Від початку повномасштабного вторгнення троє командирів елітного полку десантників пішли у відставку або були ліквідовані, - британська розвідка
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Від початку повномасштабного вторгнення на територію України російські окупанти втратили трьох командирів одного з найпрестижніших повітряно-десантних полків Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Британії.
Зазначається, що вищезгадані командири були ліквідовані, або ж пішли у відставку.
Наприклад, командир 247 гвардійського десантно-штурмового полку полковник Василь Попов, ймовірно, загинув на Оріховському напрямку на початку вересня 2023 року.
"Лише за кілька тижнів до цього, у серпні 2023 року, його попередник, полковник Пилип Попов, ймовірно, подав у відставку", - пише розвідка.
Також у перші тижні російського вторгнення під Миколаєвом було ліквідовано тодішнього командира 247 полку полковника Костянтина Зізевського.
"Досвід 247 полку висвітлює надзвичайне виснаження і високу плинність кадрів у російських збройних силах, навіть серед відносно високопоставлених офіцерів", - зауважує розвідка.
Нагадаємо, за словами керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, під час удару по штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі 22 вересня були ліквідовані щонайменше 9 осіб, поранення дістали ще 16 терористів. Серед них є й російські генерали.
Будь ласка, зачекайте...
велкам ту Юкрейн
головні болі радянського товаровєда🤣
уровня - Давай туда 10 танков и до обеда шоб мне было захвачено село?
о каком уровне можно говорить если даже скромные британцы отмечают ужасающее управление второй армии среди африканских республик? да и то с конца. Зимбабве обиделась шо она ниже россиянской армии, но может догнать и перегнать
Британская разведка через месяц не знает ушел ли генерал в отставку.