УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11228 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
13 645 116
зброя (5771) Польща (5201) США (14537) Моравецький Матеуш (351)

США просять Польщу пояснити слова Моравецького про "припинення поставок зброї Україні", - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

матеуш,моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький раніше заявив, що його держава наразі не передає Україні військової допомоги, "бо переозброюється сама". США звернулись до Польщі щодо роз’яснення його слів.

Про це виданню Bloomberg заявив високопосадовец оборонного сектора США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Посадовець на умовах анонімності сказав, що Польща, як і раніше, віддана підтримці України, але її точна позиція незрозуміла.

Він, однак, додав, що розбіжності між Києвом і Варшавою наразі не призвели до розколу єдності коаліції, яка підтримує Україну.

Дипломатичне джерело в Європі розповіло Bloomberg, що польські дипломати приватно запевнили іноземних колег у подальшій військовій підтримці України з боку Польщі, навіть якщо і в менших масштабах.

Також читайте: Дуда про слова Моравецького щодо допомоги: Інтерпретовані найгіршим чином

Джерело додало, що втрата підтримки України з боку Польщі може виявитися згубною для української військової кампанії, оскільки загрожує підірвати єдність НАТО.

Як повідомлялося, польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Варшава зараз зосереджена на переозброєнні власної армії й тому не передає Києву своєї військової допомоги.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+36
Моравецький частенько меле забагато зайвого в бік України. Може хоч американський прочухан йому трохи мізки вправить.
показати весь коментар
23.09.2023 09:55
+34
сейчас єтому додику прижмут яйко,и будетт стандартное "вырвано с контекста")
показати весь коментар
23.09.2023 09:51
+27
Які б зелені пришелепкуваті не були, але кидати в українців такими словами - це підступно.
показати весь коментар
23.09.2023 09:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
зараз в США почали цікавитися тим, а що там реально доходить до України і в якому стані? Чи не занадто європейці на цих 'поставках' заробляють? читайте американські видання, цікаво ж.
показати весь коментар
23.09.2023 11:22 Відповісти
польська теперішня влада в передвиборчому угарі проговорилася, як вона насправді нам зброю західну 'переправляла' - американці хочуть уточнень.
показати весь коментар
23.09.2023 11:35 Відповісти
Моравецькому часом краще жувати.
показати весь коментар
23.09.2023 11:47 Відповісти
моравецький став на слизький шлях сійярто
показати весь коментар
23.09.2023 12:02 Відповісти
Україна - мов потопаючий, може затягнути на глибину, - Дуда (https://censor.net/ua/news/3444462/). Пшеки вже готуються.
показати весь коментар
23.09.2023 12:07 Відповісти
Давай так, допустимо ти всіляко надаєш допомогу своєму сусідові, потім у вас виникає певний форс мажор, який можна вирішити дипломатичним комунікабельним шляхом, але він бере і подає тебе в суд і що ти повинна тоді робити, правильно буде послати на юх більшість людей так і роблять і ще, якщо поляки такі погані і вороги то нафіга туди хлинули 2 мільйони, треба ж мати гордість і гідність і не їхати було туди, а не бути хитромудрими
показати весь коментар
23.09.2023 13:23 Відповісти
1. Не ми почали цю суперечку із зерном, а вони, діючи всупереч торговельним угодам і директивам ЄС, лише задля підігрування своєму електорату; 2. Наші туди поїхали від безвиході і ставлення там до наших далеко ненайкраще, судячи з новин і переказів знайомих, які виїхали, зараз наші через таке ставлення масово виїжджають до німців; 3. поляки завжди впродовж нашої багатовікової спільної історії ставились до українців як до своїх холопів, вони пани, ми їх холопи, на українських землях багато сторіч, аж до жовтневого перевороту, панували польські магнати, для яких українці, як і в ******** Польщі, лише люди другого/третього сорту; 3. Впродовж історії поляки нас зраджували не раз, вставляли ножа у спину, причому як і зараз, заради т.зв. своїх національних інтересів. Так що не треба бути таким хитромудрим, історія життя з такими сусідами нас нічому не навчила, дорогий Оресте.
показати весь коментар
23.09.2023 19:16 Відповісти
Але тоді не треба їхати в Польщу якщо вона вам ворог не треба принижуватися боріться за своє і забудьте туди дорогу назавжди їхати так сказати до ворога це принизливо і западло, вирішуйте проблеми самі без допомоги поляків
показати весь коментар
24.09.2023 20:00 Відповісти
. Наші туди поїхали від безвиході і ставлення там до наших далеко ненайкраще
Ось і не треба правильно і не треба їхати туди де на тебе не чекають ненавидить з-за історії подій більшість і там ворог, сам собі роби шлях і не чекай халяви є інші країни наприклад США Канада Ірландія і так далі
показати весь коментар
24.09.2023 20:47 Відповісти
Читаю - 8 млрд, 11 млрд, 20 млрд... Хто більше? Просто аукціон якийсь.
Та їхня допомога - це ВІДКУПЛЕННЯ від війни. Коли було страшно - сховалися за нашими спинами, а зараз трохи попустило (москаль на них точно не нападе) - то "вельможне паньство" може й побикувати. Я не здивуюся, якщо вони перед виборами ще й про "креси всходнє" згадають...
показати весь коментар
23.09.2023 12:18 Відповісти
Ну а що тоді роблять там наші 2 мільйони біженців, якщо поляки такі погані, вороги, та ще й ховаються за спинами, тільки питання хто дійсно ховається від кого і в кого , тоді правильно буде так , якщо такі горді та правильні, взяли дружно чемодани і в інші країни, а не бути хитрими, ми самі ж все дозволили просрати в плані озброєння та армії нашим президентами та їхньому оточенню з олігархами, починаючи від 91 року, тут корінь зла, а не в поляках і ще, Польщі нічого не загрожує і не загрожувало ,як країні блоку НАТО, до якого входить 31 країна і перевершує цей блок з бойової потужності рашу в рази, тим більше зараз ,зовсім інша справа що полякам ну ніяк не треба щоб раша була біля її кордонів
показати весь коментар
23.09.2023 13:11 Відповісти
Тут поляка вже притиснуть. В Польщі з Америкою особливі відношення.
показати весь коментар
23.09.2023 12:50 Відповісти
Наталия П Пояснить будь ласка при чому тут предвиборча компанія , це вже засторіла методічка из ОПи На мою думку , треба зупинити всі відносення с Польщою . Навіщо Україні годувати нахлебніков из (НАТО ) Польщі . Не впукати більше беженців з Воршави , не витрочати на них пособіє, заборонити продаж Польскої пшениці в Україні . Та досить допомогати їм зброєю .Нехай купляють у расіі . Україна самодостатьня Держава , щоб кому то допомогати Зеленский усе робить добре , Польща це зайве , таки союзники Україні не потрібні
показати весь коментар
23.09.2023 12:51 Відповісти
Ця ****** очката з партії як її поляки називають пІсюар PIS качьора качинського(качур) є шовіністична та антиукраїнська.ЦЯ сволота роздмухує антиукраїнську істерію і так звану Волинську різню де ляхи були її зачинцями і знищили цілі села українців на Холмщині Підляші та Лемківщині.САГРИНЬ ПАВЛУКОМА ТА СОТНІ СІЛ ДЕ АРМІЯ КРАЙОВА ТА БАТАЛЬЙОНИ ХЛОПСЬКІ ВИНИЩИЛИ ДО ТЛА УКРАЇНСЬКЕ НАСЕЛЕНЯ.ОПЕРАЦФЯ ВІСЛА ЇМ В ДОДАЧУ!
показати весь коментар
23.09.2023 20:45 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 