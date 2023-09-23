Повітряні сили зафіксували "Шахеди" та повідомляють про ракетну небезпеку в кількох областях
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Повітряні сили ЗСУ попереджають жителів кількох областей про наближення ворожих ударних безпілотників ввечері 23 вересня, а також загрозу застосування ракет.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Повітряних сил.
У повідомленні зазначається: "БпЛА типу "Shahed" у напрямку Чернігівської області. Запорізька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Дніпропетровська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги".
Також у Повітряних Силах зазначили: "Сумська область - ракетна небезпека! Херсонська область - ракетна небезпека!"
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
А свято України, невблаганно наближається!