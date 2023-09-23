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Повітряні сили зафіксували "Шахеди" та повідомляють про ракетну небезпеку в кількох областях

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,ракети,іскандер

Повітряні сили ЗСУ попереджають жителів кількох областей про наближення ворожих ударних безпілотників ввечері 23 вересня, а також загрозу застосування ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Повітряних сил. 

У повідомленні зазначається: "БпЛА типу "Shahed" у напрямку Чернігівської області. Запорізька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Дніпропетровська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги".

Також у Повітряних Силах зазначили: "Сумська область - ракетна небезпека! Херсонська область - ракетна небезпека!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кременчуці чути вибухи, Повітряні сили інформують про ракетну небезпеку

Автор: Роман Свиридович
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****,штаб ЧФ в труху....в дрантя.....А вони мопедами...мопедами)))Зливайте воду,кацапи.....Чого ви так тупите?Толку ж не буде....НАМИ подавитеся)))
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23.09.2023 22:40 Відповісти
Біснуються ******** на болотах московіі від безсилля проти Мирної України!
А свято України, невблаганно наближається!
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23.09.2023 22:45 Відповісти
 
 