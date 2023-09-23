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Новини Політика України
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членство в ЄС (938) Стефанчук Руслан (654)

Переговори про вступ України в ЄС можуть розпочатися у грудні, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

стефанчук

Україна може розпочати переговори щодо членства в ЄС у грудні.

"Я обіцяв, що до кінця минулого року ми ухвалимо всі необхідні законодавчі акти. Ми це й ухвалили. Після цього, після оцінки в березні нам було зараховано два пункти, по інших були дані невеличкі зауваження. Ми зараз практично завершили всі. Зараз ми вирішуємо питання з деклараціями. Далі ми вирішуємо питання з так званими ПЕПами, з національними спільнотами. Я думаю, що якраз до жовтневої оцінки, яку буде здійснювати, Верховна Рада виконає всі взяті на себе зобов’язання", - зазначив в інтерв'ю "Радіо Свобода" спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, якщо буде позитивна оцінка, то в грудні Єврорада ухвалить рішення про відкриття перемовин про членство України в ЄС.

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"А далі, якщо буде позитивна оцінка, а в мене є великі сподівання, що вона буде, тоді у грудні Єврорада ухвалить рішення про відкриття перемовин про повноцінне членство. Я просто хотів би, щоб всі розуміли, це подія, яка в декілька разів важливіша, ніж отримання статусу кандидата. Це вже фінішна пряма. І нам дадуть 35 розділів, по яких ми маємо привести ті чи інші положення до законодавства, велика кількість яких вже виконана. І коли ми це вирішимо, тоді Україна може стати членом ЄС", - наголосив він.
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Топ коментарі
+10
Хто візьме у ЄС країну, керівництво якої очолює, толерує та покриває мародерство власної держави під час війни? Хто візьме у ЄС країну, в якій парламент вже декілька років не місце для дискусій, а місце задоволення забаганок по команді з офісу преЗЕдента? Хто візьме до ЄС країну, де президент та його клеврети, користуючись страшною війною, нищать свободу слова, затикаючи рота опозиційним каналам на національному ТБ? Поки в Україні при владі аморальне антидержавне збіговисько маніпуляторів, яким ця держава лише як засіб збагачення завдяки небаченій корупції, то ані про ЄС ані про НАТО ані про гідне життя українці можуть навіть не мріяти. Тож треба визначитися, що нам важливіше - майбутнє нашої держави, наших дітей, чи нечуване безкарне збагачення на крові купки аморальних виродків з офісу преЗЕдента ...
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23.09.2023 21:21
+9
Клоун, скажи де починати сміятися!?
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23.09.2023 21:09
+8
"Брехун собі ворог і людям зло робить"
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23.09.2023 21:08
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"Брехун собі ворог і людям зло робить"
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23.09.2023 21:08 Відповісти
начнутся 5 декабря и 15 будем в ес
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23.09.2023 21:37 Відповісти
2024 року, якщо буде їнший президент.
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23.09.2023 21:43 Відповісти
Вони брехуни,бо минулого року казали що Україна цього року вступить до ЕС і ті реформи та закони які потрібно ухвалити зроблять достроково, а що ми бачимо ---"а віз і нині там"
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23.09.2023 21:46 Відповісти
наш вступ до ЄС займе років дев'ять. Але це не точно. Може десять.
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24.09.2023 00:30 Відповісти
а це ви вже врахували другий строк зе президента)
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24.09.2023 00:38 Відповісти
ні, це без другої каденціі. Якщо його нарід вибере вдруге, то тоді не раніше ніж у сорокових роках, коли не стане хоча б частини непередбачуваних виборців.
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24.09.2023 00:46 Відповісти
так,ось це реальні строки,треба з песимістичних прогнозів виходити,бо наш нарід любить страждати і отримувати від цього кайф,недарма теоретик мазохізму народився саме у нас.
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24.09.2023 00:57 Відповісти
Клоун, скажи де починати сміятися!?
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23.09.2023 21:09 Відповісти
Там депутати кришують московську агентуру і тут раптом за вступ до ЕС всі потрібні закони приймуть ,так так вже повірив..
"У парламенті зараз немає голосів для заборони діяльності в Україні УПЦ МП, - Стефанчук
Джерело: https://censor.net/ua/n3445249
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23.09.2023 21:16 Відповісти
А для вступу до ЄС необхідно її заборонити? Де прописана така умова?
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23.09.2023 21:18 Відповісти
а навіщо посіпакам та агентам москви вступ України до ЕС?
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23.09.2023 21:23 Відповісти
Я поставив просте питання: в якому документі прописана така умова вступу до ЄС? Якщо нема, значить, ЄС присутність УПЦ МП в Україні цілком влаштовує.
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23.09.2023 21:29 Відповісти
შარშან ამბობდნენ, რომ წელს უკრაინა უკვე გაწევრიანდება ევროკავშირშიო!მეგობარო, გაიგეთ, რომ ხელისუფლებაში მოღალატეები გვყავს, რომლებიც ერთს ამბობენ და პირიქით აკეთებენ.
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23.09.2023 21:38 Відповісти
Переклад:Минулого року казали, що цього року Україна вже вступить до Євросоюзу!Друзі, ви дізналися, що у нас у владі є зрадники, які говорять одне, а роблять протилежне.
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23.09.2023 21:46 Відповісти
Хто казав? Перший раз таке чую.
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23.09.2023 22:09 Відповісти
Ото ж.
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23.09.2023 23:31 Відповісти
"Я обіцяв, що до кінця минулого року ми ухвалимо всі необхідні законодавчі акти. Ми це й ухвалили." Джерело: https://censor.net/ua/n3445280

Після чого ЄС та оппозиція вас рилом ткнули у те, що то відмазки. Але ж ви репетували, що все зроблено, як вимагали. А потім виявилося, що:
"...нам було зараховано два пункти, по інших були дані невеличкі зауваження." Джерело: https://censor.net/ua/n3445280

І ці "невеличкі зауваження" стосуються не стільки прийнятих законів, скільки їх дотримання; згортання реформ та їх відкату до рівня московії; розвитку демократії, а не узурпації влади; ну і, звісно, корупції, яку відновили та перевели на такий рівень, що яник просто вмирає від заздрощів.

Ну а з огляду на закони про "велотренажери-генератори", "містопоховання" чи вилучення ПДФО з громад, на "покарання" хабарників з МО і не тільки, на кришування відвертих зрадників з Банкової та Грушевського, то навіть не треба бути якоюсь будангою, щоб спрогнозувати результати цих перемовин...
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23.09.2023 21:19 Відповісти
Хто візьме у ЄС країну, керівництво якої очолює, толерує та покриває мародерство власної держави під час війни? Хто візьме у ЄС країну, в якій парламент вже декілька років не місце для дискусій, а місце задоволення забаганок по команді з офісу преЗЕдента? Хто візьме до ЄС країну, де президент та його клеврети, користуючись страшною війною, нищать свободу слова, затикаючи рота опозиційним каналам на національному ТБ? Поки в Україні при владі аморальне антидержавне збіговисько маніпуляторів, яким ця держава лише як засіб збагачення завдяки небаченій корупції, то ані про ЄС ані про НАТО ані про гідне життя українці можуть навіть не мріяти. Тож треба визначитися, що нам важливіше - майбутнє нашої держави, наших дітей, чи нечуване безкарне збагачення на крові купки аморальних виродків з офісу преЗЕдента ...
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23.09.2023 21:21 Відповісти
А ще , отримують готівку кешом і срають на любі закони !
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23.09.2023 21:48 Відповісти
Можна безкінечно дивитися на три речі:
- як Зеленський знижує тарифи та закінчує епоху бідності;
- як Зеленський знищує олігархів та рубає руки своїм Свинарчукам;
- як Зеленський вступає до НАТО та ЄС.
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23.09.2023 21:29 Відповісти
Прізвище зеленський можна змінити на будь-яке з п"яти минулих.
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23.09.2023 22:11 Відповісти
...а можуть і НЕ розпочатися.
А коли закінчаться - взагалі нікому не відомо!
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23.09.2023 21:36 Відповісти
Вчи свої обов'язки і не лізь куди не треба.
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23.09.2023 21:39 Відповісти
А можуть і не розпочатися ! Бо нічого не робилося.
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23.09.2023 21:42 Відповісти
Мусять. Вибори Президента США. Там все дадуть. Тянгуть.
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23.09.2023 21:44 Відповісти
Знову онлайн бухалово влаштовуєш?🤣🥃🍷
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23.09.2023 21:55 Відповісти
Тиж через годину рогами по клаві будеш стукати🤣🥃🍷
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23.09.2023 22:08 Відповісти
А казав що зовсім не бухаєш.Забув вже?🤣🍷🥃
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23.09.2023 22:11 Відповісти
А що мені судити,тиж постійно синій тут🤣🍷🥃
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23.09.2023 22:10 Відповісти
То й що?
Переговори Турції про вступ в ЄС вже більше 30 років ведуться...
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23.09.2023 22:35 Відповісти
А можуть у січні, а можуть взагалі не розпочатися.

Кому цікаво, що наснилося цому хряку?
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23.09.2023 22:37 Відповісти
А ЄС про це знає?
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23.09.2023 22:37 Відповісти
А ЄС про це знає?
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23.09.2023 22:39 Відповісти
А ЄС про це знає?
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23.09.2023 22:41 Відповісти
Голосів невистачає у ВРУ, щоб агентуру ***** викинути з України!!
А тут стефанчук роздухарився з ЄС!! Мабуть, до сина поїде в ЄС, щоб в ТЦК привезти на медкомісію!!
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23.09.2023 22:51 Відповісти
І московській патріархат з держави викинути.
Тому це свої.
Вони лише проти патріотів рішуче налаштовані
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24.09.2023 08:18 Відповісти
Це в них такий план-графік пустобріхства. Зараз піднімуть жупел -ми все зробили, а ви нас.... Зовсім скоро мадам з зеленої євроінтеграції щось промямлить. А гофмаршал поставить галочку в графіку,затверждженому сонечком.
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24.09.2023 01:05 Відповісти
«Можуть», «Будемо», «Хочемо», «Зробимо»… Це тільки частина слів із зеленого лексикону, які вони вивчали у трускавецькій школі.
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24.09.2023 08:04 Відповісти
Передчуваю результат- нам відмовлять.
Бо зекоманда довалила вже існуючі умови для вступу в ЄС
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24.09.2023 08:17 Відповісти
Може спочатку перемога над кацапами,а потім вже до ЄС ?
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24.09.2023 09:59 Відповісти
 
 