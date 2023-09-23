США просять Польщу пояснити слова Моравецького про "припинення поставок зброї Україні", - Bloomberg

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький раніше заявив, що його держава наразі не передає Україні військової допомоги, "бо переозброюється сама". США звернулись до Польщі щодо роз’яснення його слів.

Про це виданню Bloomberg заявив високопосадовец оборонного сектора США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Посадовець на умовах анонімності сказав, що Польща, як і раніше, віддана підтримці України, але її точна позиція незрозуміла.

Він, однак, додав, що розбіжності між Києвом і Варшавою наразі не призвели до розколу єдності коаліції, яка підтримує Україну.

Дипломатичне джерело в Європі розповіло Bloomberg, що польські дипломати приватно запевнили іноземних колег у подальшій військовій підтримці України з боку Польщі, навіть якщо і в менших масштабах.

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Джерело додало, що втрата підтримки України з боку Польщі може виявитися згубною для української військової кампанії, оскільки загрожує підірвати єдність НАТО.

Як повідомлялося, польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Варшава зараз зосереджена на переозброєнні власної армії й тому не передає Києву своєї військової допомоги.