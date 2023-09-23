США призначили Сторча очільником групи з нагляду за використанням в Україні військової допомоги
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Генеральний інспектор Міністерства оборони США Роберт Сторч очолить команду, яка перевірятиме, як Україна використовує військову допомогу США.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ЛІГА.net.
Роберт Сторч розпочне діяльність з 18 жовтня.
Повідомляється, що він повинен буде контролювати використання допомоги, надісланої Україні та іншим країнам з початку повномасштабного російського вторгнення, її сума сягає приблизно $113 млрд. Американський інспектор співпрацюватиме з Державним департаментом США та спостерігачами USAID.
До його обов'язків входитиме публікування щоквартальних звітів для Конгресу, які будуть загальнодоступними.
Нагадаємо, у вересні стало відомо про рішення Пентагону створити команду для моніторингу американської допомоги Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Ворог накопичує ракети, ZE-гуманітрку.
Але всі призначенці отримують установку при отриманні ПОСОДИ, упиратися і волати при зашкварах, усруся, але не покорюся слідчим!
Західні Партнери, терпляче і методично, тикають носом у корупційне лайно осіб з урядового кварталу!! Але ті, уперто, витерши лайно з своєї пики, розповідають, що це, чистий МЕД!!
Це у них наслідки від проданих ними ж Медмасок з України у 2019 році та, як результат, втрати смаку від ковід19!!
З цим вони і сидять на посадах «у меду»…
Співпадіння…
А вот военная помощь за деньги американских налогоплательщиков. И тот, кто украдет ее - совершит уголовное преступление против американского народа. Поэтому США будут требовать его выдачи для суда в США. И Верещучке хватит и полгода роли Белоснежки в какой-нибудь женской тюрьме...
И во главе ОП поставил вора Ермака