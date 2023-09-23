Зеленський про нейтральні країни: У цій війні не буде посередників. Послаблюючи допомогу Україні, ти посилиш Росію
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У розв’язаній Росією війні проти України, не можна зберігати нейтралітет. Відсутність допомоги Україні - посилення РФ. Найбільшу ціну сьогодні платить Україна.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єром Канади Джастіном Трюдо в Оттаві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Ти допомагаєш Україні або Росії. У цій війні не буде посередників. Послаблюючи допомогу Україні, ти посилиш Росію. А потужна Росія й те, чого від неї очікувати… Я думаю, історія у книжках і свідках на це вже давно відповіла", - зазначив глава держави.
Зеленський наголосив, що послаблення допомоги Україні - це ризик, але "якщо бути відвертими й чесними, за свободу, за демократію, за права людей треба боротися".
Президент подякував партнерам, які допомагають Україні з фінансуванням та зброєю.
"Але це не найбільша ціна. Найбільшу ціну все ж таки за це сьогодні платить Україна - людьми, кількістю смертей. Тому ми дуже вдячні за допомогу", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Главное из его интервью:
▪️Бронетехника в этой войне не играет ключевой роли. Даже "Абрамсы", если их использовать в общевойсковом бою, "долго не проживут". Основную роль играет артиллерия и пешие атаки (в последнем у РФ преимущество, так как у нее больше людей). Поэтому нам нужна арта и дальнобойное оружие;
▪️потери Украины выросли при контрнаступлении, но они все равно меньше, чем потери у россиян;
▪️Ракеты "Нептун", которыми Украина атакует Крым, "находятся в процессе развития". Но "у нас нет линий для их производства. Поэтому, есть проблема в количестве имеющихся";
▪️нет никаких подтверждений смерти Пригожина;
▪️Без Starlink от Маска "была бы катастрофа", хоть он его и отключал: "Конкретный случай, о котором все говорят, было прекращение покрытия Крыма, но это было не в тот конкретный момент. Это отключение длилось месяц";
▪️"Сроки победы" не назвал: "Трудно это прогнозировать, поскольку на это влияет очень много факторов, и даже если мы вернемся к нашей нынешней наступательной операции в Генеральном штабе, никто не сможет с уверенностью сказать, как долго она будет продолжаться", - заявил он.
Кроме того озвучено несколько азбучных истин, о которых говорил слесарь из ЖЕКа год назад и более. Например:
-когда победим, арта - боги войны и т.п.
в целом данный персонаж посажен выполнять функцию абдрыстовича, только с более серьёзной посадой
Из успехов его организации в период до 24.02.22 известно:
- скандал международный по факту кражи из Молдовы судьи Чауса
- ему стало известно, с его слов, о предстоящей широкомасштабной агрессии 23.02.22 около 15 часов.
Главное что азбучные истины - они истины. Поэтому озвучивать их не вредно, даже если их знает любой слесарь (хотя не понятно почему такое пренебрежение к слесарям, что Вы будете делать без автослесарей, без сантехников, без других людей "из ЖЭКа"?)
Непонятно кто правда, с ником Eugene Noname из Италии почему-то пишет. Может там кормят лучше?
И вы считаете что в стране которая воюет, главному по разведке нечем занятся более, кроме как наполнять контент азбучными истинами?
Признайтесь, вы за зелю голосовали?
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Признаюсь - даже если бы сильно захотел, не смог бы. Я задолго до зели был лишен возможности голосовать за кого бы то ни было.
Не граждане зачастую влияют на симпатии избирателя, нажаль.
Т.е. ты - какой-то гражданин, но лишён возможности голосовать.
В тюрьме/больнице/армии - голосуют.
Психически больные, признаные недееспособные - вероятно нет, точно не знаю.
Если вы из крайней категории - надеюсь вылечитесь. Соблюдайте назначения врача.
Молоти язиком це недолуге може що завгодно (особливо по написаному чи через суфлер), а от дії кажуть самі за себе...
..... снімітє сруля!!
Як я розумію визначення«союзники»,це ті,що приймають безпосередню участь у боях.Єсть спонсори,єсть держави,які допомагають озброєнням,спорядженням,але союзників немає.
https://inews.co.uk/news/uk-secret-talks-russia-ukraine-war-2633482
Тепер блазень ще й міжнародне право та дипвідносини лізе.
Охохошеньки.
Україну повинні представляти достойні. Дуже б раділи в світи якби Україну представляв військовий, можливо із тих хто на лікуванні або протезуванні. Більше б користі було, чим від цієї людини, бо він не є президентом більшості розумних українців.
Я знаю цю людину, яка завжди ненавиділа Україну і українців. Я знаю цю людину, як російського прихвосня, який сдав Україну. Я знаю людину, яка з своєї ненависті до всього українського вбиває разом з російською нечистю український народ.
Може хтось колись читав Біблію, той пам'ятає, що написано про таких правителів.