Повітряні сили зафіксували "Шахеди" та повідомляють про ракетну небезпеку в кількох областях

Повітряні сили ЗСУ попереджають жителів кількох областей про наближення ворожих ударних безпілотників ввечері 23 вересня, а також загрозу застосування ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Повітряних сил.

У повідомленні зазначається: "БпЛА типу "Shahed" у напрямку Чернігівської області. Запорізька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Дніпропетровська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги".

Також у Повітряних Силах зазначили: "Сумська область - ракетна небезпека! Херсонська область - ракетна небезпека!"

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