США.