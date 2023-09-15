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Новини
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Суд у Фінляндії залишив під вартою російського неонациста Петровського, який воював проти України на Донбасі

петровський

Суд у Фінляндії, розглянувши 14 вересня справу російського неонациста Яна Петровського, якого в Україні звинувачують у скоєнні терористичних злочинів, вирішив залишити його під вартою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, обвинувачений вимагав звільнити його, проте суддя ухвалив продовжити тримання росіянина у в'язниці міста Вантаа. Водночас результати повторного розгляду справи було вирішено засекретити.

Також читайте: Україна вимагає видачі російського нациста Петровського, який чинив жахливі злочини в Україні

Нагадуємо, поліція Фінляндії наприкінці липня затримала Петровського, якого підозрюють у скоєнні терористичних злочинів у Луганській і Донецькій областях у 2014-2015 роках. Петровський є одним із лідерів неонацистської групи "Русич". Він перебуває під санкціями ЄС та США.

Автор: 

арешт (2520) Фінляндія (1296)


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Топ коментарі
+8
Здати його ФБР за злочини проти людяності - це найкращий варіант.
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15.09.2023 01:55
+8
Найцікавіше те що ці гниди чомусь не тікають до Китаю чи до інших азіатів Не тікають до "братнього народу" - в БРСР А біжать у "Гейропу"!
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15.09.2023 07:15
+7
Нам взагалі неможна нікого передавати, бо зебздюки його відпустять... Фіни все правильно роблять
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15.09.2023 04:00
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Здати його ФБР за злочини проти людяності - це найкращий варіант.
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15.09.2023 01:55 Відповісти
А ФБР - до чого? Він що, ті злочини вчиняв на території США та проти їх громадян?
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15.09.2023 07:09 Відповісти
До того, що рашисти заборонили нашим ригівським прокурорам забирати його в Україну, і його просто відпустять. А ще Арахамія може написати лист фінам, що Петровський агент України і врятував 450 тисяч українців, як Абрамович.
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15.09.2023 08:29 Відповісти
...получається по факту країна ЄС і НАТО переховує терористів , маньяків , вбивць .... демократія зашкалює......
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15.09.2023 02:01 Відповісти
по якому факту ти це визначив?
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15.09.2023 02:19 Відповісти
Нам взагалі неможна нікого передавати, бо зебздюки його відпустять... Фіни все правильно роблять
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15.09.2023 04:00 Відповісти
як не прикро, але відсотків 99, що відпустять в обмін на наших. і тут двояка ситуація та мерзота має гнити в тюрмі і бажано українській, і треба наших воїнів визволяти, а за нього багато дадуть або теж цінних.
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15.09.2023 06:41 Відповісти
а можуть і на таксистів обміняти, що окупантів возили поки їм не надоїло
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15.09.2023 06:42 Відповісти
ШОб він там не переховувався - треба спочатку довести що він терорист і маньяк А для цього треба щоб наші правоохоронці попрацювали та довели фіннам що він ним є Оце і є "демократія" - коли без вини доведеної не можна затримувать і в тюрмі тримать!
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15.09.2023 07:13 Відповісти
Мабуть , шо-та имеется на кондома, иначе не держали бы в изоляторе.
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15.09.2023 07:28 Відповісти
Будем надіяться!
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15.09.2023 07:57 Відповісти
Може він зі шконки впаде серед ночі?
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15.09.2023 03:05 Відповісти
Шконки у фінській в'язниці?
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15.09.2023 03:07 Відповісти
Навіщо так буквально? Ну нехай з висоти власного зросту впаде. Аби здох.
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15.09.2023 03:10 Відповісти
шконка це сленгове слово, і в наших тюрмах, офіційно називається спальне місце, тому можеш себе погладити
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15.09.2023 06:44 Відповісти
Еще моряки-рыбаки имеют шконки, жилонки и т.д.
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15.09.2023 07:41 Відповісти
Цей щур вже "шикував" в Норвегії, його звідти випхали. Звичайний, як для кацапії маньяк-людожер. Нащадок бабуїнів.
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15.09.2023 05:49 Відповісти
чому нам не передають, можна половину зараз, решту після розгляду справи
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15.09.2023 06:19 Відповісти
Найцікавіше те що ці гниди чомусь не тікають до Китаю чи до інших азіатів Не тікають до "братнього народу" - в БРСР А біжать у "Гейропу"!
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15.09.2023 07:15 Відповісти
Космополиты какие-то. А шо вы хотели? После скрепных епеней , азийскую КНДР чи красный КНР? За чашку риса горбатиться до гробовой доски.
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15.09.2023 07:32 Відповісти
Шкода, що телеграфні лінії поприбирали.
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15.09.2023 07:39 Відповісти
У цивілізованому світі "під вартою"... На його батьківщині вже би пляшку запхали або швабру.
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15.09.2023 07:46 Відповісти
Дуже тривожно з ранку
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15.09.2023 08:06 Відповісти
Кто-кто (повесит)... Да пьянь подзаборная, бо не на что будет опохмеляться... Взвейтесь кострами, московские ночи... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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15.09.2023 08:19 Відповісти
Стали что то подозревать…
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15.09.2023 08:21 Відповісти
 
 