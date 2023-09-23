Протягом доби росіяни 21 раз обстріляли Сумщину - зафіксовано 101 вибух, загинула людина, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 101 вибух. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Юнаківська, Миколаївська, Великописарівська, Середино-Будська, Есманська, Шалигинська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Сумська ОВА.

У повідомленні зазначається: "Великописарівська громада: ворог бив з міномету (6 вибухів) та артилерії (5 вибухів).

Юнаківська громада: здійснено артилерійські обстріли (8 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів загинув місцевий мешканець.

Краснопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (36 вибухів) та артобстріл (3 вибухи).

Хотінська громада: ворожий БпЛА здійснив скидання ВОГ (1 вибух). Також був обстріл з мінометів (8 вибухів).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 21 вересня росіяни 29 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 149 вибухів, - ОВА

Миколаївська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади.

Середино-Будська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи)".

Есманська: здійснено мінометний обстріл (10 вибухів).

Білопільська громада: зафіксовано обстріли з СПГ (6 вибухів) та мінометів (3 вибухи).

Шалигинська громада: був мінометний обстріл (5 вибухів)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом доби росіяни 15 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 69 вибухів, - ОВА