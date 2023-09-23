Кандидат у президенти Фінляндії Рен: Заморожені активи РФ варто використати для відбудови України
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Директор Банку Фінляндії Оллі Рен, який офіційно став кандидатом у президенти Фінляндії від партії "Центр", висловився за передачу заморожених активів РФ на відновлення України.
За словами Рен, на посаді президента Фінляндії він зможе використати свій досвід, цінності та методи роботи. Рен зазначив, що серед його суперників у президентських перегонах будуть досвідчені кандидати, що добре для виборців, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
У своїй промові він нагадав, що зовнішня політика входить до компетенції президента. Рен торкнувся і війни в Україні.
"Заморожені валютні активи Росії слід використовувати для відновлення України", – упевнений кандидат від центристів.
Перший тур президентських виборів у Фінляндії відбудеться у січні 2024 року.
Будь ласка, зачекайте...
Пишуть, що належав начебто "вагнерівцям", але це неточно.
Доки не буде створено механізм контролю використання цих коштів, аналогічний контролю банківських позик, ці гроші осядуть на рахунках кагалу 95.
А вони за останній рік і так непогано "відбудувались".
І тільки під пильним невсипущим оком спільної європейсько-американської опікунської ради. Без жодного українця.
У них і голосів у ВРУ уже немає, щоб відстояти національні інтереси України у протидії лжесекті гундяєва!
Стефанчуб плакав на синє око і бульби носом пускав, страждальні…