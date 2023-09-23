Наші бійці дроном знищили ворожий катер з екіпажем на південному напрямку. ВIДЕО

Українські військові виявили на Херсонщині ворожий катер разом з екіпажем і з FPV-дрона знищили його. Росіянам не допомогло навіть маневрування на воді, безпілотник зміг наздогнати плавзасіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований Силами оборони півдня України.

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