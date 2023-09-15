Суд у Фінляндії залишив під вартою російського неонациста Петровського, який воював проти України на Донбасі
Суд у Фінляндії, розглянувши 14 вересня справу російського неонациста Яна Петровського, якого в Україні звинувачують у скоєнні терористичних злочинів, вирішив залишити його під вартою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Як зазначається, обвинувачений вимагав звільнити його, проте суддя ухвалив продовжити тримання росіянина у в'язниці міста Вантаа. Водночас результати повторного розгляду справи було вирішено засекретити.
Нагадуємо, поліція Фінляндії наприкінці липня затримала Петровського, якого підозрюють у скоєнні терористичних злочинів у Луганській і Донецькій областях у 2014-2015 роках. Петровський є одним із лідерів неонацистської групи "Русич". Він перебуває під санкціями ЄС та США.
Топ коментарі
+8 Харьков Сумской
показати весь коментар15.09.2023 01:55
+8 Яр Холодний
показати весь коментар15.09.2023 07:15
+7 larisaliya
показати весь коментар15.09.2023 04:00
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Харьков Сумской
показати весь коментар15.09.2023 01:55 Відповісти Мені подобається 8
Яр Холодний
показати весь коментар15.09.2023 07:09 Відповісти Мені подобається 3
Vsevolod Twerd #553159
показати весь коментар15.09.2023 08:29 Відповісти Мені подобається 1
Golden Mask
показати весь коментар15.09.2023 02:01 Відповісти Мені подобається 1
Vitaliy Chaykovskiy #551033
показати весь коментар15.09.2023 02:19 Відповісти Мені подобається 2
larisaliya
показати весь коментар15.09.2023 04:00 Відповісти Мені подобається 7
Lex Lexton
показати весь коментар15.09.2023 06:41 Відповісти Мені подобається 2
Lex Lexton
показати весь коментар15.09.2023 06:42 Відповісти Мені подобається 7
Яр Холодний
показати весь коментар15.09.2023 07:13 Відповісти Мені подобається 5
alexandr shamov
показати весь коментар15.09.2023 07:28 Відповісти Мені подобається 0
Яр Холодний
показати весь коментар15.09.2023 07:57 Відповісти Мені подобається 1
Gary Grant
показати весь коментар15.09.2023 03:05 Відповісти Мені подобається 2
Владислав Ковалюк #567167
показати весь коментар15.09.2023 03:07 Відповісти Мені подобається 1
Gary Grant
показати весь коментар15.09.2023 03:10 Відповісти Мені подобається 4
Lex Lexton
показати весь коментар15.09.2023 06:44 Відповісти Мені подобається 1
alexandr shamov
показати весь коментар15.09.2023 07:41 Відповісти Мені подобається 2
victor krivoruchko
показати весь коментар15.09.2023 05:49 Відповісти Мені подобається 3
U A #508723
показати весь коментар15.09.2023 06:19 Відповісти Мені подобається 2
Яр Холодний
показати весь коментар15.09.2023 07:15 Відповісти Мені подобається 8
alexandr shamov
показати весь коментар15.09.2023 07:32 Відповісти Мені подобається 4
Огусто
показати весь коментар15.09.2023 07:39 Відповісти Мені подобається 1
ivan nepupik
показати весь коментар15.09.2023 07:46 Відповісти Мені подобається 2
Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар15.09.2023 08:06 Відповісти Мені подобається 4
alexandr shamov
показати весь коментар15.09.2023 08:19 Відповісти Мені подобається 2
Sergii Ustim
показати весь коментар15.09.2023 08:21 Відповісти Мені подобається 1
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль