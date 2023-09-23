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Російські окупанти заявили, що ексглава "Роскосмосу" Рогозін став "сенатором від Запорізької області"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рогозін

Російський політик Дмитро Рогозін, який раніше очолював держкорпорацію "Роскосмос", в результаті фейкових виборів на тимчасово окупованих Росією територіях "обраний" на протизаконну посаду "сенатора від Запорізької області".

Він став членом верхньої палати російського парламенту Ради федерації від тимчасового окупованого регіону України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Коммерсант"

"Голова підрозділу "Царські вовки" (група російських "військових радників", яка діє в Донецькій та Луганській області РФ, - ред.), екс-глава Роскосмосу Дмитро Рогозін 23 вересня став сенатором від Запорізької області", – йдеться у повідомленні.

Цю інформацію Рогозін підтвердив у своєму телеграмі.

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Як відомо, під тимчасовою російською окупацією перебуває південна частина Запорізької області. Проте рік тому РФ заявила, про "включення регіону до складу РФ".

Дмитро Рогозін очолював Роскосмос у 2018-2022 роках, перед тим був заступником голови уряду Росії (2011-2018). Він також був представником РФ у НАТО в Брюсселі в 2008-2011 рр.
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Топ коментарі
+21
🤡 шо там дупа зажила вже?)
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23.09.2023 17:14
+13
На Запоріжжі його чекає такий батут, шо буде летіти за поребрик на другій космічній швидкості
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23.09.2023 17:19
+8
Ніким був, ніким і залишився.
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23.09.2023 17:15
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🤡 шо там дупа зажила вже?)
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23.09.2023 17:14 Відповісти
ходячий фейк.... бо сісти не може
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23.09.2023 17:35 Відповісти
Погано! Не бачиш - у кріслі боком сидить?
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23.09.2023 19:11 Відповісти
Ніким був, ніким і залишився.
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23.09.2023 17:15 Відповісти
Він має в запасі посаду посла планети Нібіру
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23.09.2023 19:02 Відповісти
де "5 копійок"? у нього сенатор в радій ********* з'явився
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23.09.2023 17:17 Відповісти
Щось давно не видно його.
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23.09.2023 17:23 Відповісти
Може забанили, хрінь як в мене на аккаунті - що з фб - ой помилка, ми працюємо...в мене тут вже третій забанений хз за що.
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23.09.2023 17:49 Відповісти
Те ж саме, з фб не можу зайти.
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23.09.2023 18:56 Відповісти
Все..пішла з ними матюкатись, що хрінь якась.
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23.09.2023 20:39 Відповісти
Меня нет в соцсетях, старый акк с 14-го года после очередного бана переслал работать, захожу через Гугл
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23.09.2023 19:31 Відповісти
В мене й гугл забанений😁

Оті цифери, дата реєстрації дебільні, і за бота приймають))
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23.09.2023 19:51 Відповісти
Давно пять копеек не вставлял
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23.09.2023 19:44 Відповісти
Скучила. В мене якась муйня за акком фб. За реєстрацією. Пише, що муйня, працюють. 3 добу вже. Я до чого, може й 5 копійок і в деяких ще людей, бо мовчать, а гівна повилазило...
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23.09.2023 19:56 Відповісти
Можливо. А ви теж з Києва, наскільки я розумію? 🤔
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23.09.2023 20:56 Відповісти
Так, стара Дарниця
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23.09.2023 21:56 Відповісти
Майже сусіди, я на площі Дарницькій мешкаю
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23.09.2023 21:58 Відповісти
На Запоріжжі його чекає такий батут, шо буде летіти за поребрик на другій космічній швидкості
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23.09.2023 17:19 Відповісти
Береги дупу, димон. Она и так у тебя повидавшая виды... Но если ее вообще не будет, не будет чем и думать.
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23.09.2023 17:24 Відповісти
А цей під@р московит до Запоріжжя яким боком?
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23.09.2023 17:26 Відповісти
як память про те як наші нащадки колись - а наші Славні ЗСУ сьогодні, знищуть кацапо-орків.... - десь так
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23.09.2023 18:56 Відповісти
На Запоріжжі "рогоз" іноді у дуже складні місяці року використовували за для годування худоби.
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23.09.2023 17:27 Відповісти
Рогіз
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23.09.2023 18:47 Відповісти
ригоЗIН шукає на свою сраку неприємностей

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23.09.2023 17:28 Відповісти
На сраку вже нашукав. Тепер шукає на дурну голову. Знайде - "кто іщєт тот всєгда найдьот!"
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23.09.2023 20:30 Відповісти
Хай тепер у нашому Токмаку відсвяткує таку подію, йося відразу завітає з привітаннями.
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23.09.2023 17:31 Відповісти
Що,срака вже зажила? Ненадовго...
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23.09.2023 17:32 Відповісти
Ось цікаво.
Вони там не бачать логічного зв'язку - все, чим займається Рогозін, провалюється. Політична діяльність (партія "Родіна"), ВПК, Роскосмос, Царські Вовки.
Таким же "успішним" стане його сенаторство від Запорізької області
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23.09.2023 17:34 Відповісти
цього разу дупу розірве до лисини
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23.09.2023 17:40 Відповісти
ригоЗIН не сенатор, а свинатор:
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23.09.2023 17:42 Відповісти
В Запоріжжі батут не не такий як був в роскосмосі. Як ї...не, можна з орбіти не вернутись.
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23.09.2023 17:44 Відповісти
Дупутан із Запорізької, а чого його нема в Запоріжжі? Дивно
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23.09.2023 17:46 Відповісти
снова стал в очередь....
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23.09.2023 17:51 Відповісти
Ооо! А ось і прізьвисько матиме - "санатор", коли відбуватиме свій строк за посягання на територію України у колонії в Запорізькій області.
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23.09.2023 17:53 Відповісти
Він там матиме прізвисько "дырявая жопа". І не тільки через раніння
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23.09.2023 18:12 Відповісти
Ну так ему треба до Запорижья и приехать. Обратний квиток может не покупать.
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23.09.2023 18:11 Відповісти
Що ця потвора не здохла ? здохнеш паскуда.
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23.09.2023 18:20 Відповісти
а кєвларовий надупник йому зразу вручили, чи будуть видавать на вході до ресторану?
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23.09.2023 18:42 Відповісти
Ну "кормітся" йому ж треба, зряплата як сенатору буде нараховуватися.
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23.09.2023 18:46 Відповісти
ЗСУ відірвуть йому дупу остаточно.
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23.09.2023 18:47 Відповісти
Ну де б ще працевлаштувалася особина з ушкодженням "нижніх півкуль мозку", як не в уZкому сенаті?
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23.09.2023 18:51 Відповісти
Никак в расход списали в Кремле великого покорителя галактики.
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23.09.2023 18:56 Відповісти
Ну тепер його можна ліквідувати в будь-якій точці світу, як офіційного представника терористичного режиму.
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23.09.2023 18:57 Відповісти
Батутний свинатор з пробитою дупою.
г и д о т а
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23.09.2023 19:55 Відповісти
Чекаємо на новину про ліквідацію цього підера🤬
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23.09.2023 20:38 Відповісти
Певно громадяни Запоріжжя почали за Рогозіна голосовати з 2019 року.
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23.09.2023 20:51 Відповісти
Да хоч межгалактичним імператором -- все одно це його дупу не залатає ...
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24.09.2023 00:01 Відповісти
Таким мы его и запомним - Димку из Роскоксмосма
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24.09.2023 12:30 Відповісти
 
 