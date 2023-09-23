Переговори про вступ України в ЄС можуть розпочатися у грудні, - Стефанчук
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Україна може розпочати переговори щодо членства в ЄС у грудні.
"Я обіцяв, що до кінця минулого року ми ухвалимо всі необхідні законодавчі акти. Ми це й ухвалили. Після цього, після оцінки в березні нам було зараховано два пункти, по інших були дані невеличкі зауваження. Ми зараз практично завершили всі. Зараз ми вирішуємо питання з деклараціями. Далі ми вирішуємо питання з так званими ПЕПами, з національними спільнотами. Я думаю, що якраз до жовтневої оцінки, яку буде здійснювати, Верховна Рада виконає всі взяті на себе зобов’язання", - зазначив в інтерв'ю "Радіо Свобода" спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, якщо буде позитивна оцінка, то в грудні Єврорада ухвалить рішення про відкриття перемовин про членство України в ЄС.
"А далі, якщо буде позитивна оцінка, а в мене є великі сподівання, що вона буде, тоді у грудні Єврорада ухвалить рішення про відкриття перемовин про повноцінне членство. Я просто хотів би, щоб всі розуміли, це подія, яка в декілька разів важливіша, ніж отримання статусу кандидата. Це вже фінішна пряма. І нам дадуть 35 розділів, по яких ми маємо привести ті чи інші положення до законодавства, велика кількість яких вже виконана. І коли ми це вирішимо, тоді Україна може стати членом ЄС", - наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
"У парламенті зараз немає голосів для заборони діяльності в Україні УПЦ МП, - Стефанчук
Джерело: https://censor.net/ua/n3445249
Після чого ЄС та оппозиція вас рилом ткнули у те, що то відмазки. Але ж ви репетували, що все зроблено, як вимагали. А потім виявилося, що:
"...нам було зараховано два пункти, по інших були дані невеличкі зауваження." Джерело: https://censor.net/ua/n3445280
І ці "невеличкі зауваження" стосуються не стільки прийнятих законів, скільки їх дотримання; згортання реформ та їх відкату до рівня московії; розвитку демократії, а не узурпації влади; ну і, звісно, корупції, яку відновили та перевели на такий рівень, що яник просто вмирає від заздрощів.
Ну а з огляду на закони про "велотренажери-генератори", "містопоховання" чи вилучення ПДФО з громад, на "покарання" хабарників з МО і не тільки, на кришування відвертих зрадників з Банкової та Грушевського, то навіть не треба бути якоюсь будангою, щоб спрогнозувати результати цих перемовин...
- як Зеленський знижує тарифи та закінчує епоху бідності;
- як Зеленський знищує олігархів та рубає руки своїм Свинарчукам;
- як Зеленський вступає до НАТО та ЄС.
А коли закінчаться - взагалі нікому не відомо!
Переговори Турції про вступ в ЄС вже більше 30 років ведуться...
Кому цікаво, що наснилося цому хряку?
А тут стефанчук роздухарився з ЄС!! Мабуть, до сина поїде в ЄС, щоб в ТЦК привезти на медкомісію!!
Тому це свої.
Вони лише проти патріотів рішуче налаштовані
Бо зекоманда довалила вже існуючі умови для вступу в ЄС