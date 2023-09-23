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Кандидат у президенти Фінляндії Рен: Заморожені активи РФ варто використати для відбудови України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рен,оллі

Директор Банку Фінляндії Оллі Рен, який офіційно став кандидатом у президенти Фінляндії від партії "Центр", висловився за передачу заморожених активів РФ на відновлення України.

За словами Рен, на посаді президента Фінляндії він зможе використати свій досвід, цінності та методи роботи. Рен зазначив, що серед його суперників у президентських перегонах будуть досвідчені кандидати, що добре для виборців, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

У своїй промові він нагадав, що зовнішня політика входить до компетенції президента. Рен торкнувся і війни в Україні.

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"Заморожені валютні активи Росії слід використовувати для відновлення України", – упевнений кандидат від центристів.

Перший тур президентських виборів у Фінляндії відбудеться у січні 2024 року.
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Топ коментарі
+3
А зараз який відсоток українців при владі в Україні?
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23.09.2023 19:14
+2
Заморожені активи РФ варто використати для відбудови України

І тільки під пильним невсипущим оком спільної європейсько-американської опікунської ради. Без жодного українця.
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23.09.2023 18:50
+2
Тільки не особам з урядового кварталу( в миру-квартал95)!!
У них і голосів у ВРУ уже немає, щоб відстояти національні інтереси України у протидії лжесекті гундяєва!
Стефанчуб плакав на синє око і бульби носом пускав, страждальні…
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23.09.2023 19:44
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А тим часом: Gao: crash d'un avion IL-76 près de l'aéroport!

Пишуть, що належав начебто "вагнерівцям", але це неточно.
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23.09.2023 18:32 Відповісти
👍
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23.09.2023 18:33 Відповісти
Популізм.
Доки не буде створено механізм контролю використання цих коштів, аналогічний контролю банківських позик, ці гроші осядуть на рахунках кагалу 95.
А вони за останній рік і так непогано "відбудувались".
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23.09.2023 18:43 Відповісти
Там не так як в нас. Сказав, зробить. Якщо оберуть.
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23.09.2023 18:47 Відповісти
Заморожені активи РФ варто використати для відбудови України

І тільки під пильним невсипущим оком спільної європейсько-американської опікунської ради. Без жодного українця.
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23.09.2023 18:50 Відповісти
А зараз який відсоток українців при владі в Україні?
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23.09.2023 19:14 Відповісти
Нуль украінців , наразі , при владі 😠
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23.09.2023 20:48 Відповісти
Тільки не особам з урядового кварталу( в миру-квартал95)!!
У них і голосів у ВРУ уже немає, щоб відстояти національні інтереси України у протидії лжесекті гундяєва!
Стефанчуб плакав на синє око і бульби носом пускав, страждальні…
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23.09.2023 19:44 Відповісти
А що пуйло вже здохло і рашка підписала капітуляцію?
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23.09.2023 20:33 Відповісти
Скоро здохне ху@ ло і вся кремлівська , фашистська шобла 😡
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23.09.2023 20:50 Відповісти
 
 