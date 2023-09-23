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Аргентина має не потрібні їй гелікоптери Мі-171: їх можуть віддати Україні, - Defense News

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

мі-171е

Міністерство оборони Аргентини планує замінити два російських гелікоптери Мі-171Е на американські аналоги. В результаті російські машини можуть потрапити в Україну, але тільки за певних умов.

Як пише американське видання Defense News, Міноборони Аргентини остаточно відмовилося від планів налагодити технічне обслуговування своєї техніки, що раніше була придбана у Росії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Через західні санкції аргентинці не можуть звернутися до російських фахівців, а тому змушені просто поставити хрест на техніці російського походження.

Така доля зокрема спіткала два транспортні гелікоптери Мі-171Е (експортна версія однієї з модифікацій Мі-8). Уряд Аргентини вже направив листа до США із запитом на закупівлю списаних гелікоптерів CH-46 від Boeing, які і мають замінити російську техніку.

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Найближчим часом представники аргентинського Міноборони мають відвідати США з метою обговорити умови купівлі американських гелікоптерів. І ось тут з’являється теоретична можливість, що непотрібні Аргентині Мі-171Е відправлять Україні, яка вміє ними користуватися та ремонтувати.

Як зазначає українське видання Defense Express, влада США може виставити аргентинцям умову щодо продажу своїх гелікоптерів: непотрібні російські машини мають бути передані Україні.

"Тут, звичайно, можна згадати історію, коли Бразилія та Колумбія публічно відхилили запит США на передачу радянського та російського озброєння, щоб посилити ЗСУ, і Україна зокрема могла б отримати декілька десятків Мі-17 та Мі-35, але, з іншого боку, в Аргентини є все ж таки прямий інтерес, якщо США поставлять їм умову, що вони зможуть посилитися CH-46 за умови обміну на свої Мі-171Е", – зазначає видання.
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Топ коментарі
+6
Якби хотіли віддати, то взагалі б не офішували або вже після передачі.
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24.09.2023 00:35
+4
То давайте вже,в чім справа!
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24.09.2023 00:00
+4
Вертольоти, фактично, "наші" Що головне в будь-якій рухомій техніці? Двигун! А вони виробляються на "Мотор-Січ" Крім того - у нас наявні ремонтні заводи, які на замовлення багатьох країн відновлювали та модернізували саме такі машини Тобто - ми маємо ремонтну базу для підтримання цих вертольотів у робочому стані (не те що з "Леопардами" - у нас навіть елементної бази немає для них - все поставляється з західних країн Та й у них вона відсутня - бо "Леопард-1" практично у всіх країнах знятий з озброєння та стоїть на консервації А це значить, що вузли та агрегати для нього вже заводами не виробляються Від"їздять своє, агрегати зносяться, запас їх вичерпається, снаряди 105 мм вистріляються, нарізи в гарматах зітруться - і на полігони - в якості мішеней!))
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24.09.2023 06:13
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То давайте вже,в чім справа!
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24.09.2023 00:00 Відповісти
А вони придатні , щоб їх ремонтувати. А то буде як з" Леопардами-1"
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24.09.2023 00:07 Відповісти
Вертольоти, фактично, "наші" Що головне в будь-якій рухомій техніці? Двигун! А вони виробляються на "Мотор-Січ" Крім того - у нас наявні ремонтні заводи, які на замовлення багатьох країн відновлювали та модернізували саме такі машини Тобто - ми маємо ремонтну базу для підтримання цих вертольотів у робочому стані (не те що з "Леопардами" - у нас навіть елементної бази немає для них - все поставляється з західних країн Та й у них вона відсутня - бо "Леопард-1" практично у всіх країнах знятий з озброєння та стоїть на консервації А це значить, що вузли та агрегати для нього вже заводами не виробляються Від"їздять своє, агрегати зносяться, запас їх вичерпається, снаряди 105 мм вистріляються, нарізи в гарматах зітруться - і на полігони - в якості мішеней!))
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24.09.2023 06:13 Відповісти
Якби хотіли віддати, то взагалі б не офішували або вже після передачі.
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24.09.2023 00:35 Відповісти
Пусть подарят,нам все пригодится. Наши технари поди поопытней аргентинских....приведут в божесткий вид.
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24.09.2023 00:43 Відповісти
Угу, аргентинці самі зазирають кожному дядьку в рота, хто б їм щось- небудь подарував.
Будуть торгуватися із США- "залікуйте у суму покупки і надайте космічну знижку", десь так воно буде...
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24.09.2023 01:03 Відповісти
Так у американців "Чінуки" теж "не нові" Вони з часів в"єтнамської війни на озброєнні! І аргентінці просять їм передать СПИСАНІ (ті що стоять на зберіганні!) Американцям це навіть вигідно буде - зіпхнуть свої старі борти а ми отримаємо відносно ********* Та ще й такі які ми зможем ремонтувать на своїх підприємствах Аргентінці ж їх хочуть "здихаться" не тому що вони "погані" - а тому що не можуть їх підтримувать у робочому стані! А ми - можемо! Бо маємо і заводи і спеціалістів - як для ремонту так і для виготовлення агрегатів для заміни!
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24.09.2023 06:21 Відповісти
Дай Бог!
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24.09.2023 11:33 Відповісти
З миру по нитці, а голому сорочка!!
Шкода, що араХЛАМія не заробить з катлєтою…
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24.09.2023 01:15 Відповісти
Скорiше петля на шию.
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24.09.2023 05:31 Відповісти
блд, як все складно
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24.09.2023 04:44 Відповісти
На самом деле все очень легко.
Есть дяди которые хотят выиграть войну, назовем их Пу.
Есть дяди которые хотят проиграть войну, назовем из Зе.
Есть дяди которые в тихом шорохе, назовем их Ес и Аф.
Есть дяди которые зарабатывают прямо или косвенно на этой войне, как и на многих других войнах.
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24.09.2023 05:34 Відповісти
Все вірно! Викинути в медіапростір щоб провести аукціон, може парашка більше заплатить
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24.09.2023 06:33 Відповісти
Аргентина має не потрібні їй гелікоптери Мі-171: їх можуть віддати Україні.

Можливо, має, гелікоптери Мі-171, які не використовує, чи надлишок їх ? НЕ ПОТРІБНІ, якось не...
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24.09.2023 09:02 Відповісти
Мені цікаво в якому стані ті корита🤦🤦🤦
У нас є "моторсіч" і багато країн мають гелікоптери радянського періоду, то може краще контактувати з ними і купляти за низькою ціною їх для ЗСУ 🤔
Деякі з них можуть йти на запчастини а деякі повноцінно виконувати завдання.
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24.09.2023 10:02 Відповісти
А можуть і не віддати. Новина ні про що.
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24.09.2023 12:35 Відповісти
Страна лентяев городских, танцоров задрыпаных! Как вечер. массово все на улицу в кафе пить кофе одну чашку и танго танцевать! Всё правда. особо смешно наблюдать за дедами и бабками старыми. В лаковой обуви, кто то или пузатый с двух партнеров или худой до концлагеря как. Выпендрёж в наклонах, покружить, потом за стулья хватаются удержаться! Инфляция дикая, вечная. Долг страны не считают---смысла нет. Что ценится на мировом рынке---так говядина отличная. Пасут скот на горных пастбищах и по вольному. В Ю Америке только дна страна индустриальная и неплохо кстати себя чувствует---это Чили. Как только Альенде кокнули и власть взял Пиночет, примерно через 5 лет Чили стала самая развитая там. Конечно лучшая в мире медь помогает сильно.
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24.09.2023 19:03 Відповісти
 
 