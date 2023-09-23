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допомога (5236) США (14537) Сторч (8)

США призначили Сторча очільником групи з нагляду за використанням в Україні військової допомоги

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

сторч

Генеральний інспектор Міністерства оборони США Роберт Сторч очолить команду, яка перевірятиме, як Україна використовує військову допомогу США.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ЛІГА.net.

Роберт Сторч розпочне діяльність з 18 жовтня.

Повідомляється, що він повинен буде контролювати використання допомоги, надісланої Україні та іншим країнам з початку повномасштабного російського вторгнення, її сума сягає приблизно $113 млрд. Американський інспектор співпрацюватиме з Державним департаментом США та спостерігачами USAID.

До його обов'язків входитиме публікування щоквартальних звітів для Конгресу, які будуть загальнодоступними.

Нагадаємо, у вересні стало відомо про рішення Пентагону створити команду для моніторингу американської допомоги Україні.

 

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18

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23.09.2023 12:11
+12
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23.09.2023 12:31
+9
От одной фамилии зеленые должны стать бледными.
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23.09.2023 12:09
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Від побаченого Сторч став сторч...
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23.09.2023 12:02 Відповісти
Я пригласил вас, господа , с тем , чтобы сообщить вам пренеприятное известие : к нам ПРИЕХАЛ РЕВИЗОР . ( Н. В. Гоголь )
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23.09.2023 14:13 Відповісти
Всім Сторчать, ревізор приїхав
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23.09.2023 12:02 Відповісти
От одной фамилии зеленые должны стать бледными.
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23.09.2023 12:09 Відповісти

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23.09.2023 12:11 Відповісти
Це така відповідь ZEteam!
Ворог накопичує ракети, ZE-гуманітрку.
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23.09.2023 13:20 Відповісти
Тепер верещучка із шмигалем і усим кодлом в урядовому кварталі, зрозуміли нарешті, що кажуть Західні Партнери про корупцію!!
Але всі призначенці отримують установку при отриманні ПОСОДИ, упиратися і волати при зашкварах, усруся, але не покорюся слідчим!

Західні Партнери, терпляче і методично, тикають носом у корупційне лайно осіб з урядового кварталу!! Але ті, уперто, витерши лайно з своєї пики, розповідають, що це, чистий МЕД!!
Це у них наслідки від проданих ними ж Медмасок з України у 2019 році та, як результат, втрати смаку від ковід19!!

З цим вони і сидять на посадах «у меду»…
Співпадіння…
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23.09.2023 12:22 Відповісти
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23.09.2023 12:31 Відповісти
Американцам на*рать на гуманитарную помощь - спасение голодающих чиновников в их интересы не входит.
А вот военная помощь за деньги американских налогоплательщиков. И тот, кто украдет ее - совершит уголовное преступление против американского народа. Поэтому США будут требовать его выдачи для суда в США. И Верещучке хватит и полгода роли Белоснежки в какой-нибудь женской тюрьме...
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23.09.2023 12:31 Відповісти
Вот ему я сразу поверил.
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23.09.2023 12:40 Відповісти
Співчуттязебанутим,та швидшої посадкиБо зараз красти в ЗСУ.це все одно,що морити дитину голодом.
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23.09.2023 12:40 Відповісти
Альо! А тепер, хто українську тільки юзає на ютубі..хто ні разу не донів...хто не бачив поранених...може пішлиб за своїм зе!дебілом.
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23.09.2023 12:43 Відповісти
Зато в Харькове сейчас судят бойцов из добровольческого батальона Слобожанщина - в феврале они были под началом Дудина , которого тоже закрыли. Самое поразительное , что на на заседаниях нет ни одного потерпевшего. ((( на подсудимых есть следы побоев
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23.09.2023 12:53 Відповісти
Очень хорошо.
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23.09.2023 13:12 Відповісти
Нам бы еще кого-то по свободе слова не помешало бы.
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23.09.2023 13:30 Відповісти
Зелену гниду, до суду!
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23.09.2023 13:30 Відповісти
пора это ворье брать за яйца
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23.09.2023 13:35 Відповісти
Докралися...зелені пі###си...
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23.09.2023 13:59 Відповісти
Проблема в том, какова его цель. Если цель накопать говна, то оно всегда найдётся....
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23.09.2023 14:14 Відповісти
Я ваш вирок Петро Олексійович ...казав колись головний ухилянт , головний мародер і Саботажніки...А я ваш вирок Сказав Роберт Сторч
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23.09.2023 16:56 Відповісти
Зеленский сам вор.

И во главе ОП поставил вора Ермака
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24.09.2023 05:15 Відповісти
 
 