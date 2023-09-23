УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11228 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
11 214 11
армія рф (13581) ліквідація (1997) розвідка (3609)

Від початку повномасштабного вторгнення троє командирів елітного полку десантників пішли у відставку або були ліквідовані, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вдв,десантники,росія

Від початку повномасштабного вторгнення на територію України російські окупанти втратили трьох командирів одного з найпрестижніших повітряно-десантних полків Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Британії.

Зазначається, що вищезгадані командири були ліквідовані, або ж пішли у відставку.

Наприклад, командир 247 гвардійського десантно-штурмового полку полковник Василь Попов, ймовірно, загинув на Оріховському напрямку на початку вересня 2023 року.

"Лише за кілька тижнів до цього, у серпні 2023 року, його попередник, полковник Пилип Попов, ймовірно, подав у відставку", - пише розвідка.

Читайте також: Окупанти перегруповуються для оборони Токмака, щоб зупинити просування ЗСУ в бік Мелітополя, - Розвідка Естонії

Також у перші тижні російського вторгнення під Миколаєвом було ліквідовано тодішнього командира 247 полку полковника Костянтина Зізевського.

"Досвід 247 полку висвітлює надзвичайне виснаження і високу плинність кадрів у російських збройних силах, навіть серед відносно високопоставлених офіцерів", - зауважує розвідка.

Нагадаємо, за словами керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, під час удару по штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі 22 вересня були ліквідовані щонайменше 9 осіб, поранення дістали ще 16 терористів. Серед них є й російські генерали.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
Тєкучка, утряска, бой -
головні болі радянського товаровєда🤣
показати весь коментар
23.09.2023 11:22
+1
Это означает низкую мотивацию и такой же низкий уровень подготовки командиров младшего и среднего звена. Если полковники лазят по передовой и попадают под раздачу - значит командиры низшего уровня свою задачу выполнять не могут или не хотят. Что в общем то хорошо. Как ни крути - мяса они еще понабирают, а вот офицеров такого уровня бабы не скоро нарожают.
показати весь коментар
23.09.2023 11:10
+1
то ж не колишні часи. зараз не обов'язково по передовій лазити чи біля передової. містер Хімарс може і в далекому тилу знайти і вручити білет на коцерт кобзона
показати весь коментар
23.09.2023 14:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапи , якщо хочете здохнути поскоріше , то
велкам ту Юкрейн
показати весь коментар
23.09.2023 10:56 Відповісти
Тєкучка, утряска, бой -
головні болі радянського товаровєда🤣
показати весь коментар
23.09.2023 11:22 Відповісти
Это означает низкую мотивацию и такой же низкий уровень подготовки командиров младшего и среднего звена. Если полковники лазят по передовой и попадают под раздачу - значит командиры низшего уровня свою задачу выполнять не могут или не хотят. Что в общем то хорошо. Как ни крути - мяса они еще понабирают, а вот офицеров такого уровня бабы не скоро нарожают.
показати весь коментар
23.09.2023 11:10 Відповісти
какого такого "уровня" то?
уровня - Давай туда 10 танков и до обеда шоб мне было захвачено село?
о каком уровне можно говорить если даже скромные британцы отмечают ужасающее управление второй армии среди африканских республик? да и то с конца. Зимбабве обиделась шо она ниже россиянской армии, но может догнать и перегнать
показати весь коментар
23.09.2023 11:28 Відповісти
то ж не колишні часи. зараз не обов'язково по передовій лазити чи біля передової. містер Хімарс може і в далекому тилу знайти і вручити білет на коцерт кобзона
показати весь коментар
23.09.2023 14:50 Відповісти
Елітні командири мають показувати всім особистий приклад.
показати весь коментар
23.09.2023 11:42 Відповісти
Вони,, мабуть, загинули в українських фонтанах. )
показати весь коментар
23.09.2023 12:07 Відповісти
Буданов менее чем через сутки назвал фамилии офицеров пострадавших в Севастополе.
Британская разведка через месяц не знает ушел ли генерал в отставку.
показати весь коментар
23.09.2023 13:09 Відповісти
ви статтю читали ..мда Василь Попов , Пилип Попов....різноманітність чи вони брати?
показати весь коментар
23.09.2023 14:41 Відповісти
Да, близнецы...однояйцевые.
показати весь коментар
23.09.2023 15:56 Відповісти
Нормальная движуха в этом полку...для молодых офицеров есть возможность карьерного роста.
показати весь коментар
23.09.2023 15:55 Відповісти
 
 