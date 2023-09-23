Аргентина має не потрібні їй гелікоптери Мі-171: їх можуть віддати Україні, - Defense News

Міністерство оборони Аргентини планує замінити два російських гелікоптери Мі-171Е на американські аналоги. В результаті російські машини можуть потрапити в Україну, але тільки за певних умов.

Як пише американське видання Defense News, Міноборони Аргентини остаточно відмовилося від планів налагодити технічне обслуговування своєї техніки, що раніше була придбана у Росії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Через західні санкції аргентинці не можуть звернутися до російських фахівців, а тому змушені просто поставити хрест на техніці російського походження.

Така доля зокрема спіткала два транспортні гелікоптери Мі-171Е (експортна версія однієї з модифікацій Мі-8). Уряд Аргентини вже направив листа до США із запитом на закупівлю списаних гелікоптерів CH-46 від Boeing, які і мають замінити російську техніку.

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Найближчим часом представники аргентинського Міноборони мають відвідати США з метою обговорити умови купівлі американських гелікоптерів. І ось тут з’являється теоретична можливість, що непотрібні Аргентині Мі-171Е відправлять Україні, яка вміє ними користуватися та ремонтувати.

Як зазначає українське видання Defense Express, влада США може виставити аргентинцям умову щодо продажу своїх гелікоптерів: непотрібні російські машини мають бути передані Україні.

"Тут, звичайно, можна згадати історію, коли Бразилія та Колумбія публічно відхилили запит США на передачу радянського та російського озброєння, щоб посилити ЗСУ, і Україна зокрема могла б отримати декілька десятків Мі-17 та Мі-35, але, з іншого боку, в Аргентини є все ж таки прямий інтерес, якщо США поставлять їм умову, що вони зможуть посилитися CH-46 за умови обміну на свої Мі-171Е", – зазначає видання.