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Канада (1511) росія (47349) санкції (6880)

Канада запровадила санкції проти "Комсомольської правди" і російських молодіжних організацій "Юнармія" та "Молода гвардія"

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санкції

З нагоди візиту президента України Володимира Зеленського Уряд Канади оголосив про запровадження санкцій проти 63 російських фізичних і юридичних осіб: у списку 42 людини та 21 юрособа.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це на пресконференції за підсумками переговорів із Володимиром Зеленським у п’ятницю заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Як зазначив канадський прем’єр, підсанкційні особи "причетні до незаконного переміщення та утримання українських дітей, генерування та поширення дезінформації та пропаганди", а також ядерної програм РФ.

Згідно з інформацією на сайті МЗС Канади, санкційні обмеження набули чинності 20 вересня.

У списку згадуються, серед іншого, Московський державний інститут міжнародних відносин ("МГІМО") та його ректор Анатолій Торкунов, видання "Взгляд" і "Комсомольська правда" (останню неофіційно називають "улюбленою газетою Путіна").

Під нові обмеження Канади потрапили також Вища школи економіки РФ, російські молодіжні організації "Юнармія", "Молода гвардія" і "Рух перших", так звані аналітичні центри – дискусійний клуб "Валдай", Російська рада з міжнародних справ і Рада із зовнішньої та оборонної політики.

Серед фізичних осіб у списку згадуються міністр праці РФ Антон Котяков, глава "Росспівробітництва" Євгеній Примаков та "Російське географічне товариство", яке очолює міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо підписали оновлену угоду про вільну торгівлю між двома державами.

Канада також підготувала новий пакет військової допомоги для України на майже 483 млн доларів США й долучиться до коаліції з навчання українців на винищувачах F-16.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+1
🤣звучит ржачно
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23.09.2023 10:22
+1
ого...які санкції страшні...що рашка обанкротиться та розвалиться
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23.09.2023 10:24
+1
''комсомольська правда''??? А що, на мордорі ще такі динозаври ще живуть? Може ще й комсомольці там є?
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23.09.2023 10:29
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🤣звучит ржачно
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23.09.2023 10:22 Відповісти
Поржіть. КП існує й в Україні.
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23.09.2023 10:32 Відповісти
введіть одну санкцію на "рузькій"
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23.09.2023 11:25 Відповісти
ого...які санкції страшні...що рашка обанкротиться та розвалиться
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23.09.2023 10:24 Відповісти
Бабло з України виводила та сама КП.
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23.09.2023 10:33 Відповісти
''комсомольська правда''??? А що, на мордорі ще такі динозаври ще живуть? Може ще й комсомольці там є?
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23.09.2023 10:29 Відповісти
Є там і комсомольці і комуняки , щоб їх чорти побрали 😠
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23.09.2023 10:31 Відповісти
Навіть в Україні існує це видання.
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23.09.2023 10:31 Відповісти
Какие имена. Читаешь, и ощущение такое, что включил какую-нибудь пионерскую зорьку перед тем, как бежать на утреннюю политинформацию. Наверное, против зорьки тоже надо ввести санкции, чтобы не мерещилась почем зря...
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23.09.2023 10:48 Відповісти
Всю кацапську нечисть ***** з України, всю...
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23.09.2023 11:18 Відповісти
З якх це пір "камсамол" говорив якусь правду ?
Камсамол завжди відповідав нелюдській партії: "єсть"!"
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23.09.2023 11:44 Відповісти
"Комсомольська правда в Україні- українська філія щоденної російської газети, до 13 січня 2022 року друкувалася виключно російською мовою. Тематика: політика, економіка, культура, суспільство. Поряд із «жовтими» матеріалами друкує світоглядні та авторські статті. Головний редактор - Оксана Богданова. Вікіпедія

Дата першого випуску: 1996

Головний офіс: Київ, вул. Кирилівська, 104, 6 поверх

Головний редактор: Оксана Богданова"

"Журналістіка внє палітікі", "неначасі", "харошиє рускіє" - непотрібне закреслити.
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23.09.2023 12:05 Відповісти
забули вініпуха
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23.09.2023 12:41 Відповісти
Окозамилювання. В Канаді повно москальського бізнесу, лобістів, тіньові капітали. В Канаді напхано брудних грошей з усього світу, з України теж. Пропутінська російська діаспора чується вільно. До ковіду були щорічні « паради пабєди «з бєсмєртним полком» чималі.

Найголовніше. Канада має ВЕЛИЧЕЗНі запаси нафти. І газу теж. Ліваки на чолі з Трюдо заборонили розробку нових родовищ. Німеччині і Японії було відмовлено у поставках зрідженого газу. Вони тут бачте клімат поборюють, бо це головне, Трюдо так і каже. Саме такі кроки відібрали б у Путіна ресурси на війну, а не « заборона юнармії».
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23.09.2023 15:42 Відповісти
 
 