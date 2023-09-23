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Норвегія (374) росія (47349) ПВК "Вагнер" (1477)

Дезертира із "Вагнера" Медведєва, який втік до Норвегії, затримали під час спроби потрапити у РФ

Новини Цензор.НЕТ Події

медведєв,вагнерівець

Екскомандир одного з відділень російської ПВК "Вагнер" Андрій Медведєв, який втік до Норвегії і просив там притулок, був затриманий норвезькою поліцією при спробі нелегального перетину кордону з РФ.

Про це повідомляє The Barents Observer, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що чоловіка затримали в п'ятницю ввечері в селі Гренсе Якобсельв на кордоні з Росією, коли він у темряві намагався перетнути кордон і потрапити на Кольський півострів.

"Ми можемо підтвердити, що чоловіка затримано", - сказав оперативний командир поліції Фіннмарка Мартін Марум.

Перетин сухопутного кордону в цій місцевості є незаконним.

Спроба перетину кордону відбулася всього через кілька годин після того, як Медведєв накоротко зустрівся з журналістом Barents Observer в центрі міста Кіркенес. 27-річний колишній боєць Групи Вагнера сказав, що має намір перетнути кордон і що він шукає когось, хто міг би його підвезти.

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Як пише видання, "він виглядав схвильованим, але водночас спокійним і рішучим". Медведєв пояснив, що вірить у те, що незабаром його екстрадують в Україну, і що повернення до Росії є безпечнішою альтернативою.

Невдовзі після розмови йому, очевидно, вдалося дістатися до Гренсе Якобсельва, що за 50 км від Кіркенеса. У цьому місці Норвегію і Росію розділяє лише невелика мілка річка, пише видання.

Незрозуміло, як Медведєв дістався до цієї місцевості. Громадський транспорт до прикордонної річки не ходить.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+25
Та гупніть його кувалдою. І усім буде спокійніше.
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23.09.2023 13:23
+25
Бо це заслана консерва,а не втікач
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23.09.2023 13:28
+15
Приключения идиота
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23.09.2023 13:24
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дибілоїд ...свиню таки тягне в багнюку
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23.09.2023 13:22 Відповісти
Та нє, не такий вже й дебіл. Якщо йому світила екстрадиція в Україну...
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23.09.2023 13:37 Відповісти
Не дибілоїд а консерва яку вчасно викрили. Тому й тікав.
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23.09.2023 13:50 Відповісти
Та гупніть його кувалдою. І усім буде спокійніше.
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23.09.2023 13:23 Відповісти
Приключения идиота
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23.09.2023 13:24 Відповісти
Пристрелити б цю падаль. Як такі істоти потрапляють до Європи???
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23.09.2023 13:24 Відповісти
Ватикан его даже хотел выдвинуть на Нобелевскую Премию Мира
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23.09.2023 13:53 Відповісти
так ему Осечкин помог сбежать из рашки в Норвегию.
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23.09.2023 14:14 Відповісти
впору вводить новый вид спорта - метание кувалды по нелегально переходящим границы вагнеровцам. А вообще интересно, кувалды он боится меньше, чем депортацию в Украину.
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23.09.2023 13:25 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!
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23.09.2023 16:14 Відповісти
Ну як же ж без бєрьозок-та???
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23.09.2023 13:25 Відповісти
Бо це заслана консерва,а не втікач
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23.09.2023 13:28 Відповісти
мєдвєдєви на рабсєє ето діагноз...
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23.09.2023 13:29 Відповісти
Молодцы ,норвежцы,подсуетились
Украинские погранцы за бабло
И вагнеровцев пропустят в Монако
Оно и понятно
Это ведь в Норвегии война
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23.09.2023 13:33 Відповісти
а чувак, однако, рисковый))
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23.09.2023 13:33 Відповісти
По своей безмозглости, с мозгами в чвк не идут.
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23.09.2023 14:03 Відповісти
Ліквідувати.
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23.09.2023 13:33 Відповісти
Заметалися "щурі"! Відчули що "пахне смаленим"!!!
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23.09.2023 13:36 Відповісти
Орк боявся пригожина, кувалди, а хуьло для нього свій
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23.09.2023 13:37 Відповісти
усі ці кацапські перевертні це чисто фсбешні кроти. мабуть спалився і вирішив евакуюватися на родіну, але не встиг.
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23.09.2023 13:39 Відповісти
Він засцав екстрадиції в Україну і вирішив повернутись в росію, де його чекає також вʼязниця. Рускій це діагноз.
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23.09.2023 13:46 Відповісти
Норвежскую социалку-пособие получил и сваливал в на соссию😭🤩
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23.09.2023 13:47 Відповісти
Надеюсь, крысу депортируют в Украину. Там знают, что с такими делать.
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23.09.2023 13:51 Відповісти
Наврядчі. Він порушив закон Норвегії, тому сидітиме саме у норвезьскій в'язниці але умови життя в норвезьскій в'язниці, нажаль, для нього будуть кращі, - ніж "на волі" в московії.
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23.09.2023 19:45 Відповісти
Поліз переходити кордон в саму безлюдну частину. Я там колись лазив як турист з іншими товаришами. Називалося це ,, Па мєстам баєвой слави,,. Там і тоді людей не було, а зараз і потому. Там треба зразу рюкзак з харчами щоб було достатньо вийти в район Пєчєнги на трасу до Мурманська.
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23.09.2023 13:56 Відповісти
Це ж біля самого Баренцового моря намітився прорив через кордон!
І куди б цей "вагнер" далі пішов, коли навкруги за 100 км ні одного населеного пункту та суцільні озЕра, болотА і мошкара?
От-так би і бродив вздовж кордону чи узбережжя і кликав на поміч прикордонників з пітьми.
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23.09.2023 14:06 Відповісти
Надеюсь такого не случится с тем пилотом, который замочил кацапских летчиков.
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23.09.2023 14:26 Відповісти
"Незрозуміло, як Медведєв дістався до цієї місцевості." Джерело: https://censor.net/ua/n3445235
Чому незрозуміло? Кожний "рускій" з дитинства готовий до подорожі "па тундрє, па желєзнай дароґє, ґдє мчіт курьєрскій варкута лєнінґрат".
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23.09.2023 14:53 Відповісти
ідіот, треба було на іран або кндр драпати
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23.09.2023 15:00 Відповісти
Здається, цей ублюдок не тільки злочинець і вбивця, а щє й рафінований ДЛБ-оБ. Треба було норвежцям цього у-**** випхати на кольскій півострів до братів. Там би його свої "за язик" на ремені порізали, а потім закувалдили. А то тепер віддадуть нам й будемо з ним пожиттєво "няньчитись".
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23.09.2023 15:03 Відповісти
Идиот. Сдался бы Украине - остался бы жить. Еще б и накормили его.
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23.09.2023 15:06 Відповісти
взволнованным, но в то же время спокойным и решительным Источник: https://censor.net/ru/n3445235

А это как?)))
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23.09.2023 15:26 Відповісти
Вагнепівець ? То чого ним перейматись. Лайно завжди шукає собі подібних. Норвегія - це не його МЄЧТА. ВпЄрЬОд , в комунізм.
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23.09.2023 19:34 Відповісти
 
 