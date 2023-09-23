Таких цілей у нас там багато, сюрпризи будуть ще і ще, - ОК "Південь" про удар по штабу Чорноморського флоту РФ

Влучання в такий об’єкт – це завжди дуже потужний не тільки вогневий результат, а й морально-психологічний.

Як інформує Цензор.НЕТ про це заявила начальниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі марафону єдиних новин.

"Штаб – це мозковий центр, концентрація керівнного складу, збір ідей і задумів. Влучання в такий об’єкт – це завжди дуже потужний не тільки вогневий результат, а й морально-психологічний. Бо ураження пунктів управління – це завжди внесення додатково сумбуру в керування військами. У цьому випадку також керування військами однозначно зазнало втрат, зазнало порушення, тобто налагодженої системи немає. Час на її відновлення – це час нам, щоб реалізовувати свої ідеї", - зазначила Гуменюк.

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"Таких цілей у нас там багато. І розкривати всі деталі ще зарано. Сюрпризи будуть для них ще і ще. І вони не мають проти них протидії", - запевнила Гуменюк.

Начальниця пресцентру наголосила, що Україна веде бойову роботу по законних військових цілях і працює тільки там, де це перевірено, точно, достовірно.

Водночас попередила, що ворог намагається "створити синдром "отвєточки" і тиснути на прифронтові території, здійснюючи обстріли.

"Але ми будемо продовжувати бойову роботу і будемо намагатися захищати тих, на кого ворог тисне", - наголосила Гуменюк.

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