Канада запровадила санкції проти "Комсомольської правди" і російських молодіжних організацій "Юнармія" та "Молода гвардія"
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З нагоди візиту президента України Володимира Зеленського Уряд Канади оголосив про запровадження санкцій проти 63 російських фізичних і юридичних осіб: у списку 42 людини та 21 юрособа.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це на пресконференції за підсумками переговорів із Володимиром Зеленським у п’ятницю заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
Як зазначив канадський прем’єр, підсанкційні особи "причетні до незаконного переміщення та утримання українських дітей, генерування та поширення дезінформації та пропаганди", а також ядерної програм РФ.
Згідно з інформацією на сайті МЗС Канади, санкційні обмеження набули чинності 20 вересня.
У списку згадуються, серед іншого, Московський державний інститут міжнародних відносин ("МГІМО") та його ректор Анатолій Торкунов, видання "Взгляд" і "Комсомольська правда" (останню неофіційно називають "улюбленою газетою Путіна").
Під нові обмеження Канади потрапили також Вища школи економіки РФ, російські молодіжні організації "Юнармія", "Молода гвардія" і "Рух перших", так звані аналітичні центри – дискусійний клуб "Валдай", Російська рада з міжнародних справ і Рада із зовнішньої та оборонної політики.
Серед фізичних осіб у списку згадуються міністр праці РФ Антон Котяков, глава "Росспівробітництва" Євгеній Примаков та "Російське географічне товариство", яке очолює міністр оборони РФ Сергій Шойгу.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо підписали оновлену угоду про вільну торгівлю між двома державами.
Канада також підготувала новий пакет військової допомоги для України на майже 483 млн доларів США й долучиться до коаліції з навчання українців на винищувачах F-16.
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"Журналістіка внє палітікі", "неначасі", "харошиє рускіє" - непотрібне закреслити.
Найголовніше. Канада має ВЕЛИЧЕЗНі запаси нафти. І газу теж. Ліваки на чолі з Трюдо заборонили розробку нових родовищ. Німеччині і Японії було відмовлено у поставках зрідженого газу. Вони тут бачте клімат поборюють, бо це головне, Трюдо так і каже. Саме такі кроки відібрали б у Путіна ресурси на війну, а не « заборона юнармії».