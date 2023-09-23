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Новини Війна в Україні
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Зеленський (17537) нейтралітет (20)

Зеленський про нейтральні країни: У цій війні не буде посередників. Послаблюючи допомогу Україні, ти посилиш Росію

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

У розв’язаній Росією війні проти України, не можна зберігати нейтралітет. Відсутність допомоги Україні - посилення РФ. Найбільшу ціну сьогодні платить Україна.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єром Канади Джастіном Трюдо в Оттаві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Ти допомагаєш Україні або Росії. У цій війні не буде посередників. Послаблюючи допомогу Україні, ти посилиш Росію. А потужна Росія й те, чого від неї очікувати… Я думаю, історія у книжках і свідках на це вже давно відповіла", - зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що послаблення допомоги Україні - це ризик, але "якщо бути відвертими й чесними, за свободу, за демократію, за права людей треба боротися".

Президент подякував партнерам, які допомагають Україні з фінансуванням та зброєю.

Читайте: Канада демонструє лідерство у підтримці України, - Зеленський

"Але це не найбільша ціна. Найбільшу ціну все ж таки за це сьогодні платить Україна - людьми, кількістю смертей. Тому ми дуже вдячні за допомогу", - додав Зеленський.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
Найбільшу ціну кількістю смертей Україна платить в першу чергу завдяки тобі, "шляхобудівник" та, за сумісництвом, "шашличник" х@йов!
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23.09.2023 10:44
+12
Тепер зрозуміло, чим займався (і продовжує займатись) найвеличніший під керівництвом дєрьмака і його шобли з 2019-го року. Послаблення України під час війни через скорочення армії, зупинку ракетних програм, невиконання держ оборон замовлень, експорт на московії двигунів для гелікоптерів, закупку там же бітуму для "великого крадівництва", намагання конфліктувати з країнами, які є лідерами в допомозі Україні...

Молоти язиком це недолуге може що завгодно (особливо по написаному чи через суфлер), а от дії кажуть самі за себе...
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23.09.2023 11:08
+9
Допомога може зменшитись дякуючи твоєму хамству з нашими партнерами
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23.09.2023 11:16
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Якийсь Зеля непостійний. То казав, треба перестати стріляти. Потім в Омані говорив домовимося посередині. Невже зараз все мають чинити опір ?
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23.09.2023 10:42 Відповісти
багато би при трампі настріляли ?
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23.09.2023 10:47 Відповісти
Найбільшу ціну кількістю смертей Україна платить в першу чергу завдяки тобі, "шляхобудівник" та, за сумісництвом, "шашличник" х@йов!
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23.09.2023 10:44 Відповісти
Небольшое количество ракет ATACMS не изменит ситуацию на фронте, нам нужны сотни, - Буданов

Главное из его интервью:
▪️Бронетехника в этой войне не играет ключевой роли. Даже "Абрамсы", если их использовать в общевойсковом бою, "долго не проживут". Основную роль играет артиллерия и пешие атаки (в последнем у РФ преимущество, так как у нее больше людей). Поэтому нам нужна арта и дальнобойное оружие;
▪️потери Украины выросли при контрнаступлении, но они все равно меньше, чем потери у россиян;
▪️Ракеты "Нептун", которыми Украина атакует Крым, "находятся в процессе развития". Но "у нас нет линий для их производства. Поэтому, есть проблема в количестве имеющихся";
▪️нет никаких подтверждений смерти Пригожина;
▪️Без Starlink от Маска "была бы катастрофа", хоть он его и отключал: "Конкретный случай, о котором все говорят, было прекращение покрытия Крыма, но это было не в тот конкретный момент. Это отключение длилось месяц";
▪️"Сроки победы" не назвал: "Трудно это прогнозировать, поскольку на это влияет очень много факторов, и даже если мы вернемся к нашей нынешней наступательной операции в Генеральном штабе, никто не сможет с уверенностью сказать, как долго она будет продолжаться", - заявил он.
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23.09.2023 10:45 Відповісти
Виталий, ну кто такой буданов, чтобы его не то чтобы цитировать, а и просто читать?
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23.09.2023 11:50 Відповісти
А что именно в процитированном враньё, фантазии, ну или что-то другое не соответствующее действительности?
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23.09.2023 12:14 Відповісти
Амбициозный запрос "ни о чём", в смысле "нам всего надо много" - это ведь враньё? Будь это правдой - развивалось бы производство в условиях войны, не записывали бы прибыль поставщиков МО в убытки государства, не выделяли бы бюджет на сериалы, не компенсировали эл.энергию на оккупированых землях и т.п.

Кроме того озвучено несколько азбучных истин, о которых говорил слесарь из ЖЕКа год назад и более. Например:

-когда победим, арта - боги войны и т.п.

в целом данный персонаж посажен выполнять функцию абдрыстовича, только с более серьёзной посадой

Из успехов его организации в период до 24.02.22 известно:

- скандал международный по факту кражи из Молдовы судьи Чауса

- ему стало известно, с его слов, о предстоящей широкомасштабной агрессии 23.02.22 около 15 часов.
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23.09.2023 13:18 Відповісти
озвучено несколько азбучных истин

Главное что азбучные истины - они истины. Поэтому озвучивать их не вредно, даже если их знает любой слесарь (хотя не понятно почему такое пренебрежение к слесарям, что Вы будете делать без автослесарей, без сантехников, без других людей "из ЖЭКа"?)
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23.09.2023 16:18 Відповісти
К слесарям у меня кстати уважение, они тоже не убежали)))

Непонятно кто правда, с ником Eugene Noname из Италии почему-то пишет. Может там кормят лучше?

И вы считаете что в стране которая воюет, главному по разведке нечем занятся более, кроме как наполнять контент азбучными истинами?

Признайтесь, вы за зелю голосовали?
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23.09.2023 18:04 Відповісти
Из этой Италии?


___

Признаюсь - даже если бы сильно захотел, не смог бы. Я задолго до зели был лишен возможности голосовать за кого бы то ни было.
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23.09.2023 19:42 Відповісти
Ошибся, Литва.

Не граждане зачастую влияют на симпатии избирателя, нажаль.
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24.09.2023 09:11 Відповісти
Я не неграждане
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24.09.2023 09:54 Відповісти
"Я задолго до зели был лишен возможности голосовать за кого бы то ни было."

Т.е. ты - какой-то гражданин, но лишён возможности голосовать.

В тюрьме/больнице/армии - голосуют.

Психически больные, признаные недееспособные - вероятно нет, точно не знаю.

Если вы из крайней категории - надеюсь вылечитесь. Соблюдайте назначения врача.
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24.09.2023 11:38 Відповісти
Выделенные тезисы вам любой комментатор на Цензор озвучит. Глава разведки ещё не упомянул что зимой воевать хуже чем летом
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23.09.2023 13:19 Відповісти
О це наш доморощений "Джеймс Бонд " розійшовся , ти на початку 2022 року не бачив розгортання рашистських військ вздовж кордонів України ,а тут раптом таким стратегом став.
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23.09.2023 18:30 Відповісти
Та є цих неитралів - всіи Азіі якось пох хто переможе
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23.09.2023 10:55 Відповісти
Що є те є: таки ж майстер розмовного жанру....
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23.09.2023 10:56 Відповісти
П
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23.09.2023 11:04 Відповісти
НХ
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23.09.2023 12:07 Відповісти
варто й так, але натякав на інше...
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25.09.2023 10:02 Відповісти
Отже, ти розпілюючи бюджет на хєр-зна-що тільки не на озброєння ти посилюєш кацапію! Коли цапе відповідати за скоєне будеш?!
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23.09.2023 11:07 Відповісти
Тепер зрозуміло, чим займався (і продовжує займатись) найвеличніший під керівництвом дєрьмака і його шобли з 2019-го року. Послаблення України під час війни через скорочення армії, зупинку ракетних програм, невиконання держ оборон замовлень, експорт на московії двигунів для гелікоптерів, закупку там же бітуму для "великого крадівництва", намагання конфліктувати з країнами, які є лідерами в допомозі Україні...

Молоти язиком це недолуге може що завгодно (особливо по написаному чи через суфлер), а от дії кажуть самі за себе...
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23.09.2023 11:08 Відповісти
Допомога може зменшитись дякуючи твоєму хамству з нашими партнерами
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23.09.2023 11:16 Відповісти
А скільки посередників і відкритих зрадників сидять біля тебе? (якіх до речі ти сам привів). Бла-бла-бла...Диктор на ТБ
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23.09.2023 11:22 Відповісти
яких "посередників" - не буде?? шо воно плете????

..... снімітє сруля!!
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23.09.2023 11:30 Відповісти
Ну нет такого слова как "нейтральники" или "воздержальники", а хочется как-то назвать тех кто "не вашим не нашим" коротко, каким-нибудь одним словом
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23.09.2023 12:28 Відповісти
Союзників в України немає від слова зовсім.
Як я розумію визначення«союзники»,це ті,що приймають безпосередню участь у боях.Єсть спонсори,єсть держави,які допомагають озброєнням,спорядженням,але союзників немає.
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23.09.2023 11:54 Відповісти
😡 а бубa в курсі, що індус кулуарно контактує з московитами?

https://inews.co.uk/news/uk-secret-talks-russia-ukraine-war-2633482
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23.09.2023 12:23 Відповісти
Если бы миром правили женщины войн бы не было, но многи страны не разговаривала бы друг с другом.
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23.09.2023 13:25 Відповісти
Мамкин наполіончік вже показав себе найвялічнішим реХварматором (цивільним та військовим); "нЄразгібаємим" борцем з корупцією, яку він так високомотивовано й очолив.
Тепер блазень ще й міжнародне право та дипвідносини лізе.
Охохошеньки.
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23.09.2023 13:39 Відповісти
Про це мають право казати люди, які дійсно дивились в очі смерті. Ті які покинувши все, пішли захищати країну.
Україну повинні представляти достойні. Дуже б раділи в світи якби Україну представляв військовий, можливо із тих хто на лікуванні або протезуванні. Більше б користі було, чим від цієї людини, бо він не є президентом більшості розумних українців.
Я знаю цю людину, яка завжди ненавиділа Україну і українців. Я знаю цю людину, як російського прихвосня, який сдав Україну. Я знаю людину, яка з своєї ненависті до всього українського вбиває разом з російською нечистю український народ.
Може хтось колись читав Біблію, той пам'ятає, що написано про таких правителів.
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23.09.2023 14:22 Відповісти
 
 