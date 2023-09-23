Лавров заявив, що Росія не розглядатиме пропозицій щодо припинення вогню в Україні
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Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що країна-агресор Росія нібито готова до переговорів щодо України, але жодних пропозицій щодо припинення вогню розглядати не буде.
Про це повідомляють російські пропагандистські агентства РИА Новости і ТАСС з посиланням на заяву Лаврова на Генасамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ.
За словами глави МЗС РФ, країна-агресор готова до перемовин щодо України, але жодних пропозицій щодо припинення вогню розглядати не буде, бо її нібито один раз уже обдурили.
Лавров також стверджує, що ніхто на Заході нібито не хоче всерйоз показати розуміння війни в Україні, і "раз вони хочуть вирішувати питання на полі бою, значить, буде на полі бою".
Крім того, міністр заявив, що "формулу миру" президента України Володимира Зеленського нібито абсолютно неможливо реалізувати, і всі це знають.
У своєму виступі Лавров назвав Захід "імперією брехні", оскільки західні країни нібито беруть на себе зобов'язання і не виконують їх.
Він також стверджує, що "свого роду візитною карткою колективного Заходу давно стало неприйняття принципу рівноправності та тотальна недоговороздатність".
Будь ласка, зачекайте...
А , кінь 🐎 обдолбаний
Здохне скоро
А всі ці лаврови, маньки та інші поки що на хороший доказаний злочин не наговорили, таке собі - балачки...
В них же головне свято країни - пришестя Гітлера під Москву.
У Білорусі та Туреччині наші клоуни теж пробували "сайтись пасередине" - але "бункерний" "похотел стать владычицей марскою" і став вимагать повної капітуляції А "блазенята" на це піти побоялися, бо знали, що, повернувшись в УКраїну - довго не поживуть Тому мусили відмовиться та продовжувать спротив!
Припинення війни для Коняри значить - забирай манатки і вйо..... із Смоленской площаді на нари (або на усєкновєніє головушки). Навіть ідіота перекосить від такої самопожертви.
видно кінь не в курсі, що його недоімперія вже втратила половину 'втАрой Арміі мірА' в Україні....
То тікайте стріляючи. Хто бистріше біжить, той отримає кулю в спину Яка різниця коли отримати ту кулю: від загороджувальних загонів наступаючи чи від таких самих, але втікаючи до дому?
Ніц мізків у московитів немає - не розуміють, що вони вже глядачі нової програми кобзон-задорнов-жирік...
Говорящая лошадь отлично для этого подходит.
З нього будуть собачі консерви.