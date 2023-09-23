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Наші бійці дроном знищили ворожий катер з екіпажем на південному напрямку. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські військові виявили на Херсонщині ворожий катер разом з екіпажем і з FPV-дрона знищили його. Росіянам не допомогло навіть маневрування на воді, безпілотник зміг наздогнати плавзасіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований Силами оборони півдня України.

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+21
Дуже гарно!👍🙏🙏🙏
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23.09.2023 12:51
+18
Зато ракі будуть завбільшки з кабана... А шо ???
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23.09.2023 12:51
+13
Деякі свинособаки змогли ще й в річці спрагу вгамувати....
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23.09.2023 12:50
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Деякі свинособаки змогли ще й в річці спрагу вгамувати....
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23.09.2023 12:50 Відповісти
ось цей?
Раптор, приблизно $ 1,9 млн.

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23.09.2023 14:56 Відповісти
не фантазуйте.
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23.09.2023 17:57 Відповісти
Та ні! Там просто моторний човен великого розміру Можливо - навіть цивільний (конфіскований у місцевих жителів) Катером назвали - тому що видно що він управляється не на кормі (мотором) а з передньої частини - штурвалом
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24.09.2023 08:47 Відповісти
Дуже гарно!👍🙏🙏🙏
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23.09.2023 12:51 Відповісти
В добрый путь! Семь футов НАД килем
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23.09.2023 14:32 Відповісти
Зато ракі будуть завбільшки з кабана... А шо ???
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23.09.2023 12:51 Відповісти
а толку з тих раків розміром з кабана - їх і ще три покоління після них їсти буде гидко 🤮
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23.09.2023 12:58 Відповісти
Нормально, раки переварят эту рашосвинятину и она станет вкусной и полезной для украинцев. Как и чернозем после гниения дохлых рашоорков.
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23.09.2023 14:04 Відповісти
ні - таке їсти без мене
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23.09.2023 14:05 Відповісти
Тогда Вам прийдется голодать... Вся земля юга Украины просочена отходами тел рабссиян. Так что пшеница будет урожайная.
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23.09.2023 14:10 Відповісти
0тих раків можна продавать угорцям чи ще якимсь любителям рашистів - нехай смакують))))
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24.09.2023 02:34 Відповісти
ага, а коли раки іншу падаль їдять, то норм?
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24.09.2023 07:58 Відповісти
До цього ж їв?
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24.09.2023 08:48 Відповісти
Ох і живучі ці щури!
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23.09.2023 12:52 Відповісти
до чого тут щурі?
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23.09.2023 13:11 Відповісти
ЩУР - Швидко Утилізований Рашист.
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23.09.2023 14:07 Відповісти
абревіатури це свинособаче надбання
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23.09.2023 14:18 Відповісти
Аббревиатуры, или сокращения, издавна применялись на письме у всех народов, обладающих письменным языком. Целью сокращений были экономия места на носителе текстовой информации (бересте, керамических табличках, пергаменте) и быстрота написания часто употребляемых слов и выражений. Одними из первых аббревиатуры появились в античных надписях, позднее получили распространение и в рукописях. Используя начальные буквы слов, римляне сокращали сначала имена собственные (С.- Gaius, Q.- *******), а в дальнейшем и другие слова (cos.- consul, v. с.- vir clarissimus, «светлейший муж»). Повторение одной и той же буквы обозначало множеств, число (coss.- consules, vv. cc.- viri clarissimi). Аналогичные аббревиатуры встречаются в греческих курсивных папирусах и надписях на монетах. Аббревиатуры использовались также для сокращения единиц меры и веса. Римские юристы так часто прибегали к суспензии, что были составлены своды сокращений (Notae iuris) и системы (правила) сокращений букв, которые дошли впоследствии до средневековья. Одной из таких систем стала система «тироновых значков», являющихся основой римской тахиграфии (быстрописи). Древние римские аббревиатуры, или тиротанские отметки, перешли вместе с латинским языком в Средние века, где они встречаются прежде всего в надписях и на монетах, а затем в рукописях, особенно начиная с XI века, также и в грамотах, из которых они не исчезают до XVI века включительно. Встречающиеся в позднейших латинских рукописях и грамотах аббревиатуры состоят, обыкновенно, из пропусков, а ещё чаще - из соединений букв.

Так что учи матчасть, психбольница.
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23.09.2023 14:22 Відповісти
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23.09.2023 13:10 Відповісти
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23.09.2023 13:32 Відповісти
мухи Ze-Ze
совпадєніє Zеток?
ну чисто совпадєніє
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23.09.2023 14:58 Відповісти
...ять. Таку природу перевели виродки кацапські. Яка там рибалка була...
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23.09.2023 13:11 Відповісти
Картина маслом… Припливли!)
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23.09.2023 13:13 Відповісти
Высадились)))
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23.09.2023 14:42 Відповісти
орк 1-Квартиру в Киеве куплю, семью туда перевезу (с)
орк 2-а я в Одессу рвану, море люблю (с)
--
Певно "рванули", мечты сбиваються
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23.09.2023 14:59 Відповісти
Не куплю, а відберу,, вони вже прямо закликають до цього тільки контракт підписати.
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23.09.2023 20:00 Відповісти
Дякую Господь! Сьогодні просто День покари рашистам від Твоїх Ангелів Світла. Бережи їх,-- наші ЗСУ!
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23.09.2023 15:39 Відповісти
Ух як смачно! Прямо психотерапія. Рекомендовано повторити кілька раз!
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23.09.2023 16:03 Відповісти
´Klasse !
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23.09.2023 16:11 Відповісти
Вчись НАТО як боротись з "расейськими браконьэрами".
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23.09.2023 16:22 Відповісти
Скиньте кадр в FullHD если есть, хочу на десктоп поставить =)
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23.09.2023 18:24 Відповісти
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23.09.2023 20:25 Відповісти
Художникъ Орест Безклозетов, "Верещагин, не заводи баркас!!!". Холст, масло, первая четверть 21 в.
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23.09.2023 20:34 Відповісти
Ракам харчи подвезли !
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23.09.2023 21:13 Відповісти
Два хробаки ще й скупалися! Жаль не попали на концерт кобздона!
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24.09.2023 00:13 Відповісти
то вони на адреналіні перші хвилини болю не відчувають, автоматично рухаються і намагаються кудись тікати, ще не розуміють, що на концерт пливуть)))
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24.09.2023 02:44 Відповісти
 
 