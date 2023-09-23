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Велика Британія (3702) перемовини (2483) росія (47349)

Британія понад рік вела з РФ секретні перемовини щодо глобальної безпеки на тлі війни в Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

лондон,велика,британія

Дискусії точилися навколо проблем безпеки, що впливають як на Британію, так і на міжнародну спільноту, також обговорювалися питання дефіциту зерна та ядерної безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Sky News

Непублічні зустрічі відбувалися протягом останніх 18 місяців у різних місцях, таких як Відень і Нью-Йорк. Дискусії переважно точилися навколо проблем безпеки, що впливають як на Британію, так і на міжнародне співтовариство, охоплюючи такі теми, як дефіцит зерна та ядерна безпека.

Один з учасників зустрічей наголосив, що активних мирних переговорів з Росією, спрямованих на дипломатичне розв'язання війни, Британія не вела.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський в ООН застеріг від домовленостей з Путіним: Мені відомо про спроби тіньових угод за лаштунками. Злу не можна довіряти. Запитайте Пригожина

"Ми підтримуємо контакт і вважаємо вкрай важливим підтримувати відкритий діалог під час війни з Росією. Ми в жодному разі не ділимо країну на частини і не укладаємо мирні угоди від чийогось імені, але тримати цю лінію контакту відкритою – життєво важливо", – сказав співрозмовник.

Представник британського міністерства закордонних справ підтвердив, що зустрічі з російськими офіційними особами дійсно відбувалися, але, сказав він, лише тоді, коли це було "абсолютно необхідно".

Представник МЗС Британії також відкинув будь-які підозри про те, що на переговорах порушували питання мирної угоди між Росією та Україною. За його словами, такі чутки не є "ні правдивими, ні точними".

Також читайте: Ситуація зайшла "в глухий кут". Покласти край війні в Україні може "політичний вибір", - міністр оборони Італії Крозетто

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Які дебіли... Зустрічаються з ними, переговори ведуть... З ким??? Їх ізолювати треба і взагалі у той бік не дивитися!

Тьху!
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23.09.2023 14:06
+10
"Один з учасників зустрічей наголосив, що активних мирних переговорів з Росією, спрямованих на дипломатичне розв'язання війни, Британія не вела."
----------
Оце найголовніше, зате після кожних переговорів, Британія ще надавала то Челенджери, то Штормки
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23.09.2023 14:07
+10
Ермак-Козырь постоянно на связи с кацапией
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23.09.2023 14:16
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Зараз відкривається що таємні переговори Захід і росія вели, але без розмов про розділення України чи її повну сдачу під московський контроль. Ще згодом відкриється, що і ділили нашу нещасну країну, але просто не дійшли згоди. Але це все, звичайно ж, раді міра ва всьом мірє.
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23.09.2023 14:06 Відповісти
Ермак-Козырь постоянно на связи с кацапией
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23.09.2023 14:16 Відповісти
То може вони там на тому секретному столі а ля труа?
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23.09.2023 14:39 Відповісти
Раді галадающіх дєтєй паволжья Афрікі.
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23.09.2023 14:34 Відповісти
Боле надежного союзника, чем Джонсон, нужно еще поискать. Но это не значит, что они хотят глобальной ядерной войны. Шарик то у нас один, и один на всех. Во время второй мировой, во время холодной войны, во время Карибского кризиса, во время Афгана - всегда были неофициальные контакты.
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23.09.2023 14:42 Відповісти
Тобто, нас здадуть? Повністю або частково. Бо пуйло неоднократно заявляє про тактичні ядерні удари у разі нанесення суттєвих пошкоджень російським структурам. До яких уже внесено і території захвачені під час активної фази війни. Це, зрозуміло, у високих інтересах громадян всієї планети. Лішбинєбіловайни. Ядерної. Так Москва може без кінця шантажувати світ допоки не вийде мити вонючі лапті у курортному Кашкайші.
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23.09.2023 14:51 Відповісти
Нас уже сдали? Все 1.5 года сдали? Попуститесь. Кстати, именно после первого приезда Джонсона наша власть перестала вести сепаратные переговоры с ****** о сдаче наших национальных интересов в Стамбуле.
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23.09.2023 15:00 Відповісти
На щастя, поки що ні. Але манці з передачею потужної та некастрованої зброї продовжуються. Тобто, остаточно ще не вирішили українське питання. Будєм подождать.
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23.09.2023 15:04 Відповісти
Это вопрос напрямую зависит от поведения нашей власти. Говорят уже прямым текстом

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23.09.2023 15:11 Відповісти
Я абсолютно згоден з тим, що в нас тотальна корупція. І потрібна з нею нещівна боротьба. Але це позорне явище не вчора з'явилося, і не завтра зникне навіть при умові розстрілів за кожне вкрадене ,,золоте яйце,,. Тож пов'язувати НЕПЕРЕДАЧУ нам зброї з внутрішньою корупцією безглуздо. Бо потрібно чекати N років. Тобто докуа. Я розумію, що можна вкрасти амуніцію, кошти на пальне чи харчі. Але яким чином можливо вкрасти літаки, ракети чи танки та продати закордон? Але така думка вже фігурує в нашому суспільстві. Практично учора біля поліклініки чув розмову одного літнього дядька і бородатого молодика які емоційно розмовляли про тотальні крадіжки в українській армії.( згоден). Але там дійшло , що , мовляв, воювати просто нічим бо зелена влада вкрала всі західні ,,самальоти,, танки і ракети і в нас залишились тільки автомати. Це ж не тільки вони вдвох таку куйню молотять. Це цілий прошарок суспільства вірить в цю нісенітницю. А хтось продовжує педалювати подібні наративи.
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23.09.2023 15:57 Відповісти
Дело не в продаже самолёта или ракеты. Дело в политике кнута и пряника. Американцы и бриты очень прагматичны. Хотите получить "вкусняшки" как можно быстрее - уберите от власти 5 колонну и наведите порядок во власти. И это нужно прежде всего не Западу, а нам. Об этом уже говорят прямым текстом и нам намедни назначили еще одного смотрящего от Запада. В каждой власти есть уроды и проходимцы, но чтобы на 99% вся власть от самого верха -- такого в истории Украины еще не было. Это абсолютный и безоговорочный рекорд. Зеля даже Овощу фору дал по количеству дерьма на квадратном метре.
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23.09.2023 16:12 Відповісти
Я цікавився. Поки що всі Омани на рівні чуток. Можливо, колись з'являться підтвердження. Не заперечую.
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23.09.2023 16:38 Відповісти
Не туди вліпив. Це для Сандеро.
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23.09.2023 16:39 Відповісти
Яким чином змінити 5 колону під час війни? Я щось не чув ніяких чуток про натяки з боку Заходу щодо зміни української влади. Вважаю, що по кончій необхідності там би знайшли декілька своїх власних Жириновських, гори він в пеклі, які б пропонували воєнну хунту, дострокові вибори, фізичне усунення керівників тощо в Україні. Щоб був зрозумілий посил до суспільства, що умовний захід чекає від українця. Навпаки, Захід висуває українських керманичів на високі трибуни щоб кожна пересічна жаба в світі запам'ятала їх як героїв-боневтіків.
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23.09.2023 16:47 Відповісти
Да какие намеки? Науседа от имени Запада говорит прямым текстом.
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23.09.2023 21:21 Відповісти
Дивився інтерв'ю Курта Волкера. На запитання щодо можливості та необхідності виборів 24 року в Україні, він відповів що це звичайно право та рішення виключно України, але він, особисто, необхідності в цьому не бачить. Та ще сказав, що у воєнний час така процедура може погано закінчитись по різним причинам. Згадав на додачу що, наприклад, у Німеччині законодавчо заборонені вибори у період війни.
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23.09.2023 21:28 Відповісти
Причем тут выборы? Убрать Ермака или Татарова, например, нужны выборы?
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23.09.2023 23:37 Відповісти
Ці два персонажі просто на слуху. А 70 відсотків депутатського корпусу яким чиним без перевиборів зміните? Це без безлічі ставлеників від ОПи у різних структурах.
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24.09.2023 11:01 Відповісти
Кто мешает объявлять не военное положение на 90 дней в который раз, а объявить состояние войны? Тогда ВР приостанавливает свою деятельность, а власть передать кабинету национального спасения (военному кабинету), собранному из самых достойных, доказавших ранее свою профпригодность и патриотизм? Вы, кстати, знаете, что раз военное положение объявляется временно на 90 дней, то ЦИК согласно существующих законов будет обязан за 60 дней до окончания 90 дневного срока объявить начало избирательной компании для выборов по окончанию военного положения? И так каждый раз при введении нового 90 дневного срока
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24.09.2023 13:23 Відповісти
Це не пов'язування, а тиск. - Тими засобами, які захід має. До чого тут думки представників суспільства, які, здебільшого, вважали, що варто лише перестати стріляти, бо війна вигідна баригам?
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23.09.2023 16:12 Відповісти
В тому й біда, що поки що.
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23.09.2023 15:26 Відповісти
☄️а зараз там не джонсонUK, а індус, сім'я якого має мільйони на бізнесі з русней
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23.09.2023 15:34 Відповісти
А зря.... Все войны,как сказал кто- то из великих,заканчиваются переговорами.НО! Как сказал боневтик,,,если не дадите оружие,то мы проиграем"....А как известно,оружие нам рано или поздно давать перестанут,глядя на то,с каким размахом он ругается с соседями и не только....Тогда мы имели ЧТО? А теряли сколько областей? А сколько жизней было б сохранено?.....что мы имеем сейчас,знаешь сам.Но и это- еще не все.Оно хочет взять Бахмут...Т.е. положит еще 50- 90 тыс.жизней.....А говорить,что нужно воевать могут лишь те,кто ниразу небыл под обстрелом.Лично я провел бы референдум- хочешь воевать- штамп в паспорт,и- на войну,независимо от состояния.И голосовали б только 18-60....
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23.09.2023 18:01 Відповісти
Міша, тебе повинно булоб більше цікавити зміст перемовин блазня з патрушевим в омані, чи арахаміі і резнікова з кацапами в Туреччині. А з Британією все ОК. Вони однією рукою перемовини ведуть, а другою нам Шторм Шедов дають. Чи тобі платять за інше??
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23.09.2023 16:09 Відповісти
Опублікуйте текст перемовин блазня. У Вас, напевно, є. А то всі тільки триндять.
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23.09.2023 17:06 Відповісти
Які дебіли... Зустрічаються з ними, переговори ведуть... З ким??? Їх ізолювати треба і взагалі у той бік не дивитися!

Тьху!
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23.09.2023 14:06 Відповісти
Таємні переговори між воюючими сторонами велися і в Першу, і в Другу Світові Війни.
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23.09.2023 14:12 Відповісти
Пусть ведут переговоры для понимания ситуации на расеи.
Главное чтобы ШТОРМ ШЕДЕЛ тоже давали.
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23.09.2023 14:16 Відповісти
Шторм уже шавшєм паШЕДЕЛ?

P.S. Storm Shadow ракети називаються.
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23.09.2023 15:30 Відповісти
Це так,як моя доця просила купити їй "світшот")), я їй кажу:
де ти то вичитала?- англ : світ - солодкий, шот - вистріл!
кажи правильно: - сует ширт! - sweatshirt
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23.09.2023 15:52 Відповісти
Розумніші за тебе. Це політика, коли ви вже ***** навчитеся.
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23.09.2023 14:21 Відповісти
Дипломатія сепаратних перемовин партнерів з державою-терористом є морально виправданою тільки коли ти ласкаво і доброзичливо розмовляєш із злим, скаженим собакою, називаючи його "добрим песиком", поки підшукуєш міцну палку.
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23.09.2023 15:07 Відповісти
Не треба вигадувати дурниць. Ніхто нічого не шукає. Вони просто хочуть домовитися. Ось і все.
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23.09.2023 15:22 Відповісти
Дійсно. Не треба вигадувати дурниць. Бо навряд чи хтось міг особисто вам доповісти про те, що "вони просто хочуть домовитися". Це був би неймовірно глибокий рівень поінформованості про наміри партнерів.
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23.09.2023 16:49 Відповісти
У мене є підстави так говорити, оскільки вся попередня політика Великобританії полягала у тому, щоб заробляти гроші на кацапах. Незважаючи на війну у Грузії, вбивство Литвиненка, анексію Криму, отруєння Скрипалів, вони надавали притулок їхнім олігархам, купували їхню сировину, дозволяли відмивати гроші і т.д. і т.п. Навіть війна не дуже вплинула на їхні двосторонні стосунки. Окрім так званих "санкцій" на що ще вони спромоглися? А вони, між іншим, були і залишаються гарантом нашої територіальної цілісності відповідно до Будапештського меморандума. Від зобов'язань по якому вони відмовилися.

Отже, маючи всі ці факти, я роблю логічний висновок, що єдине, про що вони можуть розмовляти з кацапами, це нові "договорняки".
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23.09.2023 17:07 Відповісти
Втручання держави у приватний бізнес мінімальне, якщо не йдеться про санкційні заборони. Чи багато ви чули про наявність британських комплектуючих у зброї рашистів?

Стосовно отруювачів, то досудове розслідування завершене, але звинувачення підозрюваних Великою Британією неможливе, поки вони не арештовані. РФ не видає підозрюваних. Отруєння Скрипалів призвело до серйозного загострення відносин між Британією та РФ.
Лондон вислав 23 російських дипломатів.
Джерело: https://www.bbc.com/ukrainian/news-58639987

Крім санкцій, Велика Британія надає Україні значну військову допомогу. За розміром - другу після США. Військова допомога Великої Британії якраз і є реальним забезпеченням гарантій безпеки Україні. Крім військової надаються і інші види допомоги, за які УКраїна вдячна Великій Британії.
Джерело: https://www.unian.ua/economics/finance/u-velikobritaniji-nazvali-rozmiri-dopomogi-ukrajini-pid-chas-viyni-na-shcho-pishli-koshti-12138042.html
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23.09.2023 22:09 Відповісти
Це все сльози. Вони - так само як і американці - вичікували у перші місяці війни. Хоча мали б НЕГАЙНО розпочати надавати військову допомогу. Не ми мали у них випрошувати зброю - вони її мали нам надавати у товарних кількостях (оскільки воювати відмовилися). Це так себе поводять гаранти нашої територіальної цілісності? Скільки ще часу минуло, поки вони почали нарешті щось робити?

Так що не треба тут "ля-ля". Вони себе вже показали. І зайвим прикладом їхніх подвійних стандартів є їхні спроби домовлятися у нас за спиною.
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24.09.2023 07:59 Відповісти
Не дури. Це краще ніж арахімія з дєрмаком.
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24.09.2023 00:12 Відповісти
"Один з учасників зустрічей наголосив, що активних мирних переговорів з Росією, спрямованих на дипломатичне розв'язання війни, Британія не вела."
----------
Оце найголовніше, зате після кожних переговорів, Британія ще надавала то Челенджери, то Штормки
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23.09.2023 14:07 Відповісти
Принципово, що один з учасників наголосив. Тепер можна бути впевненим - не вела. Інакше - хто зна? Вела, чи не вела? Хоч бери, та СЗР питай. Може вона щось знає, може, як Штірліц в операції "Санрайз" проактивно протидіяла і навіть успішно зірвала сепаратні переговори?
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23.09.2023 14:38 Відповісти
А я все дивувався, чому пана Рєзнікава планують на посла до ВБ? А то наш пастор Шлаґґ!
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23.09.2023 15:30 Відповісти
Пастору до Рєзнікова далеко. Пастор на лижах ледь стояв, а Рєзніков на бездоріжжі, як риба у воді. Доведено ефективний.
Джерело: https://ua.tribuna.com/uk/blogs/imbalance/3025392/

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23.09.2023 16:54 Відповісти
Жаль что не договорились с ними устроть переворот на расеи.
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23.09.2023 14:14 Відповісти
Кожний серйозний гравець прагне мати інформацію з першоджерела.
Це нормально.
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23.09.2023 14:16 Відповісти
Директор ЦРУ Бернс прямо казав, що періодично зустрічається з кацапським головою розвідки. Те що перемовини ведуться секрет полішинеля.
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23.09.2023 14:22 Відповісти
Як найвлучніше сказано: "по вчинках оцінюйте, а не по словах".
І по вчинках Великобританія нині один із основних союзників України.
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23.09.2023 14:30 Відповісти
Украина ни с кем союз не заключала, некогда было,Асфальт понад усэ.
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23.09.2023 15:05 Відповісти
Ти яким боком до України,гніда?🤣
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23.09.2023 16:29 Відповісти
І в чому сенсація? Великобританія не знаходиться у стані війни з руснею. Діють взаємні дипломатичні представництва, консульські, торгові, культурні і інші. Так, представники по лінії МЗС зустрічаються і ведуть перемовини, та і не тільки по лінії МЗС. Це в нас з руснею війна, а не Британії, США чи ще в когось.
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23.09.2023 14:31 Відповісти
Нема у нас війни. Бойові дії є, загиблі та поранені є як серед військовослужбовців, так і серед некомбатантів. Є руйнування підприємств та інфраструктури. Є окуповані території. Всі атрибути війни є. А за міжнародним правом війни - нема.
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23.09.2023 14:44 Відповісти
Саме так. Ніхто нікому війни не оголошував. Ні параша (загарбницької), ні Україна (оборонної, визвольної).

Так і триває: з боку агресора якесь "есвео" (не регульоване жодними законами чи нормативними актами), а з боку України -- воєнний стан, але не стан війни з державою X.

P.S. Навіть з точки зору рашн-"законодавства", їхні орки, наприклад, у Харківській області повинні вважатися не ким-небудь, а озброєними терористами, що підлягають знищенню.
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23.09.2023 15:36 Відповісти
Нажаль, "мєждународноє сообщєство" (колективний "путінферштейн") вимагає від України виконання "законов і абичаєв вайни". І тисячі справ, заведені нашою прокуратурою за порушення тих "законов і абичаєв", приречені на залишення без розгляду, бо війни ж не було.
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23.09.2023 16:02 Відповісти
Це масонські тьорки. А що ви думали? Георг 5, дід Єлизавети, був двоюрідним братом Ніколая ІІ. Схожі, як близнюки.
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23.09.2023 14:34 Відповісти
саме так але червонопузі жорстко вбили миколу2 разом з сім'єю з тих пір англійська корона ненавидить всю кацапню і їх імперію
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23.09.2023 14:45 Відповісти
Ану які прізвища у тих вбивць? Точно російські?))
Але правильно, що кокнули
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23.09.2023 15:24 Відповісти
так вбивці були не ж не кримінальні а державні - до чого тут прізвища ?

отримали наказ і зробили свою чорну справу
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23.09.2023 15:37 Відповісти
До того, що перший постріл був не від етнічного росіянина.
АчЛєнін взагалі не хотів їх вбивати, скоріш. Може, перестаралися.
Хоча хто їх зна.
В будь якому разі начхати на розстрільників і царя.
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23.09.2023 15:41 Відповісти
членін якби не хотів вбивати то би не вбив - європа пропонувала їх до себе забрати - так ні - закатували
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23.09.2023 15:49 Відповісти
А чому справа чорна? Ви сумуєте за імператором?
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23.09.2023 15:42 Відповісти
міс, хіба там імператора вбили ? без рішення суду, як собак і дітей і дружину
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23.09.2023 15:47 Відповісти
Ну і? А скількох він направив на смерть у 1905 і 1914?
Ще заплачте разом з кацапами.
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23.09.2023 16:02 Відповісти
в мене його особа не викликає ніякої ніжності

просто опонував Вам що ніяких масонських тьорок там немає - просто тому що англійці ненавидять кацапів за вбивство члена королівської сім'ї

ще поповнив Ваші знання тим що коли його і його сім'ю звіряче вбивали то імператором він вже не був
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23.09.2023 16:17 Відповісти
перше речення Ви не прочитали - далі вже можна було не читати
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23.09.2023 16:31 Відповісти
Ви розумна людина. Не будем сваритися.
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23.09.2023 16:36 Відповісти
Вибачте мене за образу, будь-ласка.
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23.09.2023 16:37 Відповісти
Ви мене нічим не образили, не переймайтеся ☮

"побачимся"
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23.09.2023 18:37 Відповісти
завжди так - на самому цікавому місці....
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23.09.2023 18:35 Відповісти
"Англічанка ґадіт" - це про королеву Вікторію, до "праваславнава страстотєрпца с сємєйством".
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23.09.2023 15:35 Відповісти
Черговий удар Storm Shadow потрібно направити на найбільше скопище українських гнид.
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23.09.2023 14:43 Відповісти
Секрет Полішенеля. Завжди велися таємні перговори . Люди до цих пір вірять в казки ,що брехуни політики розповідають.
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23.09.2023 14:57 Відповісти
Україна просто перетворилася на пішака, яким грають сильні світу сього.
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23.09.2023 14:58 Відповісти
А з якого часу Україна просто перетворилася на пішака, яким грають сильні світу сього?
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23.09.2023 15:06 Відповісти
"Оце,дуже люблю наблюдать" ,як одне кацапське відповідає другому! ))
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23.09.2023 15:55 Відповісти
А як в тебе з українською,орк?🤣
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23.09.2023 15:11 Відповісти
до одного місця таємні переговори бритів з уким би то не було, коли "переговори" ззедента" з американським байдою теж майже засекречені "зевладою" в Україні...
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23.09.2023 15:07 Відповісти
Ото ж бо й воно
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23.09.2023 17:15 Відповісти
"такі чутки не є ні правдивими, ні точними"
прийдеться мабуть почекати "правдивих але неточних чуток"
а може "точних але неправдивих чуток"
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23.09.2023 17:24 Відповісти
Британія забула досвід 1939 року? коли вела переговори з совком, як протистояти Гітлеру, а совок тільки час тягнув і за спиною Британії і Франції вів переговори з Гітлером по розділу Європи, й заключив з ним пакт з таємним протоколом... Історія мало кого чомусь вчить... на жаль.
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23.09.2023 17:55 Відповісти
Жовта преса працює на славу.
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23.09.2023 23:02 Відповісти
 
 