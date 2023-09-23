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Наші бійці дроном знищили ворожий катер з екіпажем на південному напрямку. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські військові виявили на Херсонщині ворожий катер разом з екіпажем і з FPV-дрона знищили його. Росіянам не допомогло навіть маневрування на воді, безпілотник зміг наздогнати плавзасіб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований Силами оборони півдня України.
Топ коментарі
+21 igor shmatko
показати весь коментар23.09.2023 12:51
+18 Грышка Распутный 2
показати весь коментар23.09.2023 12:51
+13 Панас Стець 477f2171
показати весь коментар23.09.2023 12:50
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Раптор, приблизно $ 1,9 млн.
Так что учи матчасть, психбольница.
совпадєніє Zеток?
ну чисто совпадєніє
орк 2-а я в Одессу рвану, море люблю (с)
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Певно "рванули", мечты сбиваються