Дезертира із "Вагнера" Медведєва, який втік до Норвегії, затримали під час спроби потрапити у РФ
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Екскомандир одного з відділень російської ПВК "Вагнер" Андрій Медведєв, який втік до Норвегії і просив там притулок, був затриманий норвезькою поліцією при спробі нелегального перетину кордону з РФ.
Про це повідомляє The Barents Observer, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що чоловіка затримали в п'ятницю ввечері в селі Гренсе Якобсельв на кордоні з Росією, коли він у темряві намагався перетнути кордон і потрапити на Кольський півострів.
"Ми можемо підтвердити, що чоловіка затримано", - сказав оперативний командир поліції Фіннмарка Мартін Марум.
Перетин сухопутного кордону в цій місцевості є незаконним.
Спроба перетину кордону відбулася всього через кілька годин після того, як Медведєв накоротко зустрівся з журналістом Barents Observer в центрі міста Кіркенес. 27-річний колишній боєць Групи Вагнера сказав, що має намір перетнути кордон і що він шукає когось, хто міг би його підвезти.
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Як пише видання, "він виглядав схвильованим, але водночас спокійним і рішучим". Медведєв пояснив, що вірить у те, що незабаром його екстрадують в Україну, і що повернення до Росії є безпечнішою альтернативою.
Невдовзі після розмови йому, очевидно, вдалося дістатися до Гренсе Якобсельва, що за 50 км від Кіркенеса. У цьому місці Норвегію і Росію розділяє лише невелика мілка річка, пише видання.
Незрозуміло, як Медведєв дістався до цієї місцевості. Громадський транспорт до прикордонної річки не ходить.
Будь ласка, зачекайте...
Украинские погранцы за бабло
И вагнеровцев пропустят в Монако
Оно и понятно
Это ведь в Норвегии война
І куди б цей "вагнер" далі пішов, коли навкруги за 100 км ні одного населеного пункту та суцільні озЕра, болотА і мошкара?
От-так би і бродив вздовж кордону чи узбережжя і кликав на поміч прикордонників з пітьми.
Чому незрозуміло? Кожний "рускій" з дитинства готовий до подорожі "па тундрє, па желєзнай дароґє, ґдє мчіт курьєрскій варкута лєнінґрат".
А это как?)))