Від початку повномасштабного вторгнення троє командирів елітного полку десантників пішли у відставку або були ліквідовані, - британська розвідка

Від початку повномасштабного вторгнення на територію України російські окупанти втратили трьох командирів одного з найпрестижніших повітряно-десантних полків Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Британії.

Зазначається, що вищезгадані командири були ліквідовані, або ж пішли у відставку.

Наприклад, командир 247 гвардійського десантно-штурмового полку полковник Василь Попов, ймовірно, загинув на Оріховському напрямку на початку вересня 2023 року.

"Лише за кілька тижнів до цього, у серпні 2023 року, його попередник, полковник Пилип Попов, ймовірно, подав у відставку", - пише розвідка.

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Також у перші тижні російського вторгнення під Миколаєвом було ліквідовано тодішнього командира 247 полку полковника Костянтина Зізевського.

"Досвід 247 полку висвітлює надзвичайне виснаження і високу плинність кадрів у російських збройних силах, навіть серед відносно високопоставлених офіцерів", - зауважує розвідка.

Нагадаємо, за словами керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, під час удару по штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі 22 вересня були ліквідовані щонайменше 9 осіб, поранення дістали ще 16 терористів. Серед них є й російські генерали.