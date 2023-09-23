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ЗСУ за добу на Таврійському напрямку знищили 51 одиницю російської техніки та понад 200 окупантів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб,війна,зсу

Упродовж минулої доби, 22 вересня, українські воїни знищили понад 50 одиниць техніки російських окупантів на Таврійському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напря-мку протягом доби виконали 1116 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 224 особи. В полон здався 1 окупант", - ідеться в повідомленні.

Загалом знищено 51 одиницю військової техніки противника.

Зокрема, 6 танків, 11 ББМ, 5 артилерійських систем, один засіб ППО, 21 БпЛА, 4 одиниці автомобільної та 2 - спеціальної техніки. Також знищено 4 склади боєприпасів.

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Автор: Анастасія Потіха
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І це є добре.
показати весь коментар
23.09.2023 13:24 Відповісти
Внаслідок складної, багаторівневої операції воїнів світла, гарнізон православних окупантів міністра нападу РФ Сергія Хуже-нетовича Шойгу був оточений в українській Андріївці на Бахмутському напрямку, відрізаний від основних сил і від постачання *********** і, зрештою, демілітаризований.

За дві доби Третя окрема штурмова бригада ЗСУ ліквідувала:

- Начальника бригадної розвідки москвитян;

- трьох комбатів «другий за чисельністю армії у світі»;

- майже весь особовий склад 72 бригади, разом із офіцерами, денщиками, інструкторами, радниками, кухарями, та значну кількість техніки «визволителів».

«Чмобики», які на пропозицію спецназу здатися, кинули свої автомати та підняли руки вгору - житимуть та будуть їсти на вечерю макарони у спецтаборі для військовополонених.

Після цієї поразки американський Інститут вивчення війни назвав 72-й омсбр РФ «символ проблем російської армії». Військові аналітики нагадали, що військовослужбовці цієї бригади вже двічі зазнавали нищівних поразок під Харковом та Херсоном і нічого так і не зрозуміли.

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23.09.2023 13:29 Відповісти
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23.09.2023 14:05 Відповісти
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23.09.2023 14:14 Відповісти
 
 