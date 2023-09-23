Кандидат у президенти Фінляндії Рен: Заморожені активи РФ варто використати для відбудови України

Директор Банку Фінляндії Оллі Рен, який офіційно став кандидатом у президенти Фінляндії від партії "Центр", висловився за передачу заморожених активів РФ на відновлення України.

За словами Рен, на посаді президента Фінляндії він зможе використати свій досвід, цінності та методи роботи. Рен зазначив, що серед його суперників у президентських перегонах будуть досвідчені кандидати, що добре для виборців, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

У своїй промові він нагадав, що зовнішня політика входить до компетенції президента. Рен торкнувся і війни в Україні.

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"Заморожені валютні активи Росії слід використовувати для відновлення України", – упевнений кандидат від центристів.

Перший тур президентських виборів у Фінляндії відбудеться у січні 2024 року.