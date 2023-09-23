УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11090 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Допомога Україні
5 079 36
крилаті ракети (901) ATACMS (56)

Передача Україні ракет ATACMS від США може спонукати Німеччину надати ракети Taurus, - The Wall Street Journal

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

taurus

Передача США балістичних ракет ATACMS для України може схилити Німеччину до надання крилатих ракет Taurus.

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

За даними видання, у Берліні зазначили, що вважають за краще "рухатися разом із Вашингтоном" у постачанні нових типів озброєнь.

WSJ зазначає, що Україна давно шукає ракети, які могли б знищити російські лінії постачання, матеріально-технічні склади та штаби далеко за лінією фронту. Значення крилатих ракет для України зросло після того, як поставки ракет великої дальності з Англії та Франції почали скорочуватися.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна отримає ATACMS з касетною бойовою частиною. Рішення про це США ухвалили ще до візиту Зеленського, - ЗМІ

Раніше NBC News із посиланням на джерела — трьох американських офіційних осіб і представника Конгресу — повідомив, що лідер США Джо Байден під час зустрічі з президентом США Володимиром Зеленським у четвер, 21 вересня, пообіцяв, що Вашингтон передасть Києву невелику кількість далекобійних ракет ATACMS.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
Московського імпотента *****, заспокоять, ті хто його охороняє…
Традиції, у сцарьов на болотах, на відміняли!
Свято наближається !
показати весь коментар
23.09.2023 22:48
+5
Таким чином, цінність ATACMS з касетною бойовою частиною для американської армії навіть не нульова, а "від'ємна", оскільки їх утилізація коштує грошей. Саме тому передачу ракет з касетною БЧ необхідно розглядати як прагматичний крок.
https://prostomob.com/168603-rakety-atacms-budut-peredani-zsu-u-versiyi-m39-abo-m39a1
показати весь коментар
23.09.2023 22:59
+4
показати весь коментар
23.09.2023 23:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Касетні?
показати весь коментар
23.09.2023 22:46 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2023 23:06 Відповісти
Московського імпотента *****, заспокоять, ті хто його охороняє…
Традиції, у сцарьов на болотах, на відміняли!
Свято наближається !
показати весь коментар
23.09.2023 22:48 Відповісти
Таким чином, цінність ATACMS з касетною бойовою частиною для американської армії навіть не нульова, а "від'ємна", оскільки їх утилізація коштує грошей. Саме тому передачу ракет з касетною БЧ необхідно розглядати як прагматичний крок.
https://prostomob.com/168603-rakety-atacms-budut-peredani-zsu-u-versiyi-m39-abo-m39a1
показати весь коментар
23.09.2023 22:59 Відповісти
,,прагматично" що ви виробили самі і для себе??щось зробите крім розпилу свого бюджету і розпилу грошей платників податків держав донорів??
показати весь коментар
23.09.2023 23:07 Відповісти
Вуйку, Україна захищає демократичний світ від кацапської орди. І тому Україні не шкода давати найновішу і найдорожчу зброю. Але коли вдається гарно використати зброю, яку скоро і так потрібно утилізувати - то це супер!
показати весь коментар
23.09.2023 23:12 Відповісти
Ну да, нужно доплачивать за двойную утилизацию.
показати весь коментар
24.09.2023 02:42 Відповісти
Та досить вже цих вiдмазок з подляцьких методичок. Нiкого Украiна не захищае. Вова №1 замислив з Вовою №2 план розпилу Украiни, але обидва не врахували всiх факторiв. Вовi №1 ця маленька перемогоносна вiйна дещо пiдняла б в'ялий рейтинг, ну i бонусом додала б земельки, газку та працьовитого народу, а Вовi №2 це дало б пожиттеве царювання на залишках.

Не буде нiякого наступу на Европу, Ла-Манш, чи про що там марять у подляцьких методичках.

Супер ? Тобто тобi дають гнилий дрiн (палицю, не дрон) щоб ти втрачав власне здоров'я, вiдбиваясь вiд величезного гопника без перспектив перемоги (бо у гопника теж е дрiн, i металевий) - а ти цьому радiеш ? Це вже якась рабсько-псяча подяка за обглодану кiсточку в обмiн на вiрнiсть до гроба.
показати весь коментар
24.09.2023 05:21 Відповісти
так вот ,,вуйку"эти тезисы про ,,защиту мировой демократии"придержи для умственно отсталых по факту во всех войнах защищают свою семью,город,страну и лиш после всего перечисленного можно задумываться о защите чужой страны или мифической демократии.
показати весь коментар
24.09.2023 14:17 Відповісти
Вуйку, я ж не кажу, що мета України - захищати Світ і демократію у цілому Світі. Україна захищає себе, а при цьому, так склалося, що автоматично Світ і демократію. Це так як з тими АТАМС, що їх час утилізувати приспів, ну то гарна оказія зутилізувати на кацапах. 2 в 1 так еназивається.
показати весь коментар
24.09.2023 14:23 Відповісти
Робили "Стугни", "Корсар", "Вільхи", "Нептуни", "Грім" ("Сапсан"), допоки до влади не прийшли "зелені" з будівництвом доріг у напрямках де невдовзі швидкістно траками промчаться війська мордору.
показати весь коментар
24.09.2023 01:44 Відповісти
Ну робили, то й що ?
В промислових масштабах як робить РФiя, ми б все одно не змогли iх робити. Нi, може змогли б, але Бiсмарк це називав "пушки замicть сала", i ти перший б тодi скавчав, навiщо нам ракети, коли роздовбанi дороги.

РФiя зараз довбить маленьку Украiну тисячами ракет i дронiв на трильони доларiв, i щось нiяк. Стоiмо, живемо, он Лещенко навiть в ночному клубi грае.

То з якоi такоi дивноi логiки ти взяв, що довбання великоi (за розмiрами) РФii двома сотнями ракет, якось би вплинуло на хiд вiйни ?
показати весь коментар
24.09.2023 05:28 Відповісти
Вплине!Потрібно бити по тим цілям які приносять рф валюту долари чи юані .Це НПЗ газонафто розподільчі вузли,бази зберігання ПММ,термінали у портах де завантажуються танкери.Без грошей війни не буде як і без палива,танк на дровах не поїде.
показати весь коментар
24.09.2023 15:31 Відповісти
що лідер США Джо Байден під час зустрічі з президентом США Володимиром Зеленським Джерело: https://censor.net/ua/n3445288


показати весь коментар
23.09.2023 23:08 Відповісти
Ми просто не шарим.На болотах всьо па плану))
показати весь коментар
23.09.2023 23:11 Відповісти
Taurus є німецько-шведською розробкою, на відміну від британської Storm Shadow і французької Scalp.

При цьому Taurus, на думку військових експертів, мають деяку перевагу. Ракета фактично має дві боєголовки - перша вибухає, усуваючи потужну перешкоду на шляху, наприклад, дорожнє полотно на мосту, активуючи другу боєголовку, яка завдає точного основного удару, наприклад, вже по опорі моста.

В іншому відмінностей від тих же ракет Storm Shadow небагато: німецька крилата ракета може літати і низько, на висоті до 50 метрів, і тим самим уникнути виявлення радарами ППО противника. Він також має комплексну систему наведення і порівнянну швидкість - трохи нижче швидкості звуку.

Промисловці готові виконати замовлення, «як тільки уряд Німеччини прийме рішення про поставки», заявив представник виробника Taurus, європейської компанії MBDA, яка має виробничі майданчики в Німеччині, Італії та Франції. Згідно з офіційною статистикою, на озброєнні Бундесверу знаходиться 600 таких ракет. Кількість готових до застосування ракет називається в діапазоні від 150 до 300 штук, за іншими ведеться регулярний контроль.
показати весь коментар
23.09.2023 23:13 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2023 23:15 Відповісти
Схоже, ви не читали про боєголовку Storm Shadow.

"The Storm Shadow's BROACH warhead features an initial penetrating charge to clear soil or enter a bunker, then a variable delay fuze to control detonation of the main warhead."
показати весь коментар
24.09.2023 08:59 Відповісти
От мені цікаво (строк давності пройшов), на дарницькому радіозаваді є докуя приміщень, було 2 КБ, архіви з гріфами суперсекретів..на ракети..а чому не можна вскрити ті архіви, глянути й випускати оте, або виготовити протидійні засоби???

Це при совдепії було, КБ під ленінградом ходило. Зараз і інженерів можна навіть тих знайти..
показати весь коментар
23.09.2023 23:39 Відповісти
Я колись практику проходив на "Елмізі", будівель там багато, тільки вони здані в оренду. Чого там тільки не виготовляли.
показати весь коментар
24.09.2023 01:46 Відповісти
Отож. Орендарів перевести. Бачили чи ні - на тих площах підземні ще поверхи є, -2 точно є, бо я бачила. Між цехами - є підземні переходи. Там можна що завгодно виготовляти. Було б бажання.
показати весь коментар
24.09.2023 02:09 Відповісти
На підземних поверхах не довелось побувати. Ви там працювали чи теж практику проходили ?
показати весь коментар
24.09.2023 02:21 Відповісти
Працювала після школи якраз у КБ, що підпорядковувалось ленінграду. Ото ракети розробляли. Доречі, за розробку премію отримали у конвертах.
показати весь коментар
24.09.2023 04:07 Відповісти
http://www.elmiz.com/istoriya/


"Інженерно-технічний персонал має великий досвід з виготовлення складної наукомісткої продукції. До складу заводу входить серійне конструкторсько-технологічне бюро, монтажно-складальне виробництво, механічна дільниця, відділ технічного контролю, служба постачання, служба збуту, інженерна служба з утримання будівель."

Є ще один завод в Києві, де я проходив практику, але зараз краще про нього не згадувати.
показати весь коментар
24.09.2023 12:20 Відповісти
Отож. Було б бажання й політична воля. І самі б виготовляли й людей безробітних працевлаштували.
показати весь коментар
24.09.2023 12:42 Відповісти
Та звичайно можна робити будь що,це ж наші люди зробили міжконтинентальну балістичну ракету яка може долати десятки тисяч км.Правильно ви сказали була б воля на це влади.
показати весь коментар
24.09.2023 16:08 Відповісти
Похоже без дяди немцы даже под себя не ходят.
показати весь коментар
23.09.2023 23:47 Відповісти
так вони самі визнають, що втратили лідерські амбіції,цікаво що на них так повпливало?
показати весь коментар
24.09.2023 16:10 Відповісти
А украинцы могут несколько "модернизировать" атаксмы, поменяв кассетную часть на фугасную?
показати весь коментар
24.09.2023 00:16 Відповісти
Найкраще на атомну.
показати весь коментар
24.09.2023 03:23 Відповісти
Дуже хочеться вжарити кацапа , давайте більше і якмога швидше, будь ласка
показати весь коментар
24.09.2023 06:18 Відповісти
Нажаль, цього ждати треба трохи більше ніж півроку...
Після виборів Президента України!...
До того наступальних озброєнь НЕ БУ-ДЕ!
показати весь коментар
24.09.2023 07:47 Відповісти
Чекаємо на Атакамси, але чому немає інформації про виробництво наших українських ракет?😘
показати весь коментар
24.09.2023 10:17 Відповісти
 
 