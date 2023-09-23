Російські окупанти заявили, що ексглава "Роскосмосу" Рогозін став "сенатором від Запорізької області"

Російський політик Дмитро Рогозін, який раніше очолював держкорпорацію "Роскосмос", в результаті фейкових виборів на тимчасово окупованих Росією територіях "обраний" на протизаконну посаду "сенатора від Запорізької області".

Він став членом верхньої палати російського парламенту Ради федерації від тимчасового окупованого регіону України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Коммерсант"

"Голова підрозділу "Царські вовки" (група російських "військових радників", яка діє в Донецькій та Луганській області РФ, - ред.), екс-глава Роскосмосу Дмитро Рогозін 23 вересня став сенатором від Запорізької області", – йдеться у повідомленні.

Цю інформацію Рогозін підтвердив у своєму телеграмі.

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Як відомо, під тимчасовою російською окупацією перебуває південна частина Запорізької області. Проте рік тому РФ заявила, про "включення регіону до складу РФ".

Дмитро Рогозін очолював Роскосмос у 2018-2022 роках, перед тим був заступником голови уряду Росії (2011-2018). Він також був представником РФ у НАТО в Брюсселі в 2008-2011 рр.