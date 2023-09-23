Британія понад рік вела з РФ секретні перемовини щодо глобальної безпеки на тлі війни в Україні
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Дискусії точилися навколо проблем безпеки, що впливають як на Британію, так і на міжнародну спільноту, також обговорювалися питання дефіциту зерна та ядерної безпеки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Sky News
Непублічні зустрічі відбувалися протягом останніх 18 місяців у різних місцях, таких як Відень і Нью-Йорк. Дискусії переважно точилися навколо проблем безпеки, що впливають як на Британію, так і на міжнародне співтовариство, охоплюючи такі теми, як дефіцит зерна та ядерна безпека.
Один з учасників зустрічей наголосив, що активних мирних переговорів з Росією, спрямованих на дипломатичне розв'язання війни, Британія не вела.
"Ми підтримуємо контакт і вважаємо вкрай важливим підтримувати відкритий діалог під час війни з Росією. Ми в жодному разі не ділимо країну на частини і не укладаємо мирні угоди від чийогось імені, але тримати цю лінію контакту відкритою – життєво важливо", – сказав співрозмовник.
Представник британського міністерства закордонних справ підтвердив, що зустрічі з російськими офіційними особами дійсно відбувалися, але, сказав він, лише тоді, коли це було "абсолютно необхідно".
Представник МЗС Британії також відкинув будь-які підозри про те, що на переговорах порушували питання мирної угоди між Росією та Україною. За його словами, такі чутки не є "ні правдивими, ні точними".
Будь ласка, зачекайте...
паволжьяАфрікі.
Тьху!
Главное чтобы ШТОРМ ШЕДЕЛ тоже давали.
P.S. Storm Shadow ракети називаються.
де ти то вичитала?- англ : світ - солодкий, шот - вистріл!
кажи правильно: - сует ширт! - sweatshirt
Отже, маючи всі ці факти, я роблю логічний висновок, що єдине, про що вони можуть розмовляти з кацапами, це нові "договорняки".
Стосовно отруювачів, то досудове розслідування завершене, але звинувачення підозрюваних Великою Британією неможливе, поки вони не арештовані. РФ не видає підозрюваних. Отруєння Скрипалів призвело до серйозного загострення відносин між Британією та РФ.
Лондон вислав 23 російських дипломатів.
Джерело: https://www.bbc.com/ukrainian/news-58639987
Крім санкцій, Велика Британія надає Україні значну військову допомогу. За розміром - другу після США. Військова допомога Великої Британії якраз і є реальним забезпеченням гарантій безпеки Україні. Крім військової надаються і інші види допомоги, за які УКраїна вдячна Великій Британії.
Джерело: https://www.unian.ua/economics/finance/u-velikobritaniji-nazvali-rozmiri-dopomogi-ukrajini-pid-chas-viyni-na-shcho-pishli-koshti-12138042.html
Так що не треба тут "ля-ля". Вони себе вже показали. І зайвим прикладом їхніх подвійних стандартів є їхні спроби домовлятися у нас за спиною.
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Оце найголовніше, зате після кожних переговорів, Британія ще надавала то Челенджери, то Штормки
Джерело: https://ua.tribuna.com/uk/blogs/imbalance/3025392/
Це нормально.
І по вчинках Великобританія нині один із основних союзників України.
Так і триває: з боку агресора якесь "есвео" (не регульоване жодними законами чи нормативними актами), а з боку України -- воєнний стан, але не стан війни з державою X.
P.S. Навіть з точки зору рашн-"законодавства", їхні орки, наприклад, у Харківській області повинні вважатися не ким-небудь, а озброєними терористами, що підлягають знищенню.
Але правильно, що кокнули
отримали наказ і зробили свою чорну справу
АчЛєнін взагалі не хотів їх вбивати, скоріш. Може, перестаралися.
Хоча хто їх зна.
В будь якому разі начхати на розстрільників і царя.
Ще заплачте разом з кацапами.
просто опонував Вам що ніяких масонських тьорок там немає - просто тому що англійці ненавидять кацапів за вбивство члена королівської сім'ї
ще поповнив Ваші знання тим що коли його і його сім'ю звіряче вбивали то імператором він вже не був
"побачимся"
прийдеться мабуть почекати "правдивих але неточних чуток"
а може "точних але неправдивих чуток"