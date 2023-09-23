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Новини Війна в Україні
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Севастополь (467) Чорноморський флот рф (507) Гуменюк (700)

Таких цілей у нас там багато, сюрпризи будуть ще і ще, - ОК "Південь" про удар по штабу Чорноморського флоту РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

флот

Влучання в такий об’єкт – це завжди дуже потужний не тільки вогневий результат, а й морально-психологічний.

Як інформує Цензор.НЕТ про це заявила начальниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі марафону єдиних новин.

"Штаб – це мозковий центр, концентрація керівнного складу, збір ідей і задумів. Влучання в такий об’єкт – це завжди дуже потужний не тільки вогневий результат, а й морально-психологічний. Бо ураження пунктів управління – це завжди внесення додатково сумбуру в керування військами. У цьому випадку також керування військами однозначно зазнало втрат, зазнало порушення, тобто налагодженої системи немає. Час на її відновлення – це час нам, щоб реалізовувати свої ідеї", - зазначила Гуменюк.

Дивіться також: З’явилися перші супутникові знімки після удару по штабу Чорноморського флоту РФ. ФОТО

"Таких цілей у нас там багато. І розкривати всі деталі ще зарано. Сюрпризи будуть для них ще і ще. І вони не мають проти них протидії", - запевнила Гуменюк.

Начальниця пресцентру наголосила, що Україна веде бойову роботу по законних військових цілях і працює тільки там, де це перевірено, точно, достовірно.

Водночас попередила, що ворог намагається "створити синдром "отвєточки" і тиснути на прифронтові території, здійснюючи обстріли.

"Але ми будемо продовжувати бойову роботу і будемо намагатися захищати тих, на кого ворог тисне", - наголосила Гуменюк.

Також дивіться: Буданов заявив про 9 ліквідованих окупантів внаслідок атаки на штаб ЧФ РФ: Серед поранених - російські генерали. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение, - местные СМИ.

Развожаев предупредил жителей Севастополя о мерах предосторожности .

«Плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходите. Укройтесь в комнате с несущими стенами, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окна», - предупредил он жителей.😂...

Йшов 19 тий місяць спєцобсирації - " Кієф за два дня " ,, рузкіє в Савестополі - боялися вийти з дому .
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23.09.2023 11:39
+6
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23.09.2023 11:54
+6
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23.09.2023 14:17
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Правільна пусть сюрпріз будєт-да рашисти...
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23.09.2023 11:28 Відповісти
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23.09.2023 11:54 Відповісти
камень с неба
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23.09.2023 11:59 Відповісти
Удар по складу так званих російських миротворців у Нагірному Карабаху.

https://t.me/operativnoZSU/115903
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23.09.2023 11:28 Відповісти
Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение, - местные СМИ.

Развожаев предупредил жителей Севастополя о мерах предосторожности .

«Плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходите. Укройтесь в комнате с несущими стенами, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окна», - предупредил он жителей.😂...

Йшов 19 тий місяць спєцобсирації - " Кієф за два дня " ,, рузкіє в Савестополі - боялися вийти з дому .
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23.09.2023 11:39 Відповісти
"Нет, нет, нет, нет мы хотим сегодня
Нет, нет, нет, нет мы хотим сейчас"
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23.09.2023 11:57 Відповісти
Штаб в Криму уражений, а аеродроми біля Бердянська цілі. Де логіка?
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23.09.2023 12:02 Відповісти
Аеродроми нікуди не подінуться, а нарада усіх начальніков не часто буває.
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23.09.2023 13:56 Відповісти
Та невже? А нічого, що з за цього наступ дуже сповільнюється?
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23.09.2023 13:59 Відповісти
Аеродром дуже швидко відновлюють - бомбити його сенсу нема. Що з того що кацапи ******** Старокостянтинів - літаки звідтам і далі собі спокійно злітають.
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23.09.2023 14:21 Відповісти
І гелікоптери відновлять?)))
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23.09.2023 14:43 Відповісти
так шо там начальником ЧМ кто знает ? или слать факс кобздону ?
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23.09.2023 12:17 Відповісти
У русни в Севастополе сейчас такой кипеш
Они ж ведь как устроены
Начальство для русского Бога заменяет
А тут по стольким богам прилетело
Веру можно потерять
В силу руззкого оружия
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23.09.2023 12:30 Відповісти
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23.09.2023 14:17 Відповісти
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23.09.2023 15:59 Відповісти
 
 