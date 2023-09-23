Передача Україні ракет ATACMS від США може спонукати Німеччину надати ракети Taurus, - The Wall Street Journal
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Передача США балістичних ракет ATACMS для України може схилити Німеччину до надання крилатих ракет Taurus.
Про це повідомляє газета The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.
За даними видання, у Берліні зазначили, що вважають за краще "рухатися разом із Вашингтоном" у постачанні нових типів озброєнь.
WSJ зазначає, що Україна давно шукає ракети, які могли б знищити російські лінії постачання, матеріально-технічні склади та штаби далеко за лінією фронту. Значення крилатих ракет для України зросло після того, як поставки ракет великої дальності з Англії та Франції почали скорочуватися.
Раніше NBC News із посиланням на джерела — трьох американських офіційних осіб і представника Конгресу — повідомив, що лідер США Джо Байден під час зустрічі з президентом США Володимиром Зеленським у четвер, 21 вересня, пообіцяв, що Вашингтон передасть Києву невелику кількість далекобійних ракет ATACMS.
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Традиції, у сцарьов на болотах, на відміняли!
Свято наближається !
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Не буде нiякого наступу на Европу, Ла-Манш, чи про що там марять у подляцьких методичках.
Супер ? Тобто тобi дають гнилий дрiн (палицю, не дрон) щоб ти втрачав власне здоров'я, вiдбиваясь вiд величезного гопника без перспектив перемоги (бо у гопника теж е дрiн, i металевий) - а ти цьому радiеш ? Це вже якась рабсько-псяча подяка за обглодану кiсточку в обмiн на вiрнiсть до гроба.
В промислових масштабах як робить РФiя, ми б все одно не змогли iх робити. Нi, може змогли б, але Бiсмарк це називав "пушки замicть сала", i ти перший б тодi скавчав, навiщо нам ракети, коли роздовбанi дороги.
РФiя зараз довбить маленьку Украiну тисячами ракет i дронiв на трильони доларiв, i щось нiяк. Стоiмо, живемо, он Лещенко навiть в ночному клубi грае.
То з якоi такоi дивноi логiки ти взяв, що довбання великоi (за розмiрами) РФii двома сотнями ракет, якось би вплинуло на хiд вiйни ?
При цьому Taurus, на думку військових експертів, мають деяку перевагу. Ракета фактично має дві боєголовки - перша вибухає, усуваючи потужну перешкоду на шляху, наприклад, дорожнє полотно на мосту, активуючи другу боєголовку, яка завдає точного основного удару, наприклад, вже по опорі моста.
В іншому відмінностей від тих же ракет Storm Shadow небагато: німецька крилата ракета може літати і низько, на висоті до 50 метрів, і тим самим уникнути виявлення радарами ППО противника. Він також має комплексну систему наведення і порівнянну швидкість - трохи нижче швидкості звуку.
Промисловці готові виконати замовлення, «як тільки уряд Німеччини прийме рішення про поставки», заявив представник виробника Taurus, європейської компанії MBDA, яка має виробничі майданчики в Німеччині, Італії та Франції. Згідно з офіційною статистикою, на озброєнні Бундесверу знаходиться 600 таких ракет. Кількість готових до застосування ракет називається в діапазоні від 150 до 300 штук, за іншими ведеться регулярний контроль.
"The Storm Shadow's BROACH warhead features an initial penetrating charge to clear soil or enter a bunker, then a variable delay fuze to control detonation of the main warhead."
Це при совдепії було, КБ під ленінградом ходило. Зараз і інженерів можна навіть тих знайти..
"Інженерно-технічний персонал має великий досвід з виготовлення складної наукомісткої продукції. До складу заводу входить серійне конструкторсько-технологічне бюро, монтажно-складальне виробництво, механічна дільниця, відділ технічного контролю, служба постачання, служба збуту, інженерна служба з утримання будівель."
Є ще один завод в Києві, де я проходив практику, але зараз краще про нього не згадувати.
Після виборів Президента України!...
До того наступальних озброєнь НЕ БУ-ДЕ!