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Слова Байдена про важливість незалежної боротьби з корупцією в Україні - сильний меседж найгіршій частині ОП, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

шабунін

Глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін прокоментував меседж президента США Джо Байдена про необхідність незалежної боротьби з корупцією в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Шабуніна. 

На його переконання, це дуже сильний і чіткий меседж найгіршій частині ОП.

"І я б навіть хотів, щоб вони цей меседж НЕ почули. Бо далі йтимуть не меседжі, а дії: наприклад, санкції і жорстка вимога нарешті звільнити з ОП кілька персонажів. Чи мають перелічені інституції проблеми/виклики? Так, мають", - пише він.

Шабунін також акцентує увагу, що американці добре про них знають:

- І про кількох зашкварених суддів ВАКС.

- І про процесуальну та адміністративну залежність САП.

- І про, як мінімум, управлінські проблеми в НАБУ.

- І про правки Лозового, які унеможливлюють розслідування складних злочинів.

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"Про все це і Західні партнери, і українські експерти добре знають. Разом ми вирішимо всі ці проблеми/виклики: десь змінимо закони, десь доведеться змінити людей/менеджмент. Сильна країна НЕ можлива без ефективних державних інституцій", - резюмує він.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським наголосив на необхідності незалежної боротьби з корупцією в Україні.

Слова Байдена про важливість незалежної боротьби з корупцією в Україні - сильний меседж найгіршій частині ОП, - Шабунін 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+48
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23.09.2023 12:03
+31
зєбіли трохи спізнились.
хєрмак сьогодні висрав про спєцапєрацію кремля про "корумпованість українського керівництва"
а Байден вчора його випередив.
чи то байден кремлєбот, чи то хєрмк звов *******
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23.09.2023 11:59
+30
Дєрьмаку з татаровим пох. Крали,крадуть та красти будуть. Тільки фізична ліквідація.
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23.09.2023 12:09
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Освіта умовна.Робота умовна.Грантожер.Буде ще кращій за зелю презідент,тільки не шуткує та голений.
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24.09.2023 11:41 Відповісти
Предложения Шабунина поверхностные и малоэффективные.Роспуск парламента и снятия с *** Зеленским полномочий президента.
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24.09.2023 16:02 Відповісти
шабунин , шустер , гордон , влащук , васька голованов , бацман ---- и гиде эти гендоны , рош га шана закончилось -- можно уже в сортире жопу вытирать ??? или выключатель в комнате нажимать , а гранты пилить по карманам рош га шана не запрещает ??? -- эх цадик нахман еслибы ты видел что творят современные ********** на нашем янтаре !!!!!!!
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24.09.2023 18:56 Відповісти
зелений шут просто шут, тому відосіки, а шабунін мразь яка топила за зеленого шута
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24.09.2023 20:22 Відповісти
Як і власник цього сайту
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24.09.2023 20:23 Відповісти
А пам'ятаєш, Віталька, як ти з "баригою" боровся?
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24.09.2023 20:28 Відповісти
штаты уже популярно объясняют - хотите оружие/деньги/жить, сажайте воров. причём не завтра, а сейчас. быстро и стремительно. но уверен наше жульё и теперь ни хрена не поняло.
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24.09.2023 22:49 Відповісти
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